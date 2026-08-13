El Congreso de Brasil dio luz verde a la reducción de impuestos sobre los combustibles frente a la volatilidad del petróleo

Foto de Archivo: Vista general del Senado Federal de Brasil durante una sesión en Brasilia, Brasil. 3 de marzo de 2021 (REUTERS/Adriano Machado)

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El Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que reduce los impuestos federales sobre la importación, producción y comercialización de combustibles, una medida que ahora pasa a la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La propuesta recibió 61 votos a favor y 2 en contra, tras su aprobación previa en la Cámara de Diputados, con 318 votos favorables, 113 en contra y una abstención.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno brasileño, incluye reducciones tributarias al diésel, biodiésel, gasolina, etanol y queroseno de aviación para atenuar el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo vinculado al conflicto en Medio Oriente.

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El texto establece que la pérdida de recaudación por estos incentivos fiscales será compensada con el incremento extraordinario de los ingresos públicos provenientes del sector petrolero. Entre enero y marzo de este año, los ingresos federales por petróleo y gas natural sumaron 28.000 millones de reales (unos 5.400 millones de dólares), en contraste con los 9.000 millones del mismo período anterior (aproximadamente 1.700 millones de dólares).

La ponente, la senadora Teresa Leitão, del Partido de los Trabajadores (PT), resaltó que el proyecto busca mitigar los impactos económicos causados por la crisis en el mercado internacional de energía derivada del conflicto en Medio Oriente.

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La nueva ley dispone que cualquier recorte fiscal sobre combustibles fósiles deberá preservar la competitividad de los biocombustibles. Si la tributación sobre la gasolina baja un 30 % o más, las alícuotas sobre el etanol se reducirán a cero. Además, el Gobierno asignará hasta 1.200 millones de reales (USD 231 millones) en subvenciones para productores de etanol y otorgará incentivos para compensar débitos tributarios hasta 750 millones de reales (USD 144 millones).

Empleados ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costes del combustible en Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

En el mismo paquete legislativo, el Senado de Brasil aprobó la flexibilización de los requisitos para productores rurales y exportadores, reduciendo del 50% al 30% el umbral de ingresos por exportación necesario para mantener suspensiones tributarias. Esta modificación busca ampliar el acceso a beneficios fiscales en el sector agroexportador.

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El texto también faculta al Gobierno federal a conceder hasta 5.000 millones de reales (USD 963 millones) en créditos fiscales entre 2027 y 2031 para fortalecer la industria nacional de fertilizantes y bioinsumos, con un límite de hasta 1.000 millones de reales por año.

El proyecto incluye, además, beneficios fiscales para la extracción e industrialización de minerales estratégicos, asignación de recursos a hospitales inteligentes de alta complejidad y la exención de tributos para la organización de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027, que tendrá lugar en Brasil.

Cabe recordar que Brasil elevó temporalmente al 32% la proporción obligatoria de etanol en la gasolina comercializada en el país como respuesta a la presión sobre los precios de los combustibles. La decisión, aprobada por el Consejo Nacional de Política Energética el pasado 15 de julio, incrementó la mezcla obligatoria del 30% al 32% durante un periodo inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga por otros seis meses.

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El paquete legislativo faculta al Gobierno brasileño otorgar en créditos fiscales entre 2027 y 2031 para fortalecer la industria nacional de fertilizantes y bioinsumos (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, este aumento permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y evitar la importación de cerca de 900 millones de litros de gasolina al año, gracias a la sustitución parcial por biocombustible producido localmente.

El Gobierno justificó la medida citando la inestabilidad del mercado petrolero internacional y el efecto de las recientes tensiones geopolíticas en el precio del crudo y sus derivados. La resolución forma parte de la Ley del Combustible del Futuro, aprobada en 2024, que autoriza el incremento gradual de la participación del etanol en la gasolina una vez superados los estudios técnicos sobre el desempeño de la mezcla.

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Estudios oficiales sostienen que una mezcla del 32% de etanol “no perjudica el rendimiento de los motores” y el Gobierno ya ha encargado una evaluación adicional para analizar la viabilidad de elevar la proporción hasta el 35%.

(Con información de EFE)