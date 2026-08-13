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La tendencia del “rostro de ferritina” reabre la duda sobre cómo detectar el déficit de hierro

El interés en redes puso el foco sobre una carencia nutricional frecuente, pero los especialistas advierten que los indicios visibles no alcanzan para un diagnóstico

Ilustración de mujer frente a un espejo. En el mostrador hay cepillos de dientes, un frasco y recipientes de vidrio.
El término “rostro de ferritina” se instala en redes y vuelve visible una carencia nutricional frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un término viral instaló la idea de que ciertos cambios en el rostro podrían ser una señal de deficiencia de hierro, aunque la evidencia médica indica que esa sospecha solo puede confirmarse con estudios de laboratorio y evaluación clínica.

Qué es la ferritina y qué indica su medición

La conversación en redes sobre la llamada “ferritin face” puso el foco sobre la ferritina, una proteína que almacena hierro en el organismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la concentración de ferritina es un marcador útil para evaluar las reservas de hierro, en especial en personas sanas y sin procesos inflamatorios activos.

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Infografía con rostro femenino pálido, tubos de sangre, microscopio, médico, fármacos y textos sobre ferritina, diagnóstico y automedicación.
La ferritina es una proteína que almacena hierro y su medición orienta sobre las reservas del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según esa guía, una ferritina baja sugiere depósitos de hierro insuficientes, aunque la interpretación cambia si existe inflamación o infección, ya que esos cuadros pueden elevar el valor en sangre.

Un artículo de Vogue retoma esa discusión y aclara que “ferritin face” no constituye un diagnóstico médico reconocido. La nota cita a especialistas que describen el término como una etiqueta de redes sociales para aludir a manifestaciones que a veces se observan en piel, pelo y uñas cuando faltan reservas de hierro.

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Una mujer mayor de cabello gris sentada frente a un médico en un consultorio con una pared roja, mirando una pantalla con gráficos de un cuerpo humano y glóbulos rojos.
Los suplementos de hierro no se recomiendan sin confirmación médica por el riesgo de exceso y efectos adversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué síntomas pueden aparecer

La National Institutes of Health de Estados Unidos, a través de su Office of Dietary Supplements, indica que la deficiencia de hierro puede avanzar desde una caída de las reservas hasta anemia por deficiencia de hierro. Ese organismo precisa que la ferritina sérica es una de las pruebas más eficaces y accesibles para detectar ese déficit, aunque no debe leerse de forma aislada.

Entre los signos clínicos que suelen evaluarse figuran palidez, fatiga, falta de aire, mareos, caída del cabello, piel seca y alteraciones en la mucosa oral. Una revisión clínica difundida en Clinical Medicine & Research agrega que también pueden aparecer alopecia, uñas frágiles y glositis atrófica. Esos hallazgos coinciden con parte de los síntomas que el texto de Vogue menciona como los más repetidos en redes: piel opaca o pálida, labios agrietados, ojeras y mayor caída del pelo.

Pantalla dividida con alimentos. Izquierda: carne roja, salmón, mejillones, lentejas, quinoa. Derecha: espinacas, almendras, nueces, semillas, avena.
La estrategia clínica prioriza identificar la causa del déficit y definir si alcanza con cambios en la alimentación antes de indicar hierro oral u otras intervenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué esos signos no alcanzan para un diagnóstico

Las instituciones médicas consultadas coinciden en que ningún cambio facial permite confirmar por sí solo una deficiencia de hierro. La OMS advierte que la ferritina debe interpretarse junto con el contexto clínico y, cuando hay sospecha de inflamación, con otros marcadores. El NIH también remarca que la ferritina puede alterarse por procesos inflamatorios y que la evaluación suele completarse con hemoglobina y otros estudios.

La revisión clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro sostiene que el cuadro se define con una combinación de marcadores hematológicos y bioquímicos. Entre ellos aparecen hemoglobina, ferritina y saturación de transferrina, a los que pueden sumarse otras pruebas según la historia clínica.

Esa necesidad de mirar el conjunto también aparece en Vogue, donde las dermatólogas citadas señalan que los mismos cambios en piel o cabello pueden vincularse con alteraciones hormonales, trastornos tiroideos, otras carencias nutricionales o envejecimiento.

Microscopio, pipetas, gradillas con tubos de ensayo y muestras de sangre, frascos de laboratorio, equipo automático de pipeteo y monitor con gráficos.
El diagnóstico se apoya en marcadores combinados como ferritina, hemoglobina y saturación de transferrina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los organismos de salud

La OMS recomienda usar la ferritina para diagnosticar deficiencia de hierro en personas aparentemente sanas y recuerda que, en adultos con infección o inflamación, un valor inferior a 70 microgramos por litro puede indicar deficiencia. En personas sin inflamación, distintos documentos técnicos y revisiones clínicas usan umbrales más bajos para orientar el diagnóstico, siempre con criterio médico y según edad, sexo y antecedentes.

El Office of Dietary Supplements del NIH plantea que una ferritina sérica por debajo de 30 microgramos por litro sugiere deficiencia de hierro y que valores por debajo de 10 microgramos por litro pueden acompañar anemia por deficiencia de hierro. Aun así, ese organismo remarca que la pesquisa habitual incluye más de un parámetro y que la interpretación debe quedar en manos de profesionales.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello canoso y camisa azul, sosteniendo un cepillo de madera con pelo y un mechón de cabello en su palma.
La caída del cabello, la piel seca y las uñas frágiles se asocian a veces con la falta de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de la automedicación

El interés por detectar señales tempranas no modifica una advertencia central. Los suplementos de hierro no son inocuos y no se recomiendan sin confirmación diagnóstica. El NIH recuerda que el exceso de hierro puede producir efectos adversos y que la suplementación debe ajustarse a la necesidad real de cada paciente.

La lógica clínica, según las guías y revisiones disponibles, consiste en identificar primero la causa del déficit y luego definir si corresponde cambios en la alimentación, tratamiento oral o, en ciertos casos, otras intervenciones.

La circulación del término en redes ayudó a instalar una pregunta válida sobre salud. La respuesta de los organismos internacionales y de las especialistas citadas apunta en la misma dirección: ante síntomas persistentes, la vía adecuada no pasa por la autoevaluación frente al espejo, sino por una consulta médica con estudios que permitan saber si existe, o no, una deficiencia de hierro.

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