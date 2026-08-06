Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

El presidente surcoreano Lee Jae Myung (REUTERS)

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quedó en el centro de una fuerte controversia política después de afirmar que la Academia Militar de Corea (KMA) estuvo vinculada a todos los golpes de Estado registrados en el país y de defender la integración de las academias militares para reducir el riesgo de una nueva asonada. Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de dirigentes conservadores, quienes lo acusaron de estigmatizar a miles de oficiales formados en esa institución.

Durante una sesión informativa sobre políticas públicas de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unificación y Defensa, Lee sostuvo que la mayoría de los generales de alto rango provienen de la Academia Militar de Corea y recordó que los líderes de los golpes militares de 1961, 1979 y 2024 fueron graduados de esa institución.

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“Cuenten cuántos golpes militares hubo en Corea. Todos ocurrieron en el Ejército”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Aunque sus líderes eran graduados de la Academia Militar de Corea, la academia nunca ha asumido ninguna responsabilidad”.

Lee también planteó la posibilidad de que un nuevo golpe pudiera ocurrir si no se modificaba la estructura de formación de los oficiales. “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?”, preguntó durante la sesión.

El presidente defendió la propuesta del Gobierno para integrar en una sola institución las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. “¿Es aceptable separar las ramas militares y formarlas por separado cuando una de ellas llega a dominar abrumadoramente al ejército, da un golpe de Estado que sacude al país y aún así queda impune?”, expresó. Según explicó, la unificación de las academias podría reducir esa posibilidad.

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Lee también planteó la posibilidad de que un nuevo golpe pudiera ocurrir si no se modificaba la estructura de formación de los oficiales. “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?”, preguntó durante la sesión

Las declaraciones de Lee se produjeron mientras el Ministerio de Defensa impulsa la creación de una academia militar integrada, una iniciativa que tomó fuerza tras la declaración de ley marcial de 2024 del ex presidente Yoon Suk Yeol, episodio en el que participó el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, graduado de la Academia Militar de Corea.

Las críticas llegaron desde el opositor Partido del Poder Popular. El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia.

“El presidente ha estigmatizado a las decenas de miles de oficiales entrenados por la KMA que defienden el país, tildándolos de potenciales traidores”, escribió Kim en una publicación de Facebook.

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El legislador también cuestionó que el presidente pretendiera atribuir responsabilidades colectivas a los graduados de la institución militar. “Que el presidente pida a todo el grupo de graduados de la KMA que asuman la responsabilidad no es propio de un estado constitucional, sino de un castigo colectivo”, señaló.

Las objeciones también provinieron del exlegislador conservador Yoo Seong-min, quien interpretó que las palabras del presidente revelan el verdadero motivo de la reforma impulsada por el Gobierno.

“Cuando cuestionó si la academia alguna vez había asumido la responsabilidad (de los golpes de Estado) para prevenir otro golpe, el presidente confesó que el golpe fue la razón detrás de la fusión propuesta”, escribió Yoo.

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El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia (Im Se-jun/The Korea Herald)

El ex parlamentario calificó como una “mente simplista” la idea de eliminar la academia por el hecho de que algunos de sus egresados encabezaron golpes militares y sostuvo que el Ejecutivo primero debería explicar cómo la integración fortalecería a las Fuerzas Armadas antes de buscar respaldo entre los militares y la ciudadanía.

Yoo también recurrió a una comparación con la formación académica del expresidente Yoon Suk Yeol. “Siguiendo esa lógica, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl y el Instituto Choongam, de los cuales se graduó el expresidente Yoon Suk Yeol, también deberían ser abolidos”, afirmó.

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Además, destacó su experiencia en la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional y elogió a los militares que poseen “un fuerte sentido del deber, patriotismo y una visión clara de la vida y la muerte”.