Qué es el tempo run, la tendencia que promete cambiar la forma de entrenar resistencia

El tempo run gana terreno en el running como un entrenamiento orientado a mejorar la resistencia y el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tempo run gana lugar como método para correr más lejos y sostener ritmos altos sin llegar al límite. La propuesta apunta a mejorar la resistencia con sesiones de entre 20 y 40 minutos a una intensidad exigente, aunque estable, según GQ.

Para quienes ya incorporaron el running a su rutina y buscan un salto de rendimiento, el foco de este trabajo no pasa por la velocidad máxima ni por series explosivas. La meta consiste en sostener un paso firme durante varios minutos, con una carga que exige al cuerpo, pero que todavía permite completar el esfuerzo sin quiebre prematuro.

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La idea también aparece en la literatura científica. Un estudio difundido por PubMed Central examinó modelos de entrenamiento de umbral guiados por lactato en fondistas de alto nivel y describió una combinación entre grandes volúmenes de rodaje suave y bloques intensos controlados por parámetros fisiológicos.

En qué consiste el tempo run

El tempo run se apoya en un ritmo medio-alto que obliga a trabajar con continuidad. Según GQ, la referencia práctica es clara: el corredor no puede mantener una conversación con comodidad, pero tampoco entra en una situación de falta de aire que lo obligue a frenar.

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Ese punto intermedio diferencia a este método de otros formatos habituales. En los entrenamientos por intervalos, el atleta alterna tramos rápidos con pausas o segmentos de recuperación. En el tempo, la exigencia se concentra en la constancia. El objetivo no pasa por cubrir más distancia en menos tiempo, sino por sostener un paso uniforme durante un período prolongado.

El tempo run propone sostener un ritmo exigente pero estable durante 20 a 40 minutos sin llegar al límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con GQ, esa característica convierte al sistema en una herramienta útil para quienes quieren avanzar en resistencia y tolerancia al esfuerzo. El trabajo exige control del ritmo, lectura corporal y capacidad para no salir demasiado rápido en los primeros minutos.

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Cuánto dura y cómo se puede empezar

La duración habitual de una sesión se mueve entre 20 y 40 minutos, según detalló GQ. Para corredores con menos experiencia, la adaptación puede incluir bloques fraccionados. Entre las opciones iniciales aparecen 2 tandas de 10 minutos, 4 series de 5 minutos o un tramo continuo de 15 minutos si el estado físico lo permite.

La progresión resulta central en este esquema. El entrenamiento no exige una entrada brusca en cargas elevadas, sino una construcción gradual del esfuerzo. Esa lógica reduce el riesgo de transformar la sesión en una carrera al máximo, algo que vaciaría de sentido al método.

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El punto técnico reside en encontrar un paso exigente pero sostenible. Si el ritmo cae demasiado, el estímulo pierde valor específico. Si sube por encima de lo tolerable, la sesión se acerca más a un trabajo de alta intensidad que a un entrenamiento de umbral.

Qué dice la evidencia científica

Un estudio de PubMed Central analizó el entrenamiento de umbral guiado por lactato con valores de entre 2 y 4,5 mmol·L−1 en corredores de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo publicado en PubMed Central analizó una variante más sofisticada del entrenamiento de umbral: el modelo guiado por lactato. En ese enfoque, la velocidad no se define solo por sensaciones o marcas previas, sino por una concentración de lactato en sangre ubicada, de forma típica, entre 2 y 4,5 mmol·L−1.

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El estudio describió un patrón presente en algunos corredores de nivel mundial de medio fondo y fondo. Ese esquema reúne entre tres y cuatro sesiones semanales de trabajo de umbral guiado por lactato, una sesión a intensidad de VO2max y un volumen total de carrera suave que puede llegar a 150 a 180 kilómetros por semana.

Según PubMed Central, esa combinación podría ofrecer una recuperación más rápida entre sesiones exigentes, con menor fatiga central y periférica que la que aparece en intensidades superiores. A la vez, el formato por intervalos permite alcanzar velocidades altas de entrenamiento sin llevar la carga metabólica al extremo.

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Por qué puede servirle a un corredor amateur

Aunque el modelo de laboratorio o de élite difiere del uso recreativo, el principio general coincide. El tempo run enseña a administrar energía, sostener el esfuerzo y ampliar la capacidad de correr fuerte durante más tiempo. Para un amateur, esa adaptación puede traducirse en mejores sensaciones en carreras largas y en una evolución más estable.

Para un corredor amateur, el tempo run puede mejorar la administración de la energía y la capacidad de correr fuerte durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ remarcó que este recurso puede resultar más útil para quienes ya superaron la etapa inicial del running y quieren avanzar en rendimiento. No se trata de reemplazar todos los demás formatos, sino de sumar una herramienta con un propósito específico dentro de la semana.

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El estudio citado por PubMed Central sumó una base fisiológica a esa idea al señalar posibles efectos sobre la proliferación mitocondrial y sobre mecanismos celulares vinculados con la adaptación al entrenamiento.

En términos prácticos, la propuesta refuerza una noción conocida entre entrenadores: correr mejor muchas veces depende menos de picos de velocidad que de la capacidad para mantener un ritmo exigente con control y continuidad.

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