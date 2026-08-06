Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

Yanina Latorre afirmó que la separación de La Joaqui y Luck Ra fue traumática y no una ruptura acordada desde el respeto mutuo (Video: El Observador)

Guardar

Mientras La Joaqui y Luck Ra intentaron presentar su ruptura como una decisión tomada desde el cariño y el respeto mutuo, Yanina Latorre salió al aire en El Observador para contar una versión muy distinta: la separación fue traumática, hubo bloqueos, peleas y cuatro días de indecisión del cantante en Madrid antes de animarse a dar el golpe.

El relato de la conductora desmontó el relato oficial pieza por pieza y dejó en claro que detrás de las cartas publicadas en redes sociales había un quiebre mucho más doloroso de lo que ambos reconocieron en público.

PUBLICIDAD

El primer dato que la conductora de SQP (América TV) puso sobre la mesa fue el estado emocional de la marplatense. “La Joaqui está viviendo un momento del orto, está muy deprimida”, afirmó sin rodeos. La artista, que en varias entrevistas se mostró con el corazón roto y reconoció que no esperaba la decisión de su pareja, atravesaría uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Según la conductora, la reacción de La Joaqui tras la ruptura fue inmediata y contundente: “Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta”, detalló Latorre en su programa.

PUBLICIDAD

La Joaqui atraviesa un momento de depresión tras la ruptura con Luck Ra, según el relato de Yanina Latorre

Del otro lado de la historia, la situación de Luck Ra también dista de ser tranquila. Según la conductora, el cantante cordobés no estaría preocupado por el dolor de su expareja sino por las consecuencias públicas de la ruptura. “Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho”, reveló, en referencia a la ola de críticas que recibió el músico en redes sociales desde que se anunció el fin de la relación, especialmente por los rumores que lo vincularon con Tuli Acosta.

El corazón del relato de Latorre estuvo en las razones que, según su versión, llevaron a Luck Ra a tomar la decisión de terminar con la relación. La conductora describió una dinámica en la que los planes de vida de ambos apuntaban en direcciones opuestas. “Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos”, señaló. Pero el dato que más impacto generó fue uno concreto y revelador: “Ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar”, afirmó la animadora, describiendo un gesto que el cantante habría interpretado como una señal demasiado clara de un proyecto de vida que no estaba listo para asumir.

PUBLICIDAD

La Joaqui atraviesa un momento de depresión tras la ruptura con Luck Ra, según el relato de Yanina Latorre

Esa lectura se refuerza con otra parte del relato. Según contó, mientras La Joaqui imaginaba un futuro compartido y estable, Luck Ra atravesaba una etapa personal completamente distinta. “Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia”, explicó la conductora. La frase condensa el núcleo del conflicto: dos personas en momentos vitales incompatibles, donde ella buscaba establecerse y él sentía que la relación le cerraba puertas. “Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse”, completó.

Lo que también reveló la presentadora fue la dificultad que tuvo el cordobés para ejecutar la decisión que ya había tomado. El cantante habría demorado cuatro días en comunicarle a La Joaqui que quería terminar la relación, durante el viaje que ambos compartían en la capital española. “Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla”, aseguró Yanina. Ese detalle cobra mayor peso si se tiene en cuenta lo que la propia La Joaqui contó públicamente: que cuando Luck Ra la llamó para hablar, ella pensaba que le iba a proponer casamiento.

PUBLICIDAD

La distancia entre lo que cada uno esperaba de esa conversación en Madrid es, quizás, el dato más elocuente de toda la historia. Él tardó cuatro días en reunir el valor para decirle que quería separarse. Ella entró a esa misma conversación convencida de que él le iba a pedir que se casaran. El choque fue inevitable. La Joaqui lo bloqueó de todos lados apenas supo la verdad, según el relato de Latorre, y desde entonces atraviesa un proceso de duelo que, lejos de estar resuelto, recién comienza.