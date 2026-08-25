Lluvias mantienen suspendidas parcialmente las clases en 12 centros educativos de Costa Rica

El Ministerio de Educación Pública informó que 12 centros educativos mantienen la suspensión parcial de lecciones debido a las afectaciones provocadas por las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este martes que 12 centros educativos mantienen la suspensión parcial de lecciones debido a las afectaciones provocadas por las lluvias que continúan presentándose en diferentes regiones de Costa Rica.

La actualización fue realizada a partir de los reportes suministrados por las Direcciones Regionales de Educación y las verificaciones efectuadas directamente en las zonas afectadas, en momentos en que varias comunidades todavía enfrentan condiciones de alta saturación de los suelos, aumento del caudal de ríos y problemas de acceso.

Según el último balance, los centros con suspensión se encuentran distribuidos entre cuatro Direcciones Regionales: uno en Turrialba, cuatro en Sarapiquí, dos en Guápiles y cinco en la Zona Norte-Norte, para un total de 12 instituciones educativas con afectaciones parciales.

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La situación ha cambiado de manera considerable respecto de los días más críticos de la emergencia.

El pasado 17 de agosto, el MEP llegó a suspender las lecciones en 862 centros educativos ubicados en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte, debido a las consecuencias generadas por las fuertes precipitaciones y el paso de la onda tropical número 32.

En aquella ocasión, las autoridades educativas reportaron daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otras situaciones que impedían garantizar un ingreso seguro a determinadas comunidades.

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La reducción hasta los actuales 12 centros educativos evidencia una recuperación progresiva en gran parte de las regiones afectadas, aunque las condiciones meteorológicas siguen obligando a mantener vigilancia.

Nuevas lluvias provocaron afectaciones en Zona Norte-Norte

El MEP detalló que algunos centros educativos ubicados en Sarapiquí lograron mejorar sus condiciones, lo que permitió disminuir la cantidad de instituciones afectadas en esa región.

Sin embargo, las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este martes 25 de agosto generaron nuevas complicaciones en centros pertenecientes a la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte.

Precisamente esta región concentra actualmente la mayor cantidad de instituciones afectadas, con cinco centros educativos bajo suspensión parcial..

El comportamiento evidencia que las condiciones pueden cambiar rápidamente dependiendo de la intensidad de las lluvias, el crecimiento de los cuerpos de agua y las posibilidades de acceso existentes en cada comunidad.

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Por esa razón, el Ministerio aseguró que mantiene una valoración permanente de las condiciones climáticas y de las rutas que utilizan estudiantes, docentes y funcionarios administrativos para llegar a las instituciones.

El MEP llegó a suspender las lecciones en 862 centros educativos el pasado 17 de agosto, cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones, derrumbes y problemas de acceso en diferentes regiones del país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Centros deberán aplicar educación híbrida

Mientras permanezca vigente la suspensión presencial, los centros educativos afectados deberán implementar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar los protocolos institucionales establecidos para garantizar que los estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje.

Esto implica utilizar las distintas alternativas disponibles en cada comunidad mientras no existan condiciones adecuadas para regresar físicamente a las aulas.

El MEP señaló que las lecciones presenciales serán retomadas únicamente cuando existan condiciones seguras para los estudiantes y el personal educativo.

La decisión sobre la reapertura dependerá de los informes procedentes de las Direcciones Regionales y de la evolución de las condiciones meteorológicas en cada uno de los sectores afectados.

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La cartera educativa también pidió a las familias mantenerse pendientes de los canales oficiales del Ministerio, debido a que cualquier modificación en las suspensiones será comunicada conforme se actualicen los reportes.

Los centros que permanezcan sin clases presenciales deberán aplicar la Política de Educación Híbrida para garantizar la continuidad del proceso educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De 862 centros cerrados a solo 12 con afectaciones

Las lluvias de agosto han tenido un impacto significativo sobre el sistema educativo costarricense.

La dimensión de la emergencia quedó reflejada el 16 de agosto, cuando el MEP anunció que para el día siguiente no habría clases en 862 instituciones.

En ese momento, las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón y Sulá tuvieron cierres generales, mientras que las suspensiones parciales alcanzaron a 80 centros de Guápiles, 12 de San Carlos y 21 de Zona Norte-Norte.

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La medida había sido adoptada debido a las condiciones producidas por la onda tropical número 32 y buscaba proteger a estudiantes, docentes, directores y funcionarios administrativos ante los riesgos derivados de las inundaciones y problemas en las carreteras.

El MEP indicó que continuará coordinando con las autoridades responsables de la atención de emergencias y recordó que la suspensión de lecciones es competencia exclusiva del Ministerio, decisión que se toma a partir de información oficial sobre las condiciones existentes en cada comunidad.

La prioridad, señaló la institución, seguirá siendo garantizar que el retorno presencial ocurra únicamente cuando estudiantes y trabajadores puedan desplazarse y permanecer en los centros educativos sin exponerse a riesgos asociados con inundaciones, deslizamientos, crecidas de ríos o afectaciones en las vías.

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