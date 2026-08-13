Política
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno designó a una especialista en IA como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

El jefe de Gabinete nombró a Adriana Baravalle en reemplazo de Darío Genua. La nueva funcionaria “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la inteligencia artificial”, precisaron en el anuncio oficial

Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (Fuente: Canal Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)
Guardar

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación a Adriana Baravalle, quien reemplazará a Darío Genua. El cambio fue oficializado mediante el Decreto 730/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador.

La novel funcionaria desembarca con un perfil que “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”, según se la presentó en un comunicado oficial del Gobierno. Cuenta con experiencia en liderar investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, y participa en proyectos científicos internacionales.

PUBLICIDAD

Designación de Adriana Baravalle en la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología
Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería. Ejerce como docente universitaria, conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

Desde Casa Rosada recordaron que Baravalle “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional”.

PUBLICIDAD

“Su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”, señaló el comunicado oficial del Gobierno.

Designación de Adriana Baravalle en la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología
El comunicado oficial sobre la designación de Baravalle

La designación de Baravalle se produce tras la renuncia de Darío Genua a fines de julio, quien dejó el cargo después de semanas de incertidumbre. El proceso se aceleró luego de la publicación del Decreto 581/26, que modificó el esquema de control sobre organismos y empresas vinculadas al sector de las comunicaciones.

Esta reorganización trasladó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a la Jefatura de Gabinete, y las empresas Arsat y Correo Argentino pasaron a depender del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

El área que conducirá Baravalle mantiene bajo su órbita organismos estratégicos para el sistema científico nacional, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Banco Nacional de Datos Genéticos y diversos proyectos tecnológicos y espaciales.

Designación de Adriana Baravalle en la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología
El decreto 730/2026 que establece la designación de Baravalle

Los conflictos en el sector científico

Justamente, la funcionaria tendrá que hacer frente al conflicto que se profundizó en las últimas semanas en el sector científico, en particular en el Conicet. Ayer, con la consigna “Ponete la camiseta”, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología hizo una movilización hacia el Obelisco durante la tarde de este miércoles para reclamar por la falta de financiamiento y en contra del ajuste del Gobierno.

Todo llegó después de la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados.

Con fuertes críticas al Gobierno, profesionales del sector se concentraron en el centro porteño para pedir por mayor presupuesto y en defensa de la actividad

Especialistas advirtieron a Infobae que “el cientificidio” y recorte de fondos impulsada por el Poder Ejecutivo afecta proyectos, limita el ingreso de nuevos investigadores y compromete la continuidad de instituciones fundamentales para el desarrollo del país.

Temas Relacionados

Últimas noticiasInteligencia ArtificialDiego SantilliSecretaría de Innovación, Ciencia y TecnologíaConicetConae

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Valdés respaldó la eliminación de las PASO, pero advirtió al Gobierno: “La pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”

El gobernador de Corrientes puso en duda que la Casa Rosada pueda resolver a la brevedad la suspensión de las internas, como se creía hace algunas semanas. En diálogo con Infobae, conversó sobre la Ley de Tierras, el desvío de fondos para rutas y la estrategia electoral para 2027

Valdés respaldó la eliminación de las PASO, pero advirtió al Gobierno: “La pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”

La Legislatura de Neuquén comenzará a realizar narcotest periódicos a sus miembros

La medida se aplicará de manera aleatoria y sorpresiva cada dos meses, dentro del edificio parlamentario. Se podrá llevar a cabo durante comisiones y sesiones, incluidas las extraordinarias. También quedó establecido el procedimiento en caso de que el resultado sea positivo

La Legislatura de Neuquén comenzará a realizar narcotest periódicos a sus miembros

Milei ya no compite “contra sí mismo”: la Casa Rosada cree que la oposición se despertó y acelera gestos

La derrota en el Senado fue un parteaguas y Karina Milei entendió que debe anudar los acuerdos políticos; el llamado a Macri y las concesiones a los gobernadores; tensión por la vice en puerta; el ala política, inquieta por la economía

Milei ya no compite “contra sí mismo”: la Casa Rosada cree que la oposición se despertó y acelera gestos

La Libertad Avanza apuesta a una alianza amplia para disputar la provincia de Buenos Aires contra el PJ

El escenario que baraja el oficialismo, la influencia de la interna peronista y la apuesta violeta. El candidato de la Casa Rosada y las negociaciones con el PRO tras el acercamiento de Karina Milei y Mauricio Macri

La Libertad Avanza apuesta a una alianza amplia para disputar la provincia de Buenos Aires contra el PJ

El Gobierno comenzó las negociaciones por las alianzas electorales: el armado y un acuerdo sorpresa

Las autoridades del partido, con Karina Milei a la cabeza, se preparan para definiciones clave. Este jueves, la secretaria general de la Presidencia recibe a dirigentes del PRO en la Casa Rosada

El Gobierno comenzó las negociaciones por las alianzas electorales: el armado y un acuerdo sorpresa

DEPORTES

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorprendente reflexión de Casemiro sobre la vuelta de Messi al Inter Miami tras la muerte de su padre

La fortuna que perdió Roger Federer en un día y lo dejó fuera de la exclusiva lista de deportistas multimillonarios

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”

TELESHOW

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

Comisión legislativa analiza dar financiamiento fijo al rescate de animales de compañía en Costa Rica

Fuego patrio no se encenderá en el Obelisco tras un intento por recuperar una celebración marcada por la violencia en Guatemala

Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 reunirán en Nueva York a más de 2,000 atletas dominicanos

Zoocriaderos en Panamá conservan poblaciones de iguanas verdes, conejos pintados, mariposas y venados cola blanca