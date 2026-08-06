¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

La nueva película protagonizada por Tom Holland se desarrolla en un mundo donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker

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En una reunión inicial para debatir el futuro de Spider-Man, el director Destin Daniel Cretton y Tom Rothman, director ejecutivo de la división cinematográfica de Sony Pictures Entertainment, discutieron el significado de la palabra “realista”. Puede parecer sencillo, pero Cretton necesitaba aclararlo antes de aceptar el trabajo. “Si la intención era ir a lo grande, definitivamente no habría hecho esta película”, dijo Cretton.

La película más reciente de Spider-Man con actores reales en ese momento había llevado a Peter Parker a través del multiverso, donde conoció versiones de sí mismo de realidades alternativas. En dos películas más amplias de Avengers, combatió junto a un mago, una bruja y un dios a un alienígena púrpura gigante.

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Cretton buscaba algo más íntimo: una versión más cruda y profunda del héroe lanza-telarañas, querido por los fans tanto por sus poderes como por su modesto apartamento en Nueva York y su vida amorosa disfuncional. Estas características se distinguen del espectáculo y las fuerzas místicas de muchas películas de cómics.

Pero Cretton afirmó que no dirigiría una superproducción basada en esos elementos grandilocuentes, incluso si formaba parte de una franquicia de miles de millones de dólares.

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(Sony Pictures)

Los cineastas y actores involucrados en Spider-Man: Brand New Day apuestan a que su decisión creativa para la película, que se estrenó la semana pasada, conecta con el público. Aseguraron que sigue habiendo acción y asombro, incluyendo apariciones del monstruoso Hulk verde y de un villano que controla las mentes y cuerpos de otras personas.

Sin embargo, la columna vertebral de la película, sostienen, devuelve a Spider-Man, el alter ego de Peter Parker, a sus orígenes: una persona aislada que salva el día a pesar de problemas cotidianos. Con el género de superhéroes centrado actualmente en cameos nostálgicos y conquistas galácticas, Cretton consideró que un enfoque más pequeño sería efectivo.

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“Las historias siempre pueden encontrar nuevas formas de conectar con la gente”, afirmó Cretton. “Y creo que, ahora mismo, esta película habla de muchas cosas que afectan emocionalmente a los jóvenes en el mundo y espero que respondan a eso”.

Cuatro años después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, Parker (Tom Holland) está sumido en el duelo y la confusión. Su tía murió a manos de un villano al que intentó ayudar y, para salvar el universo de varias amenazas, el mundo —incluida su novia, MJ (Zendaya), y su mejor amigo, Ned (Jacob Batalon)— tuvo que olvidar mágicamente que él existía. Parker prospera como Spider-Man, pero tiene dificultades en su vida personal y vigila a viejos amigos en redes sociales.

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Estas circunstancias, explicó Cretton, se convirtieron en ingredientes para una película sobre la soledad y la búsqueda de conexión en un mundo dominado por internet. Pero después de que Marvel lo contactó para dirigir, habló con Holland, Zendaya y los ejecutivos del estudio antes de comprometerse. Ellos también compartían su visión.

Destin Daniel Cretton, director de "Spider-Man: Brand New Day" (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Con Destin, su primera pregunta siempre es: ‘El personaje, el personaje, el personaje’”, dijo Holland, en su cuarta aparición como Spidey. “Cuando supe que no solo quería hacer otra película de ‘Spider-Man’, sino que tenía este mensaje central que era realmente importante para él, supe que íbamos a hacer una película auténtica, que resonaría con la gente y, en última instancia, sería muy identificable de una manera que algunas de estas películas no lo son”.

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La mayoría de las películas recientes de superhéroes han priorizado la escala sobre una narrativa más íntima desde el auge comercial del género hace una década. Los elaborados efectos visuales y las tramas de amenazas universales permiten a los estudios promocionar sus estrenos como eventos imperdibles, y esos personajes, como los Avengers, suelen ser de los más reconocidos globalmente.

Pero los resultados en taquilla han sido desiguales en los últimos tres años. Deadpool & Wolverine fue un éxito; The Fantastic Four: First Steps y Superman tuvieron cifras aceptables; Supergirl y The Marvels fracasaron.

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Historias urbanas y crudas como The Batman (2022) o un western sangriento como Logan (2017) aún pueden triunfar en cines si están bien ejecutadas. Pero otros personajes definidos por temas similares, como Daredevil y el Pingüino, son más secundarios y menos populares. Los estudios han optado por llevarlos a servicios de streaming, donde el formato permite desarrollarlos más completamente con menores costos de producción y menos presión de marketing.

Fotograma de Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures)

“El streaming puede hacer que una audiencia más pequeña pero apasionada sea más valiosa económicamente, si no durante una película, sí a lo largo de una serie”, explicó Kevin Goetz, autor de How to Score in Hollywood y fundador de la firma de investigación Screen Engine.

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Los proyectos de escala cósmica pueden ser emocionales, dijo Goetz, pero deben dedicar tiempo a establecer sus universos y explicar una mitología intrincada. Las historias más realistas, en cambio, acercan el conflicto al personaje —familia, identidad, comunidad, consecuencias—, facilitando que el público se identifique con el héroe. Pero, sin importar la escala, el proyecto debe mostrar elementos humanos para funcionar, añadió.

“No se trata solo de construir una mitología a toda costa: necesitas algo más”, dijo Goetz. “Tienes que preocuparte por tu protagonista y tu antagonista”.

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Aunque Cretton es conocido por su enfoque en los personajes —dirigió el drama legal Just Mercy (2019), protagonizado por Michael B. Jordan—, Spider-Man: Brand New Day no es su primera incursión en el género de superhéroes. Dirigió Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) y fue cocreador de la reciente serie de Disney+ Wonder Man, sobre un superhéroe cuyos poderes pueden obstaculizar su sueño de ser actor.

Secuencia de escenas de acción de Spider-Man, en 'Brand New Day'

Rothman, de Sony, afirmó que los temas que Cretton quería explorar con Spider-Man resultaban cercanos tanto a Peter Parker como al público. Mantenerlo contenido le pareció acertado. “Es mucho más difícil, si estás en el espacio exterior o en otros mundos, conectar con la realidad emocional”, dijo Rothman, “pero si vas a hacerlo, tienes que estar comprometido con ello”.

El trauma y la pérdida fueron temas presentes en las películas de Spider-Man de principios de los 2000 con Tobey Maguire y en las de los 2010 con Andrew Garfield. Pero no fueron un eje central en las versiones de Holland —Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y No Way Home— hasta la segunda mitad de la tercera película. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, afirmó que era fundamental abordar plenamente esos temas en el nuevo film.

“El lugar donde Spidey destaca no es solo en el espectáculo, sino en ser fiel a la historia de Peter”, aseguró Feige. “Desde el principio, ese iba a ser siempre el enfoque. Por primera vez, está solo, está olvidado”. Spider-Man sigue siendo una de las franquicias más fiables de Hollywood: dos de las películas protagonizadas por Tom Holland recaudaron mil millones de dólares cada una, y probablemente seguiría triunfando en taquilla sin importar el rumbo que tome. Spider-Man es un personaje versátil, adaptable a cualquier tono que elijan los cineastas, sostuvo Douglas Wolk, crítico de cultura pop y autor de un libro sobre Marvel.

Cretton poses con el elenco: Sadie Sink, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Krondon, Michael Mando, Liza Colon-Zayas, Tramell Tillman, y Jon Bernthal (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

“Spider-Man trata de hacer las cosas por las que eres responsable, o que sientes que debes hacer aunque no lo seas”, dijo Wolk. “Eso permite crear infinidad de historias”.

La nueva película utiliza menos efectos visuales que sus predecesoras, según los realizadores. Pero Cretton supo que Brand New Day funcionaba cuando filmó escenas con Holland y Zendaya. Su dinámica es intensa porque Parker y el espectador conocen su historia compartida, mientras que MJ no lo recuerda.

Esas escenas “son igual de potentes que una gran secuencia de acción”, dijo Cretton. “Producen el mismo impacto y adrenalina que una pelea explosiva, aunque solo sean dos personas en una habitación conversando”.

Para prepararse para este Spider-Man, Holland dijo que revisó hilos de Reddit y vio pódcast en YouTube para entender qué buscaban los fans. Y el mensaje, señaló, fue claro.

“Creo que realmente la gente no quiere verlo salvar al mundo otra vez, sino tal vez salvarse a sí mismo”, concluyó Holland.

Fuente: The New York Times