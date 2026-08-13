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Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Después de nueve años juntos, la panelista eligió una fecha especial para expresar sus sentimientos por primera vez en público

Mica Viciconte realizó una declaración de amor pública dirigida a Fabián Cubero, en medio de su streaming con Daniela Celis

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El noveno aniversario de Mica Viciconte y Fabián Cubero dejó un gesto que sorprendió tanto a la pareja como a quienes los siguen desde hace años. En medio de una relación marcada por códigos propios y costumbres poco habituales, la panelista decidió romper una de sus reglas más conocidas: declarar abiertamente su amor en público. El hecho, lejos de ser un simple detalle, se convirtió en un hito dentro de la historia compartida por ambos.

Durante nueve años, la pareja construyó una relación atravesada por etapas de todo tipo, desde desafíos y momentos complejos hasta la llegada de su hijo Luca, que sumó nuevas alegrías. A diferencia de otras parejas del espectáculo, el exfutbolista y la panelista se caracterizan por mantener un bajo perfil en cuanto a demostraciones públicas de afecto, priorizando formas íntimas y personales de expresar lo que sienten.

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La celebración del aniversario, el pasado 12 de agosto, marcó un punto de inflexión. Mica, quien desde los inicios había dejado en claro que no acostumbraba decir “te amo”, sorprendió a todos con una declaración directa durante una transmisión en vivo. La frase, sencilla pero cargada de sentido, fue: “Por unos 9 años hermosos, te amo”. Esa expresión, que no es habitual en la pareja, adquirió un peso especial por lo que significaba en su dinámica privada.

Primer plano de Fabián Cubero y Mica Viciconte besándose. Ella lleva un blazer marrón, él una sudadera clara. Hay un pastel y un corazón rojo en la imagen
Fabián Cubero y Mica Viciconte se besan tiernamente en una íntima celebración, un momento especial inmortalizado por Allegra Cubero junto a una torta de cumpleaños.

La reacción de Cubero no tardó en llegar. El exfutbolista replicó el fragmento del streaming en sus redes sociales y devolvió el gesto, escribiendo: “Para que quede registrado. Yo también te amo”. El intercambio, abierto al público, rompió la lógica habitual de la pareja y quedó grabado como un momento excepcional en su historia.

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La costumbre de no decir “te amo” tiene raíces profundas en la relación de pareja. Desde el inicio, la influencer explicó abiertamente que esa frase no formaba parte de su vocabulario cotidiano, y que era una característica personal que su pareja aceptó sin conflicto. Al correr de los años, el propio exfutbolista adoptó esa forma de comunicación, entendiendo que el afecto se demostraba en los hechos y no necesariamente en las palabras.

En entrevistas y charlas públicas, ambos se refirieron varias veces a este acuerdo tácito. Mica relató en una ocasión que ni ella ni su pareja utilizaban esa expresión, ya que habían naturalizado una dinámica propia basada en la confianza y la comprensión mutua. La declaración durante el aniversario, entonces, no solo fue una excepción, sino una muestra de evolución en el vínculo y una forma de celebrar el recorrido compartido.

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La historia de cómo la pareja mantiene viva la chispa y elude la rutina arroja una luz sobre su modo de construir una relación. Cubero y Viciconte coinciden en la importancia de sumar creatividad y pequeños incentivos en la vida cotidiana. El exfutbolista destacó en una reciente entrevista con Pampita para Infobae, que uno de los aspectos que más valora de Mica es su personalidad pasional e intensa en la intimidad. Según sus palabras, ambos buscan innovar y sorprenderse mutuamente, recurriendo incluso a una “valijita con juguetes y cositas” como recurso lúdico.

La joven, aunque reconoce ser más tímida, coincide en que la clave radica en atreverse a jugar y reírse juntos. A lo largo de los años, fue incorporando disfraces y prendas de encaje como parte de los recursos para sorprender a Cubero. Sin embargo, admite que no logra sostener el personaje y prefiere el humor a la actuación. Una anécdota ilustra ese espíritu: en una ocasión, salió del baño con un chupetín, y aunque sintió vergüenza al principio, el episodio derivó en risas y complicidad.

Cubero, por su parte, encuentra su manera de crear momentos especiales armando ambientes con música, velas y masajes. A diferencia de Mica, no utiliza disfraces, pero sí se encarga de preparar escenarios que propicien la intimidad y el disfrute compartido. En su relato, queda claro que la iniciativa y la atención a los detalles son parte de su manera de cuidar el vínculo.

La espontaneidad y la honestidad son los rasgos que terminan delineando la relación entre ambos. La capacidad de reírse de sí mismos, de sorprenderse y de aceptar las particularidades del otro aparece como el denominador común que atraviesa su historia. Lo que para otros podría ser un detalle menor, como una declaración pública de amor, para ellos se transforma en un acontecimiento digno de ser registrado y celebrado.

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