Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

Muri López Benítez: así luce su rostro tras una intervención estética

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La influencer y bailarina Muri López Benítez, reconocida por su actividad en redes sociales y por ser la esposa del futbolista Lisandro Martínez, fue noticia tras compartir el resultado de un nuevo retoque estético realizado durante sus vacaciones familiares en la Argentina. El procedimiento, que generó diversas reacciones entre sus seguidores, se realizó en medio de una pausa en su rutina europea, mientras la familia disfrutaba junto a su hija Aurora de unos días en Gualeguay, Entre Ríos, la ciudad que los vio nacer.

La intervención estética fue realizada por un profesional que se presenta como especialidades la armonización facial, el uso de fillers y la aplicación de botox. El especialista fue el encargado de difundir imágenes y videos del encuentro con la influencer, mostrando el proceso y el resultado final. Agradeció públicamente a Muri por elegirlo, mientras que ella retribuyó con elogios a su profesionalismo y buena predisposición. Ambas publicaciones circularon rápidamente entre los seguidores de la pareja, generando comentarios y consultas sobre el procedimiento.

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Aunque ni la propia Muri ni el médico ofrecieron detalles precisos sobre el tipo de intervención realizada, entre quienes vieron las imágenes fue recurrente la percepción de un cambio notorio en los labios de la influencer. La transformación, sugerida por el propio aspecto de las fotografías, fue el punto de mayor coincidencia entre los usuarios al analizar el resultado de la visita al consultorio del especialista. Esta tendencia de realzar los labios mediante técnicas mínimamente invasivas es frecuente en el ámbito de la armonización facial, aunque no se confirmó de manera directa en este caso.

Muri López Benítez sostiene a su hija en un parque de Gualeguay, Argentina

La armonización facial es un conjunto de prácticas que busca mejorar la simetría y los rasgos del rostro a través de procedimientos como el uso de rellenos dérmicos y toxina botulínica. Si bien en este episodio no se detalló el método utilizado, la especialización declarada del médico sugiere que el procedimiento se habría orientado a ese tipo de técnicas. En las imágenes difundidas tras la intervención, se observa a Muri con la piel luminosa, mejillas suavemente sonrojadas y labios voluminosos y bien definidos, manteniendo una expresión relajada y natural.

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Durante su estadía en Gualeguay, la familia Martínez-López Benítez aprovechó para disfrutar del ambiente local y reencontrarse con la rutina de su ciudad natal. Cada verano suelen regresar a esta localidad entrerriana a pesar de residir habitualmente en Manchester, Inglaterra, por la carrera profesional de Lisandro en el Manchester United. Este regreso anual consolidó una costumbre familiar que incluye la participación en eventos tradicionales, como el carnaval, y la búsqueda de espacios de tranquilidad alejados de la exposición mediática.

La pareja, que lleva más de una década de relación, comparte la crianza de su hija Aurora y mantiene una vida pública activa a través de las redes sociales. En las publicaciones recientes, Muri optó por mostrar una imagen alejada del glamour y los lujos asociados muchas veces a las figuras del deporte y el espectáculo. Las fotos elegidas reflejan escenas cotidianas: parques verdes, meriendas al aire libre, momentos de juego y reuniones familiares, todo enmarcado en la calma del “pago chico”.

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Lisandro Martínez y Muri López Benítez posan con su hija en un espacio verde en Entre Ríos

Una de las imágenes que más resonó entre sus seguidores muestra a los tres integrantes de la familia en un sendero de piedras blancas, rodeados de árboles y naturaleza. Lisandro viste un buzo deportivo azul con detalles celestes y blancos, pantalón negro y zapatillas oscuras. Muri aparece con un buzo blanco, sosteniendo a Aurora en brazos. Los tres sonríen a cámara, en una postal que resume el valor que otorgan a las pequeñas cosas y al reencuentro con sus raíces.

La dinámica de la familia, repartida entre la vida inglesa y las raíces entrerrianas, se refleja en la naturalidad con que comparten tanto los momentos de exposición —como la intervención estética de Muri— como aquellos de intimidad cotidiana, como el carnaval y otras tradiciones que los vinculan con las raíces.

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