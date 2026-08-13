Salud
Agregar Infobae enGoogle

Las estrategias de un fisiólogo del ejercicio para optimizar la energía y el rendimiento físico

El especialista consultado en el podcast The Diary of a CEO advirtió que el aumento de la luminosidad nocturna y la exposición a sonidos urbanos pueden interferir con el ritmo circadiano y dificultar el descanso profundo, con posibles efectos en la salud metabólica

Hombre durmiendo en cama. Mesita de noche, dos mancuernas, balón de baloncesto, zapatillas deportivas, bolsa de gimnasio, ventana con ciudad iluminada de noche.
La calidad del sueño depende de hábitos nocturnos, del entorno y del diagnóstico oportuno de trastornos que afectan la salud metabólica y la energía diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La calidad del sueño y la energía diaria enfrentan diversos desafíos en la vida moderna. Expertos advirtieron sobre el impacto de los hábitos, el entorno y la falta de diagnóstico en el descanso y la salud metabólica.

Los avances científicos no solo identificaron nuevos factores de riesgo, sino que también aportan soluciones prácticas para millones de personas afectadas por insomnio, fatiga y trastornos metabólicos.

PUBLICIDAD

El Dr. Andy Galpin, reconocido científico y profesor en fisiología del ejercicio, expuso en diálogo con The Diary of a CEO los resultados de décadas de investigación sobre el sueño, el rendimiento y la salud.

Hombre calvo sentado a una mesa redonda, gesticulando, junto a un modelo anatómico de torso, un corazón, frascos, una taza metálica y papeles
El Dr. Andy Galpin afirmó que la luz artificial, el ruido ambiental y la temperatura del dormitorio alteran el ciclo circadiano y dificultan el sueño profundo (Captura de video: YouTube/‎⁨@TheDiaryOfACEO⁩)

Su experiencia incluye el asesoramiento a atletas olímpicos, figuras de la NFL y ejecutivos internacionales, así como el desarrollo de estrategias aplicables a la población general.

PUBLICIDAD

Hábitos y entorno: claves para un sueño reparador

El entorno en el que se duerme y las rutinas previas al descanso inciden directamente en la calidad del sueño. De acuerdo con investigaciones citadas por el Dr. Galpin, elementos como la exposición a la luz artificial, el ruido ambiental y la temperatura del dormitorio pueden alterar el ciclo circadiano y dificultar el descanso profundo.

El avance de la urbanización y el uso constante de dispositivos electrónicos prolongan la actividad cerebral y dificultan la desconexión nocturna.

El especialista mencionó que “el mundo es físicamente más brillante ahora”, citando datos satelitales de la NASA y estudios que muestran el incremento de la luminosidad nocturna.

La urbanización y el uso constante de dispositivos electrónicos prolongan la actividad cerebral y afectan la desconexión nocturna y el descanso (REUTERS/NASA)
La urbanización y el uso constante de dispositivos electrónicos prolongan la actividad cerebral y afectan la desconexión nocturna y el descanso (REUTERS/NASA)

Además, vivir en ciudades expone a los habitantes a mayores niveles de ruido, lo que incrementa las tasas de ansiedad y depresión asociadas al mal descanso.

En cuanto a hábitos alimenticios, ciertos alimentos cuentan con respaldo científico para mejorar el sueño. El consumo de dos a tres kiwis antes de dormir, así como el uso de magnesio en forma de bisglicinato y la suplementación con melatonina en dosis bajas, están relacionados con una mejor conciliación y duración del sueño.

“Nadie necesita suplementos para vivir bien, pero si se utilizan, deben ser de fuentes certificadas y con dosificaciones correctas”, puntualizó Galpin.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de kiwis, magnesio bisglicinato y melatonina en dosis bajas cuenta con respaldo científico para mejorar la conciliación y la duración del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “sleep divorce”, dormir en camas o habitaciones separadas, surge como una alternativa para quienes comparten la cama y sienten que las interrupciones afectan el descanso.

Según Galpin, las personas suelen dormir peor cuando comparten cama, aunque reconoce que no siempre es una opción viable. Recomendó buscar soluciones intermedias, como ropa de cama individual o barreras físicas para minimizar molestias.

Epidemia silenciosa: trastornos del sueño y subdiagnóstico

Los trastornos respiratorios nocturnos, como la apnea del sueño, muestran una alta prevalencia y siguen sin ser detectados en la mayoría de los casos. Galpin destacó que entre el 70 y el 80% de las personas con apnea clínica nunca reciben diagnóstico.

En mujeres, la cifra asciende hasta el 95%. Este retraso en la identificación está vinculado a creencias erróneas sobre quién puede padecer apnea, el estigma y la falta de acceso a pruebas especializadas.

Un hombre duerme boca arriba en una cama con una almohada clara, su boca está abierta y sus ojos cerrados, en un primer plano lateral que muestra detalles faciales.
La apnea del sueño permanece subdiagnosticada y entre el 70 y el 80% de las personas con apnea clínica no reciben diagnóstico, según Andy Galpin (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño no se limita a personas con sobrepeso o de cuello grande; puede afectar a individuos delgados, a mujeres y a quienes no presentan síntomas clásicos”, explicó. El riesgo de no tratarla incluye deterioro cognitivo, problemas metabólicos y un aumento en la mortalidad a largo plazo.

Si bien los dispositivos wearables ayudan a monitorear la duración y la constancia del sueño, sus mediciones sobre fases profundas o REM suelen ser poco fiables. El Dr. Galpin aconsejó emplear estos dispositivos como herramientas de autoconocimiento, pero no como único método de diagnóstico.

Gestión de la energía: estrategias de alto rendimiento

La administración eficiente de la energía distingue a los líderes y deportistas de élite. “Los mejores en cualquier campo no necesariamente trabajan más duro, sino que gestionan mejor su energía”, aseguró Galpin. Esta capacidad implica identificar factores que drenan energía, desde el estrés y las relaciones personales hasta la alimentación y el ejercicio físico.

El principio conocido como “stress inoculation” sostiene que exponerse de manera gradual a desafíos físicos o mentales favorece la adaptación y el crecimiento.

Pantalla partida en dos: a la izquierda, una mujer en ropa deportiva camina por un sendero arbolado; a la derecha, un plato con salmón, quinua, brócoli, zanahorias y pimientos.
Andy Galpin señaló que la gestión de la energía, el ejercicio y la nutrición resultan claves para el rendimiento diario, la salud metabólica y el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista subrayó la importancia de incorporar movimientos activos, ejercicio regular y una alimentación balanceada para fomentar la salud mitocondrial y mejorar la eficiencia energética.

Cambios simples como ajustar el momento del entrenamiento, priorizar el descanso y cuidar las relaciones interpersonales pueden transformar el rendimiento diario. El experto recomendó analizar qué actividades restan energía y cuáles la aportan, para optimizar la agenda personal.

Peso corporal y ejercicio: desmontando mitos habituales

El vínculo entre ejercicio físico y pérdida de peso suele estar rodeado de malentendidos. El Dr. Galpin sostiene que “es sencillo perder grasa en términos teóricos, pero difícil en la práctica cotidiana”. El volumen total de entrenamiento, la intensidad y la constancia pesan más que la cantidad de días en el gimnasio.

Hombre calvo con barba haciendo ejercicio de tríceps en una máquina de poleas en un gimnasio. Se ven mancuernas, bancos y ventanales con vista a la ciudad.
El volumen, la intensidad y la constancia del entrenamiento tienen más peso que la cantidad de días destinados al gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferenció dos enfoques para quienes buscan perder peso: el de precisión (“baking”), donde se miden y pesan todos los alimentos, y el de conceptos generales (“cooking”), que se basa en reglas simples y flexibles. Recomienda iniciar con un periodo breve de control estricto para luego avanzar hacia la intuición y el ajuste personalizado.

La calidad de las repeticiones y la planificación progresiva del entrenamiento resultan determinantes para evitar estancamientos. También advirtió que el ejercicio, aunque fundamental para la salud global, no sustituye una estrategia nutricional adecuada para la reducción de grasa corporal.

Temas Relacionados

SueñoApnea del sueñoInsomnioRendimiento FísicoMelatoninaSalud MetabólicaAlimentaciónEjercicioEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tendencia del “rostro de ferritina” reabre la duda sobre cómo detectar el déficit de hierro

El interés en redes puso el foco sobre una carencia nutricional frecuente, pero los especialistas advierten que los indicios visibles no alcanzan para un diagnóstico

La tendencia del “rostro de ferritina” reabre la duda sobre cómo detectar el déficit de hierro

La granja vinculada al brote de ciclosporiasis llevaba siete años sin una inspección de la FDA

La autoridad sanitaria de Estados Unidos realizó menos de mil revisiones alimentarias en el exterior durante 2025, muy por debajo de la meta legal, en medio de la investigación por un brote que volvió a poner bajo examen el sistema de vigilancia

La granja vinculada al brote de ciclosporiasis llevaba siete años sin una inspección de la FDA

El arte de los pequeños premios: cómo las gratificaciones breves pueden fortalecer los hábitos

Vincular incentivos puntuales a tareas exigentes puede aumentar la constancia y la motivación, aunque el efecto depende de su relación con una meta y de evitar que el premio se transforme en respuesta automática ante el malestar

El arte de los pequeños premios: cómo las gratificaciones breves pueden fortalecer los hábitos

Cuáles son los 6 factores que afectan el sueño, según la ciencia

Más de 850 millones de adultos padecen insomnio en todo el mundo. La evidencia académica más reciente revela por qué tantas personas pierden el descanso cada noche y qué se puede hacer al respecto

Cuáles son los 6 factores que afectan el sueño, según la ciencia

Qué es el tempo run, la tendencia que promete cambiar la forma de entrenar resistencia

Los atletas que lo incorporaron a su semana describen una diferencia concreta en carreras largas, y la fisiología del esfuerzo sostenido empieza a explicar por qué

Qué es el tempo run, la tendencia que promete cambiar la forma de entrenar resistencia

DEPORTES

Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

Se desplomó en un partido, afirmaron que “volvió a la vida” y se desató un escándalo: el confuso episodio detrás de la muerte de un futbolista nigeriano de 32 años

Las sentidas palabras de Maxi Rodríguez sobre Jorge Messi tras su muerte: “No es fácil ser padre, amigo y representar a tu hijo”

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorprendente reflexión de Casemiro sobre la vuelta de Messi al Inter Miami tras la muerte de su padre

TELESHOW

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

INFOBAE AMÉRICA

Microsoft reduce su presencia en China

Microsoft reduce su presencia en China

Ucrania volvió a atacar un almacén de Wildberries en Rusia: el momento en que un drone impacta en el lugar

El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

Comisión legislativa analiza dar financiamiento fijo al rescate de animales de compañía en Costa Rica

Fuego patrio no se encenderá en el Obelisco tras un intento por recuperar una celebración marcada por la violencia en Guatemala