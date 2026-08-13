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Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

Tras un año de alto impacto, el cantante habló con Teleshow y contó los detalles de su nueva canción, la cual está atravesada por una búsqueda más íntima y personal

Paulo Londra lanzó "me asfixia LA CIUDAD"
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Tras un año de alta exposición y éxito internacional, Paulo Londra anunció el lanzamiento de “me asfixia LA CIUDAD”, el primer adelanto de su próximo álbum. El cordobés llega a esta nueva etapa después de un 2026 marcado por su paso por el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionado por el público y distinguido con las Gaviotas de Oro y de Plata, su presentación en Lollapalooza Argentina como único headliner nacional y una gira internacional que lo llevó por Estados Unidos y América Latina.

En ese marco, el artista abre una nueva etapa con una canción que exhibe un perfil más íntimo y una búsqueda sonora distinta dentro de su recorrido reciente. Producido por Tiano y Lisan, el tema funciona como la primera pieza del universo musical que dará forma a su próximo trabajo discográfico y pone el foco en una sensibilidad más personal, atravesada por el deseo de escapar del ruido cotidiano.

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“me asfixia LA CIUDAD” se apoya en una idea emocional clara: la necesidad de bajar el ritmo, dejar atrás la vorágine urbana y encontrar en otra persona un espacio de refugio. Con melodías directas y una impronta introspectiva, la canción se construye alrededor de esa tensión entre el caos de la ciudad y la búsqueda de calma, en una combinación que busca conectar con experiencias reconocibles para su público.

En una charla exclusiva con Teleshow, durante el rodaje del video de la canción, Paulo Londra describió el espíritu del lanzamiento y el momento personal en el que nació el tema. “Y ahora estoy flasheando con los videos. Es una canción muy linda la que vamos a filmar acá. ‘Me asfixia la ciudad’ se llama. Y cuenta eso, que a veces está bueno irse a otro lado para conectar más con una persona. Ando en una etapa muy enamoradiza de mi vida, muy romántica”.

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El detrás de escena de la grabación de "Me asifxia la Ciudad" de Paulo Londra

Sobre el proceso creativo, el músico explicó que el tema surgió una vez avanzado el trabajo del álbum y que parte de esa inspiración apareció a partir de nuevas experiencias personales y familiares. “Salió más a la mitad del proceso. Es como que me cuesta ir soltándome. Empecé a producir con un chico nuevo que se llama Cristian. Conectamos rápido, el chico es un capo. Esas palabras las fui sacando de a poco. También estuve de viaje con mi familia, que es algo nuevo para mí, irme de viaje con mi familia. Eso lo hice nada más ahora con los frutos que me da la música, pero antes no tenía todo ese lujo y la verdad que fue algo que me lo mostró mi novia. Eso de irse de viaje con tu familia está increíble. Poder llevar a mi mamá a la playa, a mi viejo, que son medio duros para irse de viaje. Y hermoso. La verdad uno tiene otras charlas, se relaja más, se olvida de los problemas de la casa o de esa rutina. Que es difícil salir. Y se dio ese pensamiento. Con esos viajes empecé a bajar esas palabras y una canción muy linda, muy entretenida. Tiene esa fantasía loca que a veces me cuesta sacar”.

En esa misma conversación, Londra también habló del ritmo de los rodajes y de cómo atraviesa esta etapa de trabajo. “Siempre me acomodé. Me gusta levantarme temprano. No me queda otra, porque los bebés se levantan temprano, mucho mejor. Así también se duerme temprano”.

Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad"
Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad" (Gentileza: Dale Play)
Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad"
Paulo Londra anunció “me asfixia LA CIUDAD” como el primer adelanto de su próximo álbum (Gentileza: Dale Play)

El artista también se refirió a la presencia de su familia en este momento de su carrera y al acompañamiento que recibe en cada jornada de grabación. “Hermoso. Fue la primera vez que la más chiquita, Justina, me vio ahí. Ahora tiene cuatro meses. Pero fue muy lindo. Gracias a Dios me vienen a acompañar, a mimarme en el frío y con los horarios que tengo que cumplir. Y estoy muy emocionado. Ahora estoy muy emocionado porque hace mucho que no sacaba tanta música en cantidad, que ahora se viene un proyecto gordote”.

A la vez, destacó el rol que cumple su entorno más cercano a la hora de escuchar y validar sus nuevas canciones. “Son lo más. Se ponen las diez, la verdad. Martina se pone las diez, mi vieja también, mi hermana, mis nenas, me acompañan a full. Me tiran el aguante. Son las que primero escuchan mis canciones y me dicen: ‘Esto está bueno, esto no tanto’ (risas). Así que las bancan muy bien”.

Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad"
“me asfixia LA CIUDAD” abre una nueva etapa de Paulo Londra con un perfil más íntimo y una búsqueda sonora distinta (Gentileza: Dale Play)
Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad"
El proceso creativo de “me asfixia LA CIUDAD” avanzó junto a nuevas experiencias familiares y a la producción con Cristian, Tiano y Lisan (Gentileza: Dale Play)

El lanzamiento de “me asfixia LA CIUDAD” llega en medio de una temporada intensa para el cantante. Tras completar su primera gira por Estados Unidos con múltiples funciones agotadas en Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles, el cordobés continuó su recorrido por la región con shows en Bogotá y Puebla, además de fechas confirmadas en Mérida, Monterrey, Santiago de Chile y Lima, donde debutará en el Estadio Nacional de Perú el 29 de agosto.

El 2026 de Paulo Londra también incluyó cuatro nominaciones a los Premios Gardel, su paso por Viña del Mar y su presencia en Lollapalooza Argentina. A eso se suma otra marca de peso en plataformas digitales: el músico superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify con “Adán y Eva” y “Tal Vez”, dos de los temas más exitosos de su carrera. En ese contexto, “me asfixia LA CIUDAD” se instala como el primer paso formal hacia su próximo álbum y como una nueva señal del momento de expansión artística que atraviesa.

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