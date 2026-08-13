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El transporte en colectivos cayó 19% en el AMBA: en julio se vendieron 28 millones de boletos menos que un año atrás

La retracción se dio tanto en días hábiles como en fines de semana y feriados. También cayó la cantidad de kilómetros recorridos

El valor del boleto con tarjeta SUBE registrada mostró la suba más pronunciada en las líneas de la provincia de Buenos Aires, donde superó el 117% interanual. (NA)
El valor del boleto con tarjeta SUBE registrada mostró la suba más pronunciada en las líneas de la provincia de Buenos Aires, donde superó el 117% interanual. (NA)
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En julio, el transporte público de colectivos en el AMBA dejó en evidencia el impacto que las subas tarifarias tienen sobre el comportamiento de los usuarios. La comparación interanual entre julio de 2025 y julio de 2026 muestra una fuerte caída en la cantidad de pasajes vendidos, que se replica tanto en los días hábiles como en los fines de semana y feriados, en un período de aumentos marcados de los boletos.

De acuerdo con datos elaborados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en julio de este año se vendieron 118,1 millones de pasajes de colectivo en el AMBA, frente a los 146,1 millones registrados en julio de 2025. La diferencia equivale a 28 millones de pasajes menos en la comparación interanual, lo que representa una baja del 19,1 por ciento.

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La contracción en la cantidad de pasajeros no estuvo acompañada por una reducción proporcional en la oferta del servicio. Los kilómetros recorridos por las unidades pasaron de 28,6 millones en julio de 2025 a 26,1 millones en julio de 2026, una caída del 8,9 por ciento. De esta manera, la merma en los recorridos fue menos de la mitad que la registrada en la cantidad de pasajeros transportados, lo que implica que cada colectivo circuló, en promedio, con una ocupación menor que un año atrás.

Ahora bien, el detalle por tipo de día permite precisar en qué momentos de la semana se concentró la baja. Durante los días hábiles, el promedio diario de pasajeros pasó de 8.373.327 en julio de 2025 a 6.925.384 en julio de 2026, una disminución del 17,3 por ciento. En los sábados, la caída fue más pronunciada: de 5.619.989 pasajeros promedio por día se pasó a 4.425.631, una baja del 21,3 por ciento.

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En los días hábiles, el promedio de pasajeros por jurisdicción reflejó una caída dispar: 7,2% en CABA, 12,6% en líneas nacionales y 22,6% en PBA.
En los días hábiles, el promedio de pasajeros por jurisdicción reflejó una caída dispar: 7,2% en CABA, 12,6% en líneas nacionales y 22,6% en PBA.

Los domingos concentraron la mayor retracción del mes. El promedio de pasajeros pasó de 3.185.224 en julio de 2025 a 2.046.404 en julio de 2026, lo que implica una reducción del 35,8 por ciento. Se trata de la caída porcentual más alta entre todos los tipos de día relevados por Aaeta para el período analizado.

El feriado del 9 de julio, computado como tal en los tres años considerados por el relevamiento, también mostró una baja interanual. Ese día circularon 2.995.120 pasajeros en 2026, frente a los 3.505.924 de 2025, una disminución del 14,6 por ciento.

La diferencia entre jurisdicciones

El informe de Aaeta desagrega, además, los datos por jurisdicción, tomando como referencia el promedio de pasajeros por día hábil. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el promedio pasó de 781.136 pasajeros en julio de 2025 a 725.106 en julio de 2026, una baja del 7,2 por ciento, la más moderada de las tres jurisdicciones.

En las líneas de jurisdicción nacional, que agrupan a los grupos SGI, SGIKm y SGII, el promedio diario de pasajeros por día hábil descendió de 3.253.375 a 2.844.497, una caída del 12,6 por ciento. La retracción más marcada se dio en las líneas de la provincia de Buenos Aires (PBA), que reúnen a los grupos UPA, UPAKm, UMA1 y UMA2: el promedio pasó de 4.338.816 a 3.355.781 pasajeros por día hábil, una baja del 22,6 por ciento.

Las subas en el valor del boleto

La caída en la cantidad de pasajeros se dio en un contexto de aumentos significativos en el valor del boleto de colectivo pagado con tarjeta SUBE registrada. En julio de 2025, el boleto en las líneas de jurisdicción nacional costaba $451,01, mientras que en CABA el valor era de $488,70 y en PBA de $489,61.

En las líneas nacionales, el boleto pasó de $451,01 a $742,81 entre julio de 2025 y julio de 2026, un incremento de 64,69%. (NA)
En las líneas nacionales, el boleto pasó de $451,01 a $742,81 entre julio de 2025 y julio de 2026, un incremento de 64,69%. (NA)

Un año después, en julio de 2026, esos valores treparon a $742,81 en líneas nacionales, $820,99 en CABA y $1.063,98 en PBA. En términos interanuales, el aumento fue del 64,69% en las líneas nacionales, del 67,99% en CABA y del 117,31% en PBA, la suba más alta entre las tres jurisdicciones y la que coincide con la mayor caída en la cantidad de pasajeros transportados en esa misma jurisdicción durante julio.

Además, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el costo del transporte en el AMBA aumentó 73% entre julio de 2025 e igual mes de este año. De acuerdo con el estudio, un hogar promedio gastaba $69.783 en transporte hace un año y gasta $121.031 en la actualidad.

Se debe tener en cuenta que, en el mismo período, la inflación anual fue cercana al 33%. El último dato disponible del IPC corresponde a junio, cuando la variación interanual fue de 33,5%, pero se espera un valor similar el mes de julio, que será publicado hoy, por el Indec.

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