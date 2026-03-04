Salud

Cómo evitar el cansancio constante: tres hábitos simples para tener más energía

El agotamiento frecuente no siempre se resuelve solo durmiendo más horas; comprender el origen y las claves recomendadas por los especialistas puede ser el primer paso para lograr mayor vitalidad

Guardar
El cansancio diurno persistente obedece
El cansancio diurno persistente obedece a factores biológicos como el ritmo circadiano y no solo al estrés o la falta de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué muchas personas experimentan una sensación constante de cansancio durante el día, incluso cuando creen dormir lo suficiente? Según el doctor Brandon Luu, especialista en medicina respiratoria y experto en ritmos circadianos, la explicación principal es biológica: el cansancio diurno responde a la programación natural del cuerpo más allá del estrés o el descanso insuficiente, como señaló en diálogo con la revista GQ.

El reloj interno y sus efectos

El ritmo circadiano, ese reloj biológico que regula los niveles de energía, determina una inclinación natural al sueño entre la una y las cuatro de la tarde.

El doctor Luu explica que este patrón se mantiene incluso cuando las personas pueden elegir libremente el momento de la siesta, pues la mayoría opta por ese tramo del día.

La programación natural del reloj
La programación natural del reloj biológico provoca una tendencia al sueño entre la una y las cuatro de la tarde, según el doctor Brandon Luu (Freepik)

“Incluso si las personas tienen permitido dormir la siesta en cualquier momento, la gran mayoría elige ese segmento”, aclara, subrayando que no se trata de una debilidad personal, sino de un mecanismo biológico.

El impacto de estos picos de cansancio es tangible: los datos de accidentes de tráfico muestran un aumento de incidentes en la tarde, además del repunte nocturno. Este fenómeno refleja cómo la disminución de cortisol y el aumento de melatonina afectan el desempeño y la alerta en esas horas, según puntualiza el especialista.

Rutinas modernas y desfase social

La predisposición natural marcada por el ritmo circadiano puede verse agravada por los hábitos actuales. Los horarios irregulares suelen provocar el denominado desfase horario social, término empleado por el doctor Luu para describir el impacto de la falta de regularidad.

Horarios de sueño irregulares generan
Horarios de sueño irregulares generan desfase horario social y desincronizan las hormonas asociadas al descanso, causando fatiga persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La consistencia probablemente importa más que cualquier otra cosa”, resalta. Irse a dormir a distintas horas y adaptar el sueño a compromisos sociales o laborales desincroniza tanto el reloj interno como las hormonas asociadas, lo que explica por qué muchas personas sienten agotamiento al iniciar la semana.

Implementar cambios prácticos puede ayudar a gestionar el cansancio constante. El especialista recomienda comenzar el día con exposición a luz brillante, ya sea natural o artificial, para enviar al organismo una señal clara del inicio de la jornada. Por la tarde, el uso de lámparas de 10.000 lux resulta especialmente útil en lugares con poca luz solar, ya que mejora el estado de alerta y el rendimiento.

El valor de la regularidad y la luz

Mantener una rutina de sueño estable es fundamental. Acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los fines de semana, favorece la sincronización de los ritmos internos y previene el desfase. “Evitar dormir un día a las nueve y al siguiente a las 11 previene que el reloj biológico entre en conflicto con la agenda social”, resume el especialista en GQ.

Comenzar el día con exposición
Comenzar el día con exposición a luz brillante y mantener rutinas regulares de sueño favorecen la sincronización del ritmo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se describen como personas noctámbulas deben prestar especial atención. Aunque la tendencia puede estar influida por hábitos o el entorno, existen pruebas de que ajustar los horarios para despertar más temprano puede mejorar el bienestar físico y mental.

Diversos estudios citados por Luu demuestran que quienes adaptan sus rutinas a las mañanas luminosas y noches oscuras registran mejoras notables en su calidad de vida.

Estrategias concretas: siestas, alimentación y movimiento

Las siestas pueden ser aliadas valiosas si se mantiene una duración breve. El doctor Luu sugiere una siesta corta de hasta 30 minutos: dormir más aumenta el riesgo de entrar en sueño profundo y despertar aturdido, además de interferir con el descanso nocturno.

Un desayuno contundente y un
Un desayuno contundente y un almuerzo ligero y alto en proteínas mejoran la agudeza mental y reducen la sensación de fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Siempre configuro el temporizador y me levanto tras esos 30 minutos”, comenta el especialista.

La alimentación y el ejercicio ligero también juegan un papel relevante. El experto recomienda iniciar el día con un desayuno contundente, seguido de un almuerzo ligero y alto en proteínas para mantener la agudeza mental, limitando los carbohidratos en ambos casos.

Asimismo, breves sesiones de actividad, como caminatas cortas o subir escaleras, ayudan a contrarrestar el letargo vespertino.

Higiene del sueño y entorno nocturno

Evitar dispositivos electrónicos por la
Evitar dispositivos electrónicos por la noche y optar por alimentos poco procesados promueve una buena higiene del sueño y un mayor bienestar diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche, evitar la exposición a dispositivos electrónicos y cuidar la higiene del sueño resulta esencial. Limitar la ingesta de alimentos ultraprocesados antes de dormir y considerar suplementos de magnesio si es necesario forman parte de las recomendaciones de Luu.

Aprovechar mañanas llenas de luz, asegurar noches realmente oscuras y mantener una alimentación sencilla y poco procesada constituyen un conjunto de hábitos que, según el especialista, marcan la diferencia en el nivel de energía y bienestar diario.

Temas Relacionados

Brandon LuuGlobalRitmo CircadianoMelatoninaCansancio CrónicoBienestar DiarioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son los 4 errores más frecuentes al tomar creatina y cómo obtener todos sus beneficios

Nuevas investigaciones señalan que ciertos hábitos pueden ser clave para aprovechar al máximo el potencial de esta sustancia tan utilizada en el ámbito deportivo

Cuáles son los 4 errores

Ni café ni energizantes: cuál es el té que recomiendan los dietistas para elevar la energía y cuidar el corazón

Investigaciones recientes de universidades líderes exploran el vínculo entre una infusión ancestral y la prevención de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas

Ni café ni energizantes: cuál

¿Qué efectos tiene la cafeína sobre el cortisol y cuándo se vuelve un problema?

Tomar bebidas estimulantes puede modificar el ambiente hormonal del organismo y alterar rutinas habituales. Cuáles son los hábitos que pueden impactar en el bienestar

¿Qué efectos tiene la cafeína

Por qué el consumo excesivo de calabaza puede teñir la piel de naranja, según la ciencia

Especialistas advierten que la respuesta del organismo a algunos componentes presentes en la dieta puede sorprender, sobre todo si se mantienen hábitos poco habituales durante varias semanas

Por qué el consumo excesivo

Día Mundial de la Obesidad: causas, factores y riesgos según especialistas

Más de 1.000 millones de personas viven actualmente con esta enfermedad en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre el rápido crecimiento de esta cifra y su impacto

Día Mundial de la Obesidad:
DEPORTES
Orden, humedad y superstición: el

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

De expediciones científicas a patrullas

De expediciones científicas a patrullas danesas: así es la extraordinaria vida del Parque Nacional más grande del mundo

El día que Spielberg y Hanks reescribieron el destino de ‘Rescatando al soldado Ryan’ y transformaron el cine bélico

El secreto del ratón espinoso dorado: el animal que desafía el paso del timepo y podría inspirar terapias para la longevidad

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos clave del régimen iraní y Hezbollah

El líder supremo iraní derrocado, Ali Khamenei, será despedido en una ciudad santa de Irán: el funeral durará tres días