Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central recibe a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores

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Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves a las 21:30 en el Gigante de Arroyito por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por su compatriota Cristhian Ferreyra. La transmisión se realizará por Telefe, FOX Sports y Disney+.

El equipo dirigido por Jorge Almirón consiguió la clasificación a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo H. Su campaña incluyó 13 puntos y una defensa que apenas permitió un gol durante toda la fase, lo que convirtió a la valla de Central en la menos vencida del grupo. El cierre de la etapa clasificatoria resultó adverso: una derrota por 1-0 ante Independiente del Valle relegó al conjunto rosarino al segundo puesto, tras haber liderado la zona durante buena parte del certamen.

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En el certamen local, Rosario Central sumó siete puntos de los doce posibles en el inicio del Torneo Clausura, con dos victorias, un empate y una derrota. La prioridad deportiva para el semestre recae en la Copa Libertadores, donde Central buscará aprovechar su fortaleza como local y la experiencia de jugadores como Ángel Di María, quien encabezará la alineación titular.

Del otro lado, Corinthians arribó a Rosario tras adjudicarse el primer lugar del Grupo E, en el que acumuló 11 unidades frente a rivales como Platense, Peñarol y Santa Fe. El conjunto paulista, dirigido por Fernando Diniz, aseguró su clasificación con una fecha de antelación y afronta este cruce tras un período de turbulencias institucionales y deportivas. En el torneo brasileño, ocupa la séptima posición con 32 puntos, lejos del puntero Palmeiras, que suma 48. Además, la eliminación en la Copa de Brasil y una seguidilla de tres partidos sin victorias en la Libertadores incrementaron la presión sobre el plantel.

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Uno de los focos de atención en la previa se posó sobre la situación contractual de Memphis Depay. El atacante neerlandés no continuará en Corinthians tras la decisión del club de no renovar su vínculo debido a complicaciones económicas y restricciones de la FIFA por deudas acumuladas. Depay manifestó su disconformidad en redes sociales y su salida dejó al equipo sin una de las figuras de mayor jerarquía internacional para la fase decisiva del torneo.

El partido también propone el reencuentro entre Jorge Almirón y Fernando Diniz, quienes fueron rivales en la final de la edición 2023 de la Copa Libertadores.

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Ángel Di María emerge como la referencia ofensiva de un equipo que aspira a capitalizar la ventaja de jugar en casa, mientras que Corinthians intentará sobreponerse a las ausencias y a las dificultades recientes en busca de un resultado favorable antes de la revancha en Brasil.

La vuelta será el 20 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Neo Química Arena (Sao Paulo). El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizan Universidad Católica de Chile y Estudiantes de La Plata (en la ida igualaron 1-1 en territorio argentino).

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Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Andre, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro; Breno y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguay)

Hora: 21.30

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+