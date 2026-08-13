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La fortuna que perdió Roger Federer en un día y lo dejó fuera de la exclusiva lista de deportistas multimillonarios

El ex tenista vio cómo se desplomó el precio de las acciones de una de sus empresas y su patrimonio quedó por debajo de los mil millones

El suizo vio como sus acciones se desplomaron en el mercado bursátil (Reuters)
El suizo vio como sus acciones se desplomaron en el mercado bursátil (Reuters)
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La jornada financiera marcó un hito para Roger Federer, quien experimentó una caída significativa en su fortuna tras la depreciación de las acciones de On Holding, la compañía suiza de ropa deportiva en la que mantiene una participación desde 2019. Según reportó Forbes, el patrimonio neto del extenista descendió a 952,4 millones de dólares, quedando por debajo de la marca de los mil millones, luego de que la empresa comunicara que sus ventas trimestrales no cumplieron con las expectativas del mercado.

El ajuste financiero se produjo después de que On Holding informara un crecimiento en sus ventas, aunque insuficiente para los analistas de Wall Street. De acuerdo con lo publicado por el Wall Street Journal, las ventas netas de la compañía sumaron 850,4 millones de francos suizos (aproximadamente 1.040 millones de dólares) en el segundo trimestre del año, un incremento del 13% respecto al mismo periodo anterior, pero por debajo de los 878,4 millones de francos (alrededor de 1.080 millones de dólares) que se habían proyectado. Esta noticia provocó una reacción negativa en el mercado y una caída del 19% en el valor de las acciones de la empresa en la bolsa de Nueva York, lo que impactó directamente en la riqueza de Federer.

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A pesar de la respuesta desfavorable de los inversores, On Holding cerró el trimestre con un beneficio neto de 105 millones de francos suizos (129,4 millones de dólares), una mejora considerable frente a la pérdida de 40,9 millones de francos suizos (50,4 millones de dólares) registrada en el mismo período del año anterior. Además, el margen de beneficio bruto alcanzó el 65,4%, superando ampliamente el 61,5% del ejercicio previo, lo que llevó a la empresa a ajustar su previsión anual para este indicador al 65%. Estos datos fueron destacados tanto por Forbes como por el Wall Street Journal.

La fortuna de Federer estaría por debajo de los mil millones de dólares (Reuters)
La fortuna de Federer estaría por debajo de los mil millones de dólares (Reuters)

La fortuna de Roger Federer se ha construido no solo sobre los logros de su carrera deportiva —con 20 títulos de Grand Slam y 131 millones de dólares obtenidos en premios a lo largo de 24 años en el circuito ATP— sino también gracias a su actividad empresarial y acuerdos publicitarios. Entre sus contratos más relevantes figura el acuerdo por diez años con la marca japonesa Uniqlo, valorado en 300 millones de dólares, así como asociaciones con empresas como Rolex, Mercedes-Benz, Lindt y NetJets.

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El vínculo de Federer con On Holding comenzó en 2019, cuando se sumó como copropietario y colaboró en el desarrollo de la línea de calzado urbano “THE ROGER”. En base a estimaciones de Forbes, el suizo posee aproximadamente el 2,5% de las acciones de la empresa, distribuidas entre 296 millones de acciones de clase A y 341 millones de clase B, lo que le permitió alcanzar en 2025 la categoría de multimillonario.

Pese a la volatilidad reciente, fuentes especializadas en el mundo bursátil sostuvieron que no existen señales de preocupación estructural en torno a la salud financiera de On Holding en el largo plazo. El plan de expansión de la firma suiza, que cuenta en su nómina con figuras destacadas del tenis actual como Iga Światek y Ben Shelton, contempla una apuesta por nuevos mercados, con énfasis en Asia.

Cabe destacar que, tras quedar por debajo de los mil millones de dólares de patrimonio, se despidió de una lista que también integran deportistas como su colega rumano Ion Tiriac, los gigantes de la NBA Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James y Junior Bridgeman, y el golfista Tiger Woods.

Analistas citados por Forbes y Yahoo Sports consideraron que la salida temporal de Federer de la lista de multimillonarios de la revista estadounidense responde a una coyuntura de mercado. Prevén que el patrimonio del ex número uno del tenis mundial podría recuperarse si las acciones de On Holding logran estabilizarse en los próximos meses.

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