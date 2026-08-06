Pesticidas relacionados con el aumento del riesgo de ELA según una revisión

Guardar

MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- La exposición a pesticidas en el trabajo puede aumentar el riesgo de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, según una nueva revisión de evidencia.

La exposición en el lugar de trabajo a herbicidas e insecticidas está relacionada con un aumento del 60% al 70% del riesgo de ELA, informaron los investigadores el 4 de agosto en la revista Occupational & Environmental Medicine.

PUBLICIDAD

Y en general, los hombres que han estado expuestos a estos químicos podrían tener el doble de probabilidades de desarrollar ELA en comparación con quienes no la han hecho, según los investigadores.

"Los hallazgos de esta revisión aportan a la evidencia de que la exposición laboral a pesticidas puede aumentar el riesgo de ELA y deberían fomentar la implementación de intervenciones destinadas a reducir la exposición durante el uso laboral de pesticidas", concluyó el equipo de investigación liderado por Sabrina Gravel. Es profesora asociada de salud pública en la Universidad de Montreal.

PUBLICIDAD

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es un trastorno degenerativo que daña progresivamente las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal de una persona.

Los pacientes con ELA sufren debilidad muscular, espasmos, rigidez y calambres, pero finalmente tienen dificultades para hablar, tragar y respirar. El tiempo medio de supervivencia tras el diagnóstico es de unos tres años, según la Asociación de ELA.

PUBLICIDAD

Se sabe que los pesticidas son tóxicos para las células cerebrales, pero no hay mucha investigación sobre sus posibles efectos a largo plazo en el cerebro y el sistema nervioso, según los investigadores.

Para la nueva revisión, los investigadores agruparon datos de ocho estudios previos que involucraron a más de 1.700 personas con ELA, y tres estudios que analizaron a más de 450 personas con enfermedades de la neurona motora no especificadas.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que cualquier exposición laboral a pesticidas aumentaba el riesgo de ELA en un 60%, según los investigadores.

Y según los resultados de tres estudios, cualquier exposición a niveles altos de pesticidas casi triplicaba el riesgo de ELA en comparación con la ausencia de exposición. Cualquier exposición a niveles bajos de pesticidas parecía duplicar el riesgo.

PUBLICIDAD

Al analizar tipos específicos de químicos, los herbicidas se asociaron con un aumento del 70% en el riesgo de ELA, y los insecticidas o fungicidas con un 60% más de riesgo.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesita más investigación para explorar plenamente los riesgos que suponen los productos químicos agrícolas.

Los investigadores pidieron estudios más sólidos que detallen los niveles de exposición y tengan en cuenta otros factores que podrían estar impulsando las mayores tasas de ELA.

PUBLICIDAD

Más información

La Asociación de ELA tiene más información sobre la ELA.

FUENTE: BMJ, nota de prensa, 4 de agosto de 2026