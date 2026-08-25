Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

Joylon Palmer, ex piloto de F1, afirmó que Franco Colapinto fue mal sancionado en Zandvoort

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El ex piloto de Fórmula 1 y analista de F1 TV, Jolyon Palmer, sostuvo que las penalizaciones impuestas a Franco Colapinto y Arvid Lindblad en el Gran Premio de Países Bajos fueron “excesivamente severas” y que existían circunstancias atenuantes que los comisarios no ponderaron con suficiente flexibilidad.

Para reforzar su argumento, el británico rescató lo ocurrido con Lewis Hamilton en Silverstone el mes pasado, cuando el siete veces campeón del mundo recibió apenas una reprimenda por una infracción similar bajo bandera amarilla.

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Las sanciones a Colapinto y Lindblad se produjeron en la primera vuelta del Gran Premio de Países Bajos, instantes después de que Max Verstappen impactara violentamente contra el muro en el circuito de Zandvoort. Mientras la carrera quedaba neutralizada por la caída de restos en la pista, el piloto argentino adelantó a Yuki Tsunoda y el británico hizo lo propio con Pierre Gasly bajo banderas amarillas dobles. Los comisarios les aplicaron a ambos una penalización de pase y siga por los boxes -el llamado drive-through- y sumaron dos puntos de penalización en sus respectivas superlicencias. El propio reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) contempla para ese tipo de infracción una sanción de diez segundos de stop-and-go, aunque los comisarios optaron por la variante más leve al reconocer “las complicaciones causadas por la cantidad de restos en pista”.

El video ofrece una perspectiva del desarrollo de una carrera automovilística. Múltiples monoplazas transitan una pista de asfalto, bordeada por tribunas con numerosos espectadores y áreas verdes. Se observan estructuras temporales y una grúa en el sitio. Las imágenes registran el evento en que se activaron las banderas amarillas en el circuito después del paso del piloto Colapinto. Es una cobertura de un evento deportivo automotor.

Aun así, Palmer fue terminante en su análisis para F1 TV: “Para mí, ambas penalizaciones fueron excesivamente severas y dejan a Lindblad y Colapinto fuera de los puntos”. El ex integrante del equipo Lotus -que disputó dos temporadas en la máxima categoría- revisó las cámaras a bordo de los cuatro pilotos involucrados y las imágenes externas de los puestos de comisarios para reconstruir la secuencia de eventos con precisión.

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En el caso de Lindblad, Palmer señaló que Gasly redujo su velocidad por el interior para esquivar los restos de Verstappen, lo que abrió un hueco que el joven piloto de Racing Bulls aprovechó de forma instintiva por la izquierda. “En ese momento no había ninguna bandera amarilla para que Lindblad levantara el pie”, afirmó Palmer, quien añadió que el piloto sí recibió una advertencia en el tablero del volante, pero que esa señal llegó cuando la maniobra ya estaba consumada. “Se trata de algo instintivo. Estás reaccionando en una fracción de segundo”, subrayó el analista.

El análisis de Colapinto resultó, según Palmer, aún más contundente. “En el momento en que Max golpea el muro, nosotros ya estamos comprometidos con el adelantamiento por el exterior, así que en ese momento no hay bandera amarilla”, reconstruyó el exintegrante de Lotus. Las imágenes externas de los puestos de comisarios confirmaron, según su lectura, que el argentino ya había rebasado esos puntos de control antes de que apareciera la señal de amarilla. “Verstappen acaba de golpear el muro, no hay forma de que el piloto pueda reaccionar ante eso con una bandera amarilla y comenzar a reducir la velocidad. Simplemente estás conduciendo por instinto, pensando: ‘Por supuesto que no quieres llevártelo puesto, tampoco quieres recoger restos’, pero sigues estando en una situación de carrera”.

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La bandera llegó al tablero del Alpine de Colapinto cuando la maniobra sobre Tsunoda era irreversible y, además, el propio Tsunoda frenó abruptamente por la rueda trasera de Verstappen que yacía sobre la pista, lo que completó el adelantamiento de forma casi automática. “Colapinto tiene absolutamente derecho a mantener su trazada y pasar. No hay ninguna bandera amarilla para él y ahora la va a recibir en el tablero, y justo después vamos a tener una bandera verde”, sentenció Palmer.

Según la categoría, el argentino infringió la bandera amarilla tras el accidente de Verstappen

El ex piloto también puso en perspectiva el impacto deportivo de la sanción. “Al verlo desde el exterior, se puede apreciar mejor lo rápido que sucede todo para los pilotos y por eso creo que existen algunas circunstancias atenuantes para los dos que fueron penalizados. Los comisarios dijeron que, clásicamente, esto habría supuesto una penalización de 10 segundos de stop-and-go, que es la sanción más severa que se puede recibir, pero dadas las circunstancias hubo cierta atenuación, por lo que solo fue un drive-through. Pero un drive-through para estos dos destruye por completo su carrera, porque en un día perfecto pueden sumar puntos. Un drive-through es una penalización enorme para un piloto de la zona media”.

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El argumento más poderoso que esgrimió Palmer fue el precedente de Silverstone. En la vuelta 38 del Gran Premio de Gran Bretaña, Hamilton no redujo la velocidad de su Ferrari en el sector donde el Audi de Nico Hülkenberg estaba detenido, pero no fue un accidente. Los comisarios determinaron que el británico había ingresado al sector antes de que se mostrara la bandera amarilla física, que la advertencia en el tablero llegó cuando ya estaba cerca del final de la zona y que su atención estaba concentrada en la batalla previa con Verstappen. La infracción fue la misma que se aplicó a Colapinto y Lindblad -el Artículo B1.8.4 a. del Reglamento de F1 de la FIA-, pero la resolución fue radicalmente distinta: una reprimenda, sin penalización de tiempo ni puntos en la superlicencia.

La reconstrucción de la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

“Ni Lindblad ni Colapinto recibieron una bandera amarilla física. Sí recibieron un mensaje en el tablero, pero Lewis Hamilton tuvo algo similar en Silverstone y, como el mensaje solo apareció en el tablero, recibió únicamente una reprimenda por no reducir la velocidad, en condiciones mucho menos caóticas que estas”, remarcó Palmer.

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Tanto Colapinto como Lindblad expresaron su desacuerdo con la decisión tras el Gran Premio. “Siento que han sido extremadamente duros. Es su trabajo, pero también es su trabajo ser un poco flexibles y entender la situación”, dijo el piloto argentino. Lindblad, por su parte, reconoció que la penalización le privó de lo que habría sido una octava posición: “Sin la penalización habríamos terminado octavos”, aseguró el piloto de Racing Bulls.