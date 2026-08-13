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El arte de los pequeños premios: cómo las gratificaciones breves pueden fortalecer los hábitos

Vincular incentivos puntuales a tareas exigentes puede aumentar la constancia y la motivación, aunque el efecto depende de su relación con una meta y de evitar que el premio se transforme en respuesta automática ante el malestar

Un hombre vestido de camisa y corbata come pasta con un tenedor en un recipiente sobre un escritorio, mira su reloj de pulsera.
Las gratificaciones breves pueden ayudar a iniciar o sostener hábitos al reducir la fricción inicial de tareas exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una gratificación breve puede ayudar a sostener un hábito, pero su efecto depende menos del premio en sí que de su vínculo con una meta concreta, una rutina definida y un criterio de moderación.

Los pequeños caprichos ganaron espacio como recurso para volver más llevaderas tareas exigentes, desde ordenar una rutina hasta completar una actividad postergada. En el terreno del bienestar, una recompensa acotada puede funcionar como estímulo para iniciar o repetir una conducta que exige esfuerzo. Ese efecto aparece cuando el premio queda asociado a una acción específica y no cuando se vuelve una respuesta automática al cansancio, el estrés o el desánimo.

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Un estudio publicado en BMC Psychology por investigadores de Imperial College London analizó el papel del placer, la utilidad percibida, los beneficios esperados y la motivación intrínseca, es decir, el impulso que nace del interés o la satisfacción propia. El trabajo encontró que el placer y la motivación intrínseca pueden fortalecer la formación de hábitos porque favorecen la repetición de una conducta y aceleran su automatización.

Esa relación también aparece en una revisión de Frontiers in Behavioral Neuroscience sobre mecanismos de recompensa y motivación en cambios de comportamiento vinculados con la salud. El análisis describió que los sistemas de recompensa —mecanismos cerebrales vinculados con el placer, la expectativa y el aprendizaje— participan en la modificación de conductas, aunque su efecto varía según el tipo de intervención y la forma de motivación que se active.

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Otro trabajo de Erasmus University observó en un estudio de seis días que una mayor cantidad de placeres simples diarios se asoció con mejor progreso hacia metas personales. También registró que las pequeñas molestias cotidianas tuvieron menos impacto sobre ese progreso cuando esos estímulos agradables aparecieron con más frecuencia. El resultado suma evidencia sobre el posible vínculo entre gratificación breve y constancia.

Mujer sentada ante una computadora portátil con taza humeante, barra de chocolate con un trozo separado y planta en maceta sobre escritorio.
Un estudio del Imperial College London indicó que el placer y la motivación intrínseca pueden favorecer la formación de hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre recompensa y formación de hábitos

La utilidad de estos incentivos no está en el consumo o en el premio aislado, sino en su capacidad para reducir la resistencia inicial de una tarea, volver más tolerable el esfuerzo y reforzar una conducta puntual. En términos prácticos, una consecuencia agradable que sigue a una acción puede aumentar la probabilidad de repetirla.

Cuándo el incentivo deja de ordenar y pasa a compensar

El uso de recompensas pequeñas cambia de sentido cuando el premio deja de estar subordinado a una meta concreta y pasa a funcionar como respuesta inmediata frente al malestar. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2026 sobre decisiones de autorregalo —un premio o consumo que una persona se da a sí misma— mostró que las personas tendieron a elegir ciertos consumos, tanto alimentarios como no alimentarios, según el tipo de día que imaginaban haber tenido.

Una taza de café, un libro abierto, dos postres pequeños, unos auriculares, una manta y varios cojines sobre una superficie textil oscura.
Una investigación de Erasmus University asoció una mayor cantidad de placeres simples diarios con mejor progreso hacia metas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un mal día, aumentó la preferencia por opciones vinculadas con el consuelo, como chocolate, comida para llevar, alcohol o un baño de espuma. Ese dato marca un límite dentro de la misma práctica. No equivale usar una gratificación pequeña para reforzar una acción determinada que recurrir a un premio para amortiguar una emoción desagradable.

Una investigación publicada en Psychophysiology encontró que la respuesta del cerebro ante recompensas hedónicas —ligadas al placer inmediato— tendió a disminuir más rápido cuando esas recompensas se repetían que ante recompensas asociadas con significado o propósito.

Ese patrón indica que un premio cotidiano puede facilitar el inicio o la constancia de una conducta, pero pierde efecto cuando reemplaza el objetivo principal o se convierte en una respuesta automática al malestar. En esos casos, conviene revisar si el premio acompaña una rutina concreta o si aparece desconectado de una acción específica en términos de recompensas.

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