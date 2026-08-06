Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

El pronunciamiento llegó después de que el mandatario afirmara, durante una sesión informativa sobre políticas públicas el miércoles, que los líderes de los golpes militares de 1961, 1979 y 2024 se graduaron en la Academia Militar de Corea y advirtiera sobre el riesgo de una nueva asonada: “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?"

El presidente surcoreano Lee Jae Myung (REUTERS)
El presidente surcoreano Lee Jae Myung (REUTERS)
Guardar

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quedó en el centro de una fuerte controversia política después de afirmar que la Academia Militar de Corea (KMA) estuvo vinculada a todos los golpes de Estado registrados en el país y de defender la integración de las academias militares para reducir el riesgo de una nueva asonada. Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de dirigentes conservadores, quienes lo acusaron de estigmatizar a miles de oficiales formados en esa institución.

Durante una sesión informativa sobre políticas públicas de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unificación y Defensa, Lee sostuvo que la mayoría de los generales de alto rango provienen de la Academia Militar de Corea y recordó que los líderes de los golpes militares de 1961, 1979 y 2024 fueron graduados de esa institución.

PUBLICIDAD

“Cuenten cuántos golpes militares hubo en Corea. Todos ocurrieron en el Ejército”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Aunque sus líderes eran graduados de la Academia Militar de Corea, la academia nunca ha asumido ninguna responsabilidad”.

Lee también planteó la posibilidad de que un nuevo golpe pudiera ocurrir si no se modificaba la estructura de formación de los oficiales. “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?”, preguntó durante la sesión.

El presidente defendió la propuesta del Gobierno para integrar en una sola institución las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. “¿Es aceptable separar las ramas militares y formarlas por separado cuando una de ellas llega a dominar abrumadoramente al ejército, da un golpe de Estado que sacude al país y aún así queda impune?”, expresó. Según explicó, la unificación de las academias podría reducir esa posibilidad.

PUBLICIDAD

Ejército de Corea del Sur
Lee también planteó la posibilidad de que un nuevo golpe pudiera ocurrir si no se modificaba la estructura de formación de los oficiales. “¿No podrían volver a hacerlo en el futuro?”, preguntó durante la sesión

Las declaraciones de Lee se produjeron mientras el Ministerio de Defensa impulsa la creación de una academia militar integrada, una iniciativa que tomó fuerza tras la declaración de ley marcial de 2024 del ex presidente Yoon Suk Yeol, episodio en el que participó el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, graduado de la Academia Militar de Corea.

Las críticas llegaron desde el opositor Partido del Poder Popular. El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia.

“El presidente ha estigmatizado a las decenas de miles de oficiales entrenados por la KMA que defienden el país, tildándolos de potenciales traidores”, escribió Kim en una publicación de Facebook.

El legislador también cuestionó que el presidente pretendiera atribuir responsabilidades colectivas a los graduados de la institución militar. “Que el presidente pida a todo el grupo de graduados de la KMA que asuman la responsabilidad no es propio de un estado constitucional, sino de un castigo colectivo”, señaló.

Las objeciones también provinieron del exlegislador conservador Yoo Seong-min, quien interpretó que las palabras del presidente revelan el verdadero motivo de la reforma impulsada por el Gobierno.

“Cuando cuestionó si la academia alguna vez había asumido la responsabilidad (de los golpes de Estado) para prevenir otro golpe, el presidente confesó que el golpe fue la razón detrás de la fusión propuesta”, escribió Yoo.

El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia (Im Se-jun/The Korea Herald)
El diputado Kim Jae-sub rechazó los comentarios presidenciales y sostuvo que el mandatario responsabilizó de manera injustificada a todos los egresados de la academia (Im Se-jun/The Korea Herald)

El ex parlamentario calificó como una “mente simplista” la idea de eliminar la academia por el hecho de que algunos de sus egresados encabezaron golpes militares y sostuvo que el Ejecutivo primero debería explicar cómo la integración fortalecería a las Fuerzas Armadas antes de buscar respaldo entre los militares y la ciudadanía.

Yoo también recurrió a una comparación con la formación académica del expresidente Yoon Suk Yeol. “Siguiendo esa lógica, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl y el Instituto Choongam, de los cuales se graduó el expresidente Yoon Suk Yeol, también deberían ser abolidos”, afirmó.

Además, destacó su experiencia en la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional y elogió a los militares que poseen “un fuerte sentido del deber, patriotismo y una visión clara de la vida y la muerte”.

Temas Relacionados

Corea del SurLee Jae MyungCoreaMilitarGolpe de EstadoÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

La ceremonia se realizó en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima ante unas 50.000 personas. A las 8:15 de la mañana, la hora exacta en que un bombardero estadounidense B-29 lanzó la bomba atómica sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, los asistentes guardaron un minuto de silencio al sonar la campana de la paz

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Abrigos arquitectónicos y siluetas deconstruidas: Copenhague redefine el futuro de la pasarela

La Semana de la Moda en la capital danesa reúne propuestas de fuerte impronta visual, con prendas de inspiración utilitaria, cortes asimétricos y escenografías de alto impacto

Abrigos arquitectónicos y siluetas deconstruidas: Copenhague redefine el futuro de la pasarela

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Imágenes satelitales verificadas por la agencia AFP muestran una extensa mancha de petróleo que se extiende desde un buque encallado desde hace más de un mes cerca de la isla al-Qibliyyah, integrante del archipiélago de al-Hallaniyat, una zona que Omán declaró reserva marina el año pasado por su elevada biodiversidad

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

“El capitán de un petrolero informó haber oído dos explosiones mientras transitaba” por la vía marítima, publicó en redes sociales UKMTO sobre el incidente que ocurrió unos 16 kilómetros al sureste de Kumzar

La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Durante una visita al enclave, Eyal Zamir afirmó ante las tropas que las fuerzas actuarán por iniciativa propia para evitar nuevas amenazas en la frontera, en referencia a la ofensiva de 2023

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un experto enseña cómo alargar la vida útil de la batería de un coche eléctrico: “lo peor es que esté al 100% o al 0%”

Un experto enseña cómo alargar la vida útil de la batería de un coche eléctrico: “lo peor es que esté al 100% o al 0%”

El universo de ‘Juego de Tronos’ cumple 30 años y su futuro es más incierto que nunca: de la “depresión” de George R. R. Martin al ‘boom’ de series y películas

¡Supera a Messi! Gilberto Mora hace historia y se convierte en el jugador más valioso de la Leagues Cup

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando simplemente que existe más actividad”

Revisión del T-MEC podría quedar definida antes de diciembre para dar certeza a inversiones, señala la Concamin

INFOBAE AMÉRICA

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Abrigos arquitectónicos y siluetas deconstruidas: Copenhague redefine el futuro de la pasarela

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

ENTRETENIMIENTO

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor