Tiene 87 años y escala las montañas más altas del mundo: cómo es la estricta rutina matinal que le permite desafiar el paso del tiempo

Carlos Soria tiene 87 años y mantiene una rutina diaria de entrenamiento para seguir activo en el alpinismo de alta montaña (REUTERS/Juan Medina)

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Con 87 años, el español Carlos Soria Fontán se mantiene como el alpinista de mayor edad en coronar una montaña de más de 8.000 metros, un registro que consolidó tras alcanzar la cima del Manaslu, en Nepal, con una prótesis de rodilla y después de décadas de expediciones en las cumbres más altas del planeta.

Sostiene una vida de entrenamiento diario y mantiene vigente el objetivo de completar la escalada de 14 montañas.

Quién es Carlos Soria y por qué es una leyenda del montañismo

Carlos Soria Fontán nació en Ávila. Durante su adolescencia empezó a escalar y construyó una trayectoria extensa en el alpinismo español e internacional. Su nombre quedó asociado a algunas de las montañas más exigentes del mundo y, con el paso de los años, también a una singular marca de resistencia en altura. En 2025 alcanzó la cima del Manaslu, de 8.163 metros, y ese ascenso le permitió convertirse en la persona de más edad en coronar un ochomil, una plusmarca que ya figura en el registro de Guinness World Records.

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La dimensión de ese logro no se explica solo por la edad. Soria arrastra limitaciones físicas propias del desgaste acumulado por una vida en la montaña. Reuters detalló que el alpinista reconoció haber perdido fuerza y capacidad auditiva, además de convivir con una prótesis en la rodilla y con las secuelas de accidentes graves. Entre esos antecedentes figura una fractura de tibia y peroné a 7.400 metros de altitud, un episodio que no cerró su vínculo con el Himalaya.

Ese recorrido ayuda a entender por qué su nombre ocupa un lugar singular dentro del montañismo. No se trata solo de un veterano que siguió activo más allá de la jubilación, sino de un escalador que continuó alcanzando cotas extremas en edades en las que la práctica de alto rendimiento suele quedar descartada.

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En declaraciones recogidas por medios locales, Soria resumió esa distancia respecto de su generación con una frase que condensó su presente: “Los que quedan de mi edad o han desaparecido o están ahí, encerrados en su casa”.

El alpinista español empezó a escalar en la adolescencia y construyó una trayectoria central en el montañismo (REUTERS/Juan Medina)

Cómo es la estricta rutina de Carlos Soria

La permanencia de Soria en la alta competencia se basa en una estructura metódica que comienza a las cinco de la mañana. Según reportes de agencias internacionales, el alpinista dedica un promedio de cuatro horas diarias a una preparación que considera una necesidad fisiológica y mental.

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Su rutina combina ejercicios de alta especificidad para conservar la movilidad y la fuerza en terrenos extremos:

Fuerza y estabilidad: Utiliza elementos como bosu , fitball y pesas para trabajar el equilibrio, un factor crítico ante la inestabilidad de las cumbres.

Resistencia: Integra sesiones de bicicleta estática y caminatas constantes en entornos naturales como la Sierra de Guadarrama, lo que le permite mantener la adaptación al medio.

Recuperación: Soria sigue una dieta sencilla —basada en pan de cereales, aceite de oliva, ajo y cecina— y mantiene un control estricto de sus horarios, acostándose a las diez de la noche para asegurar el descanso necesario.

El montañista ha adaptado las intensidades de sus sesiones. Su longevidad deportiva no busca la carga máxima, sino priorizar la funcionalidad ante limitaciones como el uso de una prótesis de rodilla. “No hay milagros, hay que mantenerse”, afirma sobre una disciplina que le permite conservar el equilibrio físico y mental para seguir persiguiendo sus objetivos.

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Los récords de Carlos Soria

La carrera de Soria combina cumbres emblemáticas y marcas de edad que no tienen antecedentes en el montañismo. La referencia principal es su ascenso al Manaslu, donde alcanzó el récord de veterano en una cima superior a 8.000 metros.

Dicha expedición se produjo cuando tenía 86 años y llegó en una etapa en la que además arrastraba una prótesis de rodilla. La ascensión también implicó un reto personal, debido a que regresó a esa montaña medio siglo después de la primera expedición española de 1975, de la que había formado parte.

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Su historial incluye además otras cumbres de gran exigencia logradas en edades muy avanzadas para la práctica del alpinismo de expedición. Soria coronó el K2 a los 65 años, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77. Ese palmarés lo ubica entre los escaladores con mayor continuidad en los ochomiles después de los 60 años y refuerza la dimensión histórica de su recorrido.

A esa secuencia se suma el componente simbólico del Manaslu. La expedición se financió con ahorros propios tras no encontrar patrocinador, lo que muestra las condiciones de una de las ascensiones más importantes de su vida reciente. La montaña de 8.163 metros situada en Nepal quedó unida al récord de edad y a una historia personal extensa.

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Soria busca completar los 14 ochomiles y solo le faltan el Shishapangma y el Dhaulagiri, una montaña que intentó 15 veces (REUTERS/Juan Medina)

El alpinista busca completar el reto de las 14 montañas más altas del planeta

A los 87 años, Soria persiste en su aspiración más grande en el himalayismo: alcanzar los 14 ochomiles. Según detalló Reuters, ha coronado 12 de esas montañas, de manera que solo le faltan completar el Shishapangma y el Dhaulagiri. Este último constituye, para él, una cuenta pendiente, dado que después de 15 intentos, todavía no lo ha conseguido.

Esa meta es lo que motiva a que mantenga el entrenamiento como parte central de sus rutinas cotidianas, y explica también que sus apariciones públicas estén siempre vinculadas a objetivos concretos, sin dar espacio a miradas hacia el pasado. “No puedes perder la cabeza. Tienes que saber dónde estás y lo que quieres hacer”, sentenció.

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