La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

La invitada frenó al conductor cuando intentó hablar de su vida privada

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En medio de uno de los momentos de mayor exposición de su carrera, tras asumir la conducción de Bendita luego de la salida de Beto Casella, Edith Hermida volvió a quedar en el centro de una conversación televisiva por una confesión sobre su vida privada. Esta vez, reveló que lleva tres años sin tener relaciones sexuales cuando Mario Pergolini retomó al aire una declaración que la panelista ya había hecho en otra entrevista y le preguntó por qué elegía hablar de ese tema en público.

La reacción de Hermida combinó naturalidad, humor y una defensa abierta de su postura. Lejos de mostrarse incómoda por la pregunta, explicó que no considera problemático exponer ese aspecto de su intimidad y sostuvo que “está como sobrevalorado el tema de estar en pareja”. Desde ese punto, la charla derivó hacia las expectativas que suelen aparecer alrededor de las mujeres solteras, la presión del entorno y el modo en que ella atraviesa esta etapa personal.

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El intercambio comenzó cuando Pergolini le preguntó si era “salidora”. La respuesta de la conductora fue breve y marcó el tono de lo que vino después. “No, no soy salidora. Ahora no tengo ni ganas”, contestó Hermida, con una frase que abrió la puerta a una consulta más directa sobre su presente sentimental y sexual.

A partir de esa definición, el conductor recordó que tiempo atrás ella le había dicho a Moria Casán que hacía mucho que no tenía relaciones sexuales. Entonces quiso saber por qué contaba ese dato al aire. La pregunta no pasó inadvertida porque apuntó de lleno a un aspecto personal que, en muchos casos, suele quedar fuera de la conversación pública. Hermida, de todos modos, respondió sin esquivar el tema.

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Edith Hermida reveló que lleva tres años sin tener relaciones sexuales en medio de su nueva etapa al frente de Bendita

“Porque no me parece tan mal”, dijo en primer lugar. Después amplió su idea y dejó una de las frases más comentadas de la charla. “Me parece que está como sobrevalorado el tema de estar en pareja, ¿viste? O sea, yo tengo la libido puesta en otras cosas”, afirmó Edith Hermida, al explicar que hoy su energía está enfocada en otros planos de su vida y no en la búsqueda de una relación afectiva.

La invitada también apeló a la autocrítica y al humor para describir por qué termina contando este tipo de cuestiones. “No sé por qué lo cuento, soy bocona”, admitió entre risas. En ese mismo pasaje relató que suele entusiasmarse al hablar y después se arrepiente cuando ve la repercusión en redes sociales.

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En el tramo más llamativo de la conversación, Hermida reveló incluso que en agosto cumplió “tres años” sin relaciones sexuales. El comentario surgió cuando contó que el productor de su programa de radio tiene registrada esa fecha como si se tratara de un aniversario. “Lo dije, lo dije”, lanzó, después de exponer ese dato frente a sus compañeros, mientras en el estudio se imponían las risas por la situación.

La conductora recordó sus inicios en la televisión

La escena sumó otro elemento cuando Pergolini preguntó, sorprendido, si el productor realmente llevaba anotado ese dato. Hermida respondió que sí y agregó un comentario con tono cómplice sobre él, al señalar que “tiene más de treinta años”, aunque enseguida aclaró que no encaja en ese perfil.

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Allí intervino Evelyn Botto, que planteó si las personas del entorno intentaban que ella “rompiera la racha”, algo que, según describió, suele suceder con frecuencia. La pregunta le dio a Edith Hermida la posibilidad de desarrollar con más claridad su mirada sobre el tema.

“Todo el mundo te quiere ver en pareja. Qué horror. Con alguien, salí con alguien”, señaló. La conductora también explicó que nunca fue una persona inclinada a los vínculos pasajeros. “Yo nunca fui una chica muy de andar, viste, tener un touch and go. No”, expresó. Después agregó que, a esta altura, tampoco está dispuesta a invertir tiempo en citas o encuentros que no le resulten interesantes. “Ya estoy grande, entonces no estoy para perder el tiempo”, resumió, antes de ironizar con las conversaciones que no le atraen.

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En ese punto, detalló incluso qué tipo de situación busca evitar. Mencionó, a modo de ejemplo, esos intercambios iniciales en los que la otra persona le pregunta por su trabajo, por el mundo de la televisión o por figuras conocidas del medio. La referencia incluyó una mención puntual a Mario Pergolini, a quien nombró dentro de esa lista de preguntas que, según dio a entender, no le despiertan ningún interés.

Fue entonces cuando Pergolini cerró el momento con una salida irónica. “Simpático. Lo odio porque se parece a mi ex, nada más”, comentó, en una frase que funcionó como remate humorístico de la secuencia.

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