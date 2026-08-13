Cayeron en la trampa de dos “viudas negras”, las invitaron a cenar y les robaron

Las dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad

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Cuatro personas fueron detenidas en un operativo coordinado entre la DDI de San Nicolás y la Comisaría Segunda de Ramallo por su presunta participación en una serie de robos con la modalidad conocida como “viudas negras”.

Las fuerzas policiales ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en las ciudades de San Nicolás y Córdoba, en los que arrestaron a dos hombres y dos mujeres, mientras que un quinto sospechoso permanece prófugo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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Según informó la UFI N°6, a cargo de Martín Mariezcurrena, la investigación se inició el 30 de junio de 2026. Aquella madrugada, un llamado al 911 alertó sobre un violento asalto en una vivienda de la calle Yapeyú de San Nicolás.

Dos mujeres fueron detenidas por el robo bajo la modalidad "viudas negras" en San Nicolás

La víctima del hecho relató que se encontraba acompañada de otras personas y dos mujeres invitadas a cenar cuando, cerca de las 2:00, tres sujetos encapuchados y armados irrumpieron en el domicilio.

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Los asaltantes maniataron y golpearon a los presentes, robando diversos objetos de valor, entre ellos televisores, teléfonos celulares, un iPad y una camioneta Volkswagen Amarok.

El vehículo apareció abandonado horas después en la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 226, en sentido Buenos Aires-Rosario, detallaron las fuentes a este medio.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores identificaron a las mujeres que quedaron registradas en uno de los dispositivos de vigilancia mientras caminaban hacia la propiedad de la víctima.

Al mismo tiempo, una cámara captó el momento en el que sus cómplices se escabullían por el patio a la casa, antes del robo. Ambos videos acompañan esta nota.

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El operativo

De esta manera, y tras la declaración de testigos, los investigadores identificaron a Fernando Cabrera (28), Dylan Emanuel Pullido (18), María Abril González (23) y Maira Azul González (28) como sospechosos. Un quinto integrante del grupo, Jesús Acosta, no fue localizado durante los procedimientos y permanece prófugo.

Uno de los delincuentes fue registrado en el patio de la casa de la víctima

A raíz de los elementos de prueba presentados en el expediente, la Justicia emitió ocho órdenes de registro y detención, cuatro en San Nicolás y cuatro en Córdoba Capital.

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Durante los procedimientos, se incautaron dieciocho teléfonos celulares, dos automóviles (un Ford Falcon y un Chevrolet Astra, ambos negros), una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido, cartuchos, ropa y otros elementos vinculados a la causa. También se recuperó un televisor Samsung de 55 pulgadas y un parlante portátil marca Gamma, entre otros objetos.

El operativo contó con la supervisión del Juzgado de Control y Faltas Nº 5 de Córdoba. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las tareas para dar con el fugitivo.

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La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la causa por robo calificado.