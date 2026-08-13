La granja vinculada al brote de ciclosporiasis llevaba siete años sin una inspección de la FDA

La planta mexicana asociada al caso quedó bajo la lupa tras años sin una revisión federal en el marco de un nuevo brote en Estados Unidos (REUTERS)

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El caso expuso otra vez las limitaciones del control federal sobre proveedores extranjeros. CBS News indicó que la planta mexicana señalada como posible foco del brote había recibido su última visita oficial en 2019.

El medio estadounidense afirmó que la revisión anterior se había producido en 2013, también después de otro episodio asociado a cyclospora.

Cuando quedó vinculada al actual brote de ciclosporiasis en territorio estadounidense, la instalación llevaba siete años sin una nueva inspección de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El brote volvió a poner atención sobre un patógeno que afecta la seguridad de frutas, verduras y productos frescos (CDC)

Una meta legal que la agencia nunca alcanzó

La legislación conocida como Food Safety Modernization Act (FSMA) fijó un objetivo anual de 19.200 inspecciones extranjeras a partir de 2016. La FDA quedó muy por debajo de ese umbral durante la última década.

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El reporte de CBS News señaló que la agencia nunca llegó siquiera al 10% de esa meta. Funcionarios del organismo consideraron durante años que ese mandato era imposible de cumplir, aunque no pidieron al Congreso una modificación formal del objetivo legal.

Un análisis interno de la propia FDA estableció una meta más baja. Ese estudio calculó que el volumen necesario para resguardar las importaciones sería de 4.700 inspecciones por año.

El retroceso se acentuó en el último año. Las inspecciones extranjeras cayeron 29% frente a 2024, según los datos citados por CBS News. Fuera del período de pandemia, el registro de 2025 resultó el más bajo desde 2011.

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La agencia federal enfrenta desde hace años una brecha entre las metas legales de control y su capacidad operativa real (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La planta bajo análisis y los antecedentes del brote

Taylor Farms de México aparece como el establecimiento señalado como posible foco del brote en Estados Unidos. La revisión de 2019 no detectó violaciones. La inspección posterior al brote de 2013 sí encontró reutilización de agua de lavado para mezcla de ensaladas.

Aun con ese antecedente, la pesquisa de 2013 no logró identificar de forma concluyente el origen exacto de la contaminación. Ese antecedente reapareció ahora con el nuevo episodio sanitario.

La cyclospora es un parásito que puede causar una infección intestinal conocida como ciclosporiasis. El brote impactó en el mercado de alimentos frescos y afectó el consumo de lechuga envasada.

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Reuters, citado por CBS News, informó que las ventas de lechuga preempaquetada cayeron casi 20% en julio por efecto del brote. La empresa aseguró que invierte USD 200 millones al año en protocolos de inocuidad, auditorías independientes y controles sobre agua y condiciones de higiene del personal.

La empresa volvió al centro de la atención pública por su vínculo con la pesquisa sobre el origen del brote (AP Foto/Guillermo Arias, Archivo)

Falta de recursos, menos personal y un sistema bajo presión

El informe atribuyó la baja cantidad de controles a una combinación de problemas estructurales. Entre esos factores aparecen el presupuesto insuficiente, la escasez de inspectores y el efecto de los recortes administrativos.

La FDA contó con 432 inspectores en 2024, pero solo 20 estuvieron asignados a proveedores extranjeros, tal y como recogió CBS News a partir de un reporte de la Government Accountability Office (GAO). Esa limitación obliga a la agencia a tomar personal del frente doméstico para cubrir viajes al exterior.

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El costo también pesa sobre el esquema de fiscalización. La FDA calculó que cada inspección internacional insume en promedio USD 38.700. Cumplir con la meta legal vigente demandaría USD 743 millones al año, una suma que supera el 10% del presupuesto total del organismo.

La presión sobre el sistema sanitario se trasladó al consumo masivo, donde el caso afectó la confianza (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La secretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Emily Hilliard, afirmó a CBS News que la FDA “trabaja de forma activa para ampliar la dotación en puestos extranjeros”.

La funcionaria sostuvo además que medir la capacidad de protección alimentaria con una sola estadística “ignora el sistema integral de supervisión” del organismo.

Desde el HHS señalaron que la FDA busca reforzar su presencia en el exterior pese a las limitaciones operativas (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Las inspecciones siguen como un control externo decisivo

Especialistas consultados por CBS News coincidieron en que la responsabilidad diaria por la seguridad de los alimentos recae sobre las empresas.

También señalaron que las inspecciones federales siguen como un filtro externo que ninguna compañía puede reemplazar por completo.

Meridith Seife, autora principal de un informe de la oficina del inspector general del HHS, declaró al medio que “las inspecciones de la FDA son la primera línea de defensa para mitigar brotes”. En esa misma línea, advirtió que, si la agencia no visita de manera regular las plantas, “queda completamente a ciegas”.

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Especialistas sostienen que las auditorías oficiales siguen como un filtro independiente frente a fallas que no siempre detectan las empresas (REUTERS/Daniel Becerril)

CBS News agregó que cerca de un tercio de las inspecciones a firmas extranjeras por riesgos biológicos detectó infracciones en la última década.

En alrededor de 2% de los casos, esas faltas tuvieron una gravedad suficiente como para activar medidas de cumplimiento.

CBS News informó que la FDA pidió USD 9 millones adicionales para reforzar su capacidad de inspección en el exterior y propuso una tasa para las firmas extranjeras que exportan alimentos a Estados Unidos.