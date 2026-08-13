La sorprendente reflexión de Casemiro sobre la vuelta de Messi al Inter Miami tras la muerte de su padre

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La eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup tras perder 3-2 frente a León dejó una imagen central en el estadio Nu de Florida: el regreso de Lionel Messi a la competencia apenas días después del fallecimiento de su padre. Al término del encuentro, Casemiro brindó en zona mixta una declaración que resumió el sentir del vestuario y puso en valor la actitud del capitán argentino. El mediocampista subrayó: “Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, pero con el club, que fue increíble. Entonces, nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar las gracias, dar las gracias por estar aquí...”.

La actuación de Messi se produjo en un contexto emocional complejo. El futbolista regresó a Florida luego de despedir a su padre en Rosario y, horas después de aterrizar, se puso a disposición del equipo para un partido clave por la clasificación en la copa.

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Casemiro, flamante incorporación de Las Garzas, enfatizó la magnitud del ejemplo dado por Messi: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo”. El brasileño remarcó el impacto que tuvo la presencia del rosarino en un momento tan delicado, señalando que nadie en el plantel había presenciado un nivel de entrega semejante en circunstancias personales tan adversas.

La Pulga entró para jugar el segundo tiempo

El partido frente a León marcó el regreso de Messi a la actividad oficial. Ingresó en el segundo tiempo y su sola presencia en el banco generó un clima de alivio y motivación en sus compañeros. El equipo local, diezmado por lesiones y sanciones, buscó la clasificación sin varias de sus figuras habituales y se apoyó en los juveniles, pero la noticia del día fue el regreso de Messi a la lista de convocados.

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Durante el desarrollo del juego, el público reconoció a Messi con una ovación en el momento de su ingreso. En su primera intervención, el capitán buscó el arco rival y protagonizó varias acciones de peligro, incluyendo un intento de gol olímpico que forzó la reacción del arquero mexicano.

Ocurrió a los 75 minutos de acción, cuando el Inter Miami buscaba el triunfo

La declaración de Casemiro adquiere dimensión frente al contexto: “Por supuesto que está pasando, él lo sabe, la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que decir muchas gracias, muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por ayudar a nosotros, muchas gracias por ayudar al club y el compromiso que tiene, que ha tenido con nosotros es algo increíble. Y tenemos que seguir ayudando, porque no solo él, también mucho ánimo a su familia”. El mediocampista hizo hincapié en la necesidad de acompañar a Messi y a su entorno en esta etapa, subrayando el respeto que generó su decisión de sumarse al plantel en medio del duelo.

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El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, también se expresó sobre el regreso del argentino. El DT describió el dolor que implicó la pérdida del padre para Messi y destacó el valor humano de la familia del capitán. El técnico manifestó: “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”.

La actuación de Messi en la Leagues Cup se enmarcó en una semana marcada por la conmoción dentro del plantel. Su ausencia previa por motivos familiares ya había impactado al equipo, que llegaba al partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para continuar en el certamen. El resultado final dejó a Inter Miami eliminado, pero la jornada quedó marcada por el ejemplo de liderazgo y compromiso mostrado por el capitán.

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El próximo compromiso de Inter Miami será ante Nashville por la Major League Soccer, un partido que ofrecerá la posibilidad de seguir en carrera en el torneo local. El plantel buscará reponerse rápidamente de la eliminación en la copa y acompañar a Messi en el proceso personal y deportivo que atraviesa.