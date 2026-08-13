Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos no descarta realizar una operación militar contra el régimen de Cuba

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, participa en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington no descarta una intervención militar en Cuba y advirtió a La Habana sobre la determinación del presidente Donald Trump de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” estadounidenses.

“Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, declaró el funcionario de la administración republicana ante la prensa durante una visita a Panamá, donde participó en un evento de la coalición militar impulsada por Estados Unidos contra los cárteles latinoamericanos.

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Hegseth subrayó que la isla caribeña “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”. Añadió que, a su juicio, “nadie puede compararse con Estados Unidos” y que la influencia extranjera en el hemisferio, en referencia a China y Rusia, ha sido “bastante insignificante”.

Sobre la aproximación de actores internacionales, el titular del Departamento de Guerra mencionó: “Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”.

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En su última declaración pública acerca de Cuba, Trump afirmó que la isla “se está acercando” a Washington tras “muchas décadas” de distanciamiento. La declaración se produjo apenas días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera un nuevo paquete de sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (segundo desde la izquierda), el viernes 22 de mayo de 2026 (AP/Ramón Espinosa)

Sin embargo, en junio, el inquilino de la Casa Blanca aludió a la posibilidad de una operación militar en Cuba, similar a las ejecutadas en Venezuela o Irán, aunque afirmó mantener una postura “flexible” respecto a La Habana. “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, declaró el mandatario y agregó que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

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Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el país liderado por el dictador Díaz-Canel avanzará en “una senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del final del mandato del presidente Donald Trump, previsto para el 20 de enero de 2029.

“Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense el martes. Rubio señaló que en la isla se deberá producir una “transición”, advirtiendo que “no se puede tener algo en pie durante 70 años —que echa raíces— y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo”.

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Conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano, Rubio consideró que una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos favorece el interés nacional de EEUU. “Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional”, subrayó y recordó su “conexión personal” con la isla.

“Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”, precisó Rubio. Según el secretario de Estado, la situación se agravó tras la detención en enero del dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses.

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A raíz de la captura, la administración Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla caribeña. En los últimos días, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, lo que agudizó la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios esenciales, factores que incrementaron el malestar social contra el gobierno de Díaz-Canel. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, concluyó Rubio.

En el ámbito local, un promedio de dos o tres horas de electricidad tuvieron el miércoles los 9,4 millones de cubanos, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE), que anticipó que el mayor apagón de la jornada dejó sin suministro eléctrico al 69% del país al mismo tiempo. Cuba enfrenta desde hace dos años una profunda crisis energética y las autoridades del régimen reconocieron que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

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Personas duermen y descansan al aire libre en las escalinatas de la Universidad de La Habana para escapar del calor, después de que la red eléctrica de Cuba colapsara, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Para el horario de mayor demanda —tarde y noche del miércoles— la UNE previó una capacidad de generación de 1.053 megavatios (MW) frente a una demanda máxima estimada de 3.250 MW. La crisis energética actual responde tanto a factores internos, como un sistema obsoleto y falta de inversiones durante décadas, como a causas externas, especialmente el bloqueo impuesto por Washington.

(Con información de Europa Press)