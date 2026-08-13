Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa de siete nominadas en la semana 25 tras el reingreso de exjugadores con voz y voto (Video: Gran Hermano/ Telefe)

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La noche del miércoles dejó una placa de siete nominados en la semana 25 de Gran Hermano Generación Dorada, la edición que reúne solo a mujeres y que esta semana incorporó una variable inédita: los nueve exparticipantes que regresaron a la casa como visitas también tuvieron voz y voto en la ceremonia de nominación, lo que alteró por completo el mapa de alianzas y traiciones.

La 23° gala de nominación, emitida por Telefe, arrancó con una definición que marcó el tono de la noche. Yipio Pintos, líder de la semana, ejerció su beneficio de nominación fulminante antes de que el resto pasara al confesionario y apuntó directamente a Solange Abraham, dejándola en placa sin posibilidad de negociación. La movida de la uruguaya obligó al resto de las jugadoras a abrir el juego y votar a otras contrincantes, ya que Abraham quedaba fuera de la ecuación.

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La gala de Gran Hermano combinó votos de nueve jugadoras activas y de nueve exparticipantes que regresaron para competir en duplas

La dinámica de la noche fue diferente a las anteriores. Las nueve jugadoras activas nominaron con 2 puntos cada una, mientras que sus respectivas visitas —los exparticipantes que ingresaron a la casa para jugar en duplas— lo hicieron con 1 punto. El conductor Santiago del Moro anticipó antes de la ceremonia que habría un mínimo de cinco nominados en placa, más la fulminada por la líder, y que tanto los jugadores que realizaron nominación espontánea como los que contaban con beneficios de patrocinador mantendrían sus condiciones especiales.

Así se fue armando el cuadro. Luana Fernández concentró sus 2 votos en Yanina Zilli, pero con un detalle que amplificó el golpe: por el beneficio otorgado a Matías Hanssen, anterior eliminado, esos votos se duplicaron y llegaron a 4 puntos contra Zilli. Charlotte Caniggia también apuntó a Zilli con 2 votos, y Jenny Mavinga sumó 1 más en la misma dirección, lo que convirtió a la exvedette en una de las jugadoras más votadas de la noche.

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Zilli, por su parte, realizó una nominación espontánea y dirigió 3 votos contra Yipio. Su visita, Martín Rodríguez, aportó 1 punto adicional en esa misma dirección. La humorista, entonces, acumuló votos en su contra pese a ser la líder de la semana, y terminó en placa junto a las jugadoras que ella misma intentó hundir.

Alejandra Majluf recibió los votos más altos de la gala por el beneficio de sponsor de Yipio Pintos y por los puntos de Tamara Paganini

Alejandra Majluf recibió los votos más pesados de la gala: Yipio utilizó su beneficio de sponsor para repartir 3 puntos contra Majluf y 2 contra Mariela Prieto. A eso se sumaron los 2 votos de Tamara Paganini también dirigidos a la actriz, lo que la dejó con una acumulación considerable. Mariela, en tanto, recibió además 1 voto de Sebastián Cola, su visita, aunque no llegó a quedar en placa.

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El conteo de Tamara tuvo su propio recorrido. Jennifer “Pincoya” Galvarini le destinó 2 puntos, Majluf otros 2 y Steffany “Campanita” Pereira sumó 1 más. Con esa acumulación, Paganini quedó nominada. Charlotte Caniggia, a su vez, recibió votos de Danelik Galazán (1 punto), de Mariela Prieto (2 puntos) y de Nazareno Pompei (1 punto), lo que también la dejó dentro de la placa.

Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Luana Fernández completaron la placa definitiva de Gran Hermano junto con Sol Abraham, Yipio Pintos, Alejandra Majluf y Yanina Zilli

Luana Fernández completó el cuadro de nominados. Sol Abraham le dio 2 puntos, Tomy Riguera sumó 1, Brian Sarmiento aportó otro y Catalina “Titi” Tcherkaski cerró con 1 más. Con ese caudal de votos, Luana quedó expuesta al público pese a haber sido una de las que más concentró sus propios votos en una sola rival.

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La placa definitiva quedó conformada por siete jugadoras: Sol Abraham, Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Yipio Pintos y Yanina Zilli. Las dos únicas que lograron escapar de la nominación fueron Mariela Prieto y Pincoya. Quien abandone la casa el lunes 17 de agosto se llevará consigo a su visita, ya que la eliminación es en dupla.

La modalidad de votación del público también tiene su particularidad. La placa es del tipo “Generación Dorada”, lo que significa que el voto será positivo —es decir, a favor de quien se quiere salvar— hasta el domingo 16 de agosto. A partir de ese momento y hasta la gala de eliminación del lunes 17, el voto pasará a ser negativo.

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