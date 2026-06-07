Por qué reducir toda la inflamación podría afectar el crecimiento muscular

La inflamación cumple una función clave en el entrenamiento de fuerza, porque permite reparar tejidos y favorecer el aumento de la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la palabra inflamación se convirtió en una de las más repetidas en conversaciones sobre bienestar, nutrición y actividad física. Redes sociales, suplementos y distintos programas de salud suelen presentarla como un enemigo que debe eliminarse para proteger el organismo.

Sin embargo, especialistas en medicina deportiva e inmunología advirtieron a Men’s Health que esa visión simplifica en exceso un proceso biológico mucho más complejo.

En el contexto del entrenamiento de fuerza, la inflamación cumple una función decisiva. Lejos de representar un obstáculo, forma parte de los mecanismos que permiten al cuerpo adaptarse al esfuerzo físico, reparar tejidos y aumentar la masa muscular.

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La clave, según los expertos, radica en distinguir entre los distintos tipos de inflamación y comprender cuándo constituye una respuesta saludable y cuándo puede transformarse en un factor de riesgo.

Un proceso indispensable para el organismo

La inflamación es una respuesta natural del sistema inmunitario frente a lesiones, infecciones o situaciones de estrés físico. De acuerdo con los especialistas consultados por Men’s Health, este mecanismo participa en múltiples funciones necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo.

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Los especialistas advierten que eliminar la inflamación por completo perjudicaría la salud, ya que el sistema inmunitario la necesita para reparar estructuras dañadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Joshua T. Goldman, especialista en medicina deportiva explicó que la inflamación suele generar rechazo debido a la atención que recibe en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, señaló que “si la desactiváramos por completo, seríamos un desastre. Jamás podríamos reparar ninguna estructura dañada”.

Los expertos diferencian dos formas principales de inflamación: la aguda y la crónica. La primera ocurre durante períodos breves y forma parte de una respuesta inmunitaria normal. La segunda aparece cuando esa activación persiste durante largos períodos y puede favorecer el desarrollo de diversas enfermedades.

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La diferencia entre inflamación aguda y crónica

La Dra. Tamiko Katsumoto, profesora clínica asociada de la división de inmunología y reumatología de la Universidad de Stanford, indicó que la inflamación está influida por numerosos factores. Entre ellos mencionó el estilo de vida, la alimentación, el estrés y la exposición a contaminantes ambientales.

Cuando el organismo enfrenta una infección, una lesión o una situación de estrés temporal, los glóbulos blancos se activan para responder a esa amenaza. Ese fenómeno corresponde a la inflamación aguda.

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Los glóbulos blancos se activan ante infecciones, lesiones o estrés físico y forman parte de la respuesta inflamatoria aguda del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brian Andonian, profesor asistente de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, destacó la importancia de este proceso para la salud general. “La inflamación aguda es clave para combatir infecciones, curar lesiones y prevenir que las células dañadas se conviertan en cancerosas”, explicó a Men’s Health.

La situación cambia cuando el sistema inmunitario no logra desactivar esa respuesta. En esos casos aparece la inflamación crónica, un estado que puede dificultar la recuperación del organismo frente a distintos desafíos físicos y aumentar el riesgo de enfermedades de largo plazo.

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El vínculo entre el entrenamiento y el crecimiento muscular

Los especialistas sostienen que el desarrollo de la musculatura depende, en parte, de la activación temporal del sistema inmunitario. Durante una sesión intensa de entrenamiento de resistencia, las fibras musculares experimentan pequeñas lesiones microscópicas.

Andonian explicó que estas microlesiones desencadenan una respuesta inflamatoria necesaria para la recuperación de los tejidos. “Durante un entrenamiento de resistencia intenso, los músculos sufren microlesiones. La recuperación de estas microlesiones requiere inflamación aguda y una respuesta inmunitaria coordinada”, señaló.

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El crecimiento muscular depende de un equilibrio en la inflamación, porque una respuesta insuficiente o excesiva puede alterar la recuperación y el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el ejercicio, diferentes células inmunitarias se desplazan hacia las zonas afectadas para eliminar residuos celulares y tejido dañado. En las horas y días posteriores, el organismo inicia procesos de reparación que permiten reconstruir las fibras musculares y favorecer su crecimiento.

De acuerdo con el especialista, una cantidad insuficiente o excesiva de inflamación puede alterar ese mecanismo de recuperación. Por ese motivo, el equilibrio resulta fundamental para obtener mejoras en fuerza y rendimiento físico.

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Qué ocurre con los alimentos antiinflamatorios

La creciente popularidad de las dietas antiinflamatorias llevó a algunas personas a preguntarse si este tipo de alimentación podría interferir con las adaptaciones generadas por el ejercicio. Los expertos consultados por Men’s Health consideran que esa preocupación carece de fundamento.

La nutricionista Lauren Roper explicó que una dieta antiinflamatoria suele estar compuesta por alimentos considerados beneficiosos para la salud y el rendimiento deportivo. Entre ellos se encuentran los carbohidratos complejos, las proteínas magras, frutas, verduras y fuentes de omega-3.

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La dieta antiinflamatoria no bloquea la inflamación aguda que sigue al ejercicio e incluye carbohidratos complejos, proteínas magras, frutas, verduras y omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista afirmó que este patrón alimentario no bloquea la respuesta inflamatoria aguda necesaria para la recuperación muscular posterior al entrenamiento. Además, muchos de los alimentos asociados con procesos inflamatorios persistentes, como el alcohol, las grasas trans o los carbohidratos refinados, suelen formar parte de los productos cuyo consumo se recomienda limitar.

Baños de hielo y medicamentos antiinflamatorios

La misma lógica se aplica a otras estrategias destinadas a reducir la inflamación, como los baños de hielo o el uso de antiinflamatorios no esteroideos.

Andonian indicó que estas herramientas pueden resultar útiles en determinados contextos, especialmente para deportistas que necesitan recuperarse rápidamente entre competencias o entrenamientos de alta exigencia.

Sin embargo, subrayó que quienes buscan maximizar las adaptaciones derivadas del ejercicio probablemente deberían evitar recurrir de manera sistemática a terapias antiinflamatorias después de cada sesión, salvo en situaciones vinculadas al sobreentrenamiento.