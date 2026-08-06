El mapa de cortes por la movilización al Congreso contra la modificación a la "Ley de Tierras"

Las columnas llegarán al Congreso a partir de las 12 y la mayor concentración se espera para las 17 RS Fotos

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Organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda, las dos CTA y gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharán desde el mediodía hacia el Congreso de la Nación para rechazar las modificaciones que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Tierras a través del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La convocatoria se mantiene pese a que el oficialismo confirmó que no tratará el capítulo que actualizaba el tope de la venta a extranjeros, llevandolo a un 25% del territorio nacional.

La decisión de marchar de todos modos tiene dos lecturas. La primera es que las organizaciones convocantes rechazan cualquier modificación a la Ley N° 26.737, sancionada en 2011. La segunda es política: marcar una postura firme frente a un proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

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En una conferencia de prensa realizada ayer en el Salón Saúl Ubaldini de la sede de la CGT, las dos CTA y la UTEP anticiparon que movilizarán al Congreso de todas formas, aun después de que el oficialismo resolviera retirar el capítulo más polémico de la iniciativa. La intención original del Poder Ejecutivo era eliminar todo límite a la compra de tierras en el país.

La movilización de hoy precede a la peregrinación prevista para mañana 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del trabajo. Las actividades comenzarán con la bendición de herramientas en el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers y culminarán en la Plaza de Mayo. La fecha tiene además un peso simbólico: se cumplen diez años de la primera peregrinación que los movimientos sociales realizaron durante la presidencia de Mauricio Macri, en reclamo por tierra, techo y trabajo, las “Tres T”, como bautizó el entonces papa Francisco.

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Es posible que la retirada del oficialismo en el punto más repudiado —la venta de tierras a extranjeros— reste fuerza a las columnas que llegarán desde la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Aun así, los organizadores, que cuentan con el respaldo de la CGT y las dos CTA, sostienen la convocatoria.

UTEP convocatoria al Congreso para marchar contra la extranjerización de la tierra

Operativo de seguridad y cortes de tránsito

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó que el dispositivo será el habitual: “El operativo va a ser el mismo de siempre, es el protocolo antipiquetes que se activa siempre que hay movilizaciones con el comando unificado operativo en el Ministerio de Seguridad”, precisaron desde la cartera. El operativo incluye brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, vehículos para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

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Según informó el Ministerio de Seguridad a este medio, la concentración principal tendrá lugar en la Plaza Congreso a partir de las 12:00, con el pico de asistencia previsto para las 17:00. Las arterias más afectadas serán la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Las autoridades recomiendan evitar la circulación en automóvil en el área delimitada por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Algunas organizaciones iniciarán su recorrido desde esta última arteria y avanzarán por la Avenida de Mayo hasta el Congreso.

Los cortes obligarán a modificar el recorrido habitual de varias líneas de colectivos con eje en el Congreso y el centro de la ciudad: las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios con destino al norte o al sur se desviarán por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba; los que circulan de este a oeste lo harán por Jujuy o la 9 de Julio.

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En la red de subtes, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, y las estaciones Sáenz Peña y Pasco podrían verse afectadas por la concentración de personas. La estación Callao de la línea B tendrá alta afluencia, y los accesos peatonales de la estación Entre Ríos de la línea E también se verán comprometidos.

El Ministerio de Seguridad desplegará el operativo antipiquetes (Foto: Jaime Olivos)

Las organizaciones convocantes

Se espera la participación de familias, centros de estudiantes, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que se movilizarán de forma independiente. A la UTEP se sumarán el Polo Obrero, el MST, Territorios en Lucha, el Bloque Piquetero, las dos CTA, y gremios como La Bancaria, ATE, Camioneros y el Frente Sindical Unido. También llegarán columnas del peronismo bonaerense desde distritos como La Matanza, La Plata, Quilmes, José C. Paz y Moreno, entre otros.

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La jornada de hoy es la primera de una serie de protestas que integran un plan de lucha unificado contra las políticas del Gobierno, con la participación de movimientos sociales, las CTA, gremios combativos, sindicatos de la CGT y organizaciones piqueteras.

Las voces de los referentes

El dirigente y diputado nacional Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) —una de las organizaciones que integran la UTEP junto al movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras—, anunció su participación a través de sus redes sociales al escribir: “Aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei. Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que quede claro que la patria no se vende”.

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El 7 de agosto, las organizaciones marcharán desde el santuario de San Cayetano a Plaza de Mayo bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo (Foto: NA DANIEL VIDES)

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, fue categórico en su definición del proyecto: “Este es un proyecto de ley de extranjería, de coloniaje, de fragmentación, fractura y balcanización de la propia patria. Y ante esto los trabajadores llevamos adelante un plan de lucha nacional para defender la soberanía”. Godoy agregó que “hoy hay plena conciencia en nuestra sociedad de que este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada lo que busca es integrarse a una serie de proyectos y cambios estructurales que tienen por objetivo desmembrar la patria”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, encuadró la protesta en el contexto económico más amplio: “Hoy la Argentina está atravesando una de las peores crisis y nosotros no podemos bajo ningún punto de vista separar esta iniciativa que tiene el gobierno de intentar extranjerizar nuestra tierra, de poner en venta nuestra patria con todo lo que viene sucediendo en el día a día el pueblo trabajador y el pueblo humilde. Hay un plan orquestado que intenta destruir nuestro territorio y que intenta entregar nuestra soberanía”, afirmó.

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