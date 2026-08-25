El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral anuncia centros de votación en Sudamérica para salvadoreños en el exterior

Ocho sedes estarán disponibles para que los salvadoreños residentes en países sudamericanos participen en los próximos comicios, permitiendo el voto presencial en capitales como Bogotá, Buenos Aires y Santiago, según lo anunciado oficialmente

Mapa de Sudamérica con marcadores geográficos y personas que depositan votos en urnas con el logotipo del Tribunal Supremo Electoral.
Un mapa de Sudamérica señala los centros de votación del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador en ocho ciudades de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador informó este 25 de agosto sobre la habilitación de ocho centros de votación en Sudamérica para las elecciones generales de 2027. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos salvadoreños que residen fuera del país puedan ejercer su derecho al voto durante los próximos comicios, que se celebrarán el 7 de febrero de 2027.

La información oficial del TSE detalla que los centros estarán ubicados en las capitales de:

  • Colombia (Bogotá)
  • Perú (Lima)
  • Ecuador (Quito)
  • Bolivia (La Paz)
  • Brasil (Brasilia)
  • Chile (Santiago)
  • Argentina (Buenos Aires)
  • Uruguay (Montevideo).

Según el organismo electoral, la ubicación y cantidad de sedes responde a la demanda registrada en el padrón de salvadoreños residentes en el extranjero.

El TSE explicó que la distribución geográfica de los centros busca facilitar la participación y el acceso al sufragio de los connacionales, quienes deberán acudir a los puntos designados para emitir su voto.

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El proceso electoral de 2027 en El Salvador contempla la elección de presidente, diputados de la Asamblea Legislativa y representantes al Parlamento Centroamericano. La inclusión del voto exterior sigue la línea de los últimos procesos, en los que la diáspora ha tenido un papel activo.

Infografía del TSE que muestra la ubicación de los centros de votación en Bogotá, Lima, Quito, La Paz, Brasilia, Santiago, Buenos Aires y Montevideo (Cortesía: TSE).
Infografía del TSE que muestra la ubicación de los centros de votación en Bogotá, Lima, Quito, La Paz, Brasilia, Santiago, Buenos Aires y Montevideo (Cortesía: TSE).

Las elecciones están programadas para el 7 de febrero de 2027, una fecha en la que se espera una alta participación, tanto dentro como fuera del territorio nacional. La medida anunciada por el TSE se enmarca en un esfuerzo por ampliar la cobertura del voto en el exterior.

De acuerdo con las cifras oficiales, más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos, pero también en países sudamericanos, centroamericanos y europeos. La habilitación de estos centros en el hemisferio sur busca atender a una parte significativa de esa población.

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El organismo electoral ha reiterado que los ciudadanos interesados en votar en el extranjero deben estar inscritos en el registro correspondiente. El proceso de empadronamiento sigue abierto para quienes deseen actualizar sus datos o realizar su inscripción antes de la fecha límite establecida por el TSE.

Centros de votación en Centroamérica, México y Estados Unidos

Además de los centros anunciados en Sudamérica, el el ente colegiado ha confirmado la apertura de sedes en otras regiones de alta concentración de salvadoreños.

En Centroamérica, se habilitarán centros en las capitales de Guatemala (Ciudad de Guatemala), Honduras (Tegucigalpa), Nicaragua (Managua), Costa Rica (San José) y Panamá (Ciudad de Panamá). Cada una de estas ciudades contará con al menos una sede electoral, de acuerdo al número de inscritos en el registro local.

En México, la sede principal estará en Ciudad de México, donde reside una comunidad salvadoreña considerable. La presencia de un centro en esta ciudad responde a la necesidad de cubrir la demanda de votantes en el país vecino.

En EE.UU., el país que alberga a la mayor diáspora salvadoreña, el TSE ha anunciado que se instalarán múltiples centros de votación en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York, Washington D.C., San Francisco, Boston, Dallas y Miami, entre otras. Según los datos oficiales publicados hasta la fecha, se contabilizan 38 centros de votación en el exterior. Esta cifra corresponde a los anuncios realizados hasta el momento y podría variar conforme avance el proceso de organización electoral.

El TSE de El Salvador anunció la habilitación de 53 centros de votación en Estados Unidos para las elecciones de 2027 (Cortesía: TSE).
El TSE de El Salvador anunció la habilitación de 53 centros de votación en Estados Unidos para las elecciones de 2027 (Cortesía: TSE).

La información sobre los requisitos, horarios y procedimientos para votar en el exterior está disponible en los canales oficiales del TSE. Las autoridades recomiendan a los salvadoreños en el extranjero consultar regularmente las actualizaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos y fechas establecidas.

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