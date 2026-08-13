El Gobierno designó a una especialista en IA como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (Fuente: Canal Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación a Adriana Baravalle, quien reemplazará a Darío Genua. El cambio fue oficializado mediante el Decreto 730/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador.

La novel funcionaria desembarca con un perfil que “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”, según se la presentó en un comunicado oficial del Gobierno. Cuenta con experiencia en liderar investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, y participa en proyectos científicos internacionales.

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Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería. Ejerce como docente universitaria, conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

Desde Casa Rosada recordaron que Baravalle “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional”.

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“Su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”, señaló el comunicado oficial del Gobierno.

El comunicado oficial sobre la designación de Baravalle

La designación de Baravalle se produce tras la renuncia de Darío Genua a fines de julio, quien dejó el cargo después de semanas de incertidumbre. El proceso se aceleró luego de la publicación del Decreto 581/26, que modificó el esquema de control sobre organismos y empresas vinculadas al sector de las comunicaciones.

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Esta reorganización trasladó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a la Jefatura de Gabinete, y las empresas Arsat y Correo Argentino pasaron a depender del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

El área que conducirá Baravalle mantiene bajo su órbita organismos estratégicos para el sistema científico nacional, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Banco Nacional de Datos Genéticos y diversos proyectos tecnológicos y espaciales.

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El decreto 730/2026 que establece la designación de Baravalle

Los conflictos en el sector científico

Justamente, la funcionaria tendrá que hacer frente al conflicto que se profundizó en las últimas semanas en el sector científico, en particular en el Conicet. Ayer, con la consigna “Ponete la camiseta”, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología hizo una movilización hacia el Obelisco durante la tarde de este miércoles para reclamar por la falta de financiamiento y en contra del ajuste del Gobierno.

Todo llegó después de la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados.

Con fuertes críticas al Gobierno, profesionales del sector se concentraron en el centro porteño para pedir por mayor presupuesto y en defensa de la actividad

Especialistas advirtieron a Infobae que “el cientificidio” y recorte de fondos impulsada por el Poder Ejecutivo afecta proyectos, limita el ingreso de nuevos investigadores y compromete la continuidad de instituciones fundamentales para el desarrollo del país.

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