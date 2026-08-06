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La obesidad en la infancia podría afectar la capacidad futura de las mujeres para dar a luz

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MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Las niñas con obesidad infantil podrían tener dificultades para la fertilidad más adelante en la vida, según un nuevo estudio.

Las mujeres obesas de niñas tenían menos probabilidades de dar a luz en la adultez, informaron los investigadores el 4 de agosto en JAMA Network Open. El riesgo aumentaba con la edad.

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"Cabe destacar que observamos asociaciones surgiendo tan pronto como entre los 25 y 29 años ... A los 30 a 34 y 35 a 45 años, cuando se busca más la atención a la infertilidad, estas asociaciones eran aún más pronunciadas", escribió el equipo liderado por Jennifer Baker, líder de grupo de investigación en el Hospital Frederiksberg en Dinamarca.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a más de 60.000 mujeres danesas nacidas entre 1950 y 1989. El equipo comparó su índice de masa corporal (IMC) infantil con las tasas de natalidad en la edad adulta. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

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Los resultados mostraron que los niños con IMC alto tenían un 22% menos de probabilidades de dar a luz a finales de sus 20 años. Entre los 35 y los 45 años, tenían un 44% menos de probabilidades de dar a luz.

"Estos hallazgos sugieren que el tamaño corporal infantil podría estar asociado con resultados reproductivos posteriores en mujeres, lo que subraya la importancia de un enfoque basado en el curso de vida para investigar la salud reproductiva femenina", concluyeron los investigadores.

Sin embargo, el estudio no encontró que un IMC infantil alto estuviera relacionado con la infertilidad.

"Aunque el estudio no demuestra que la obesidad infantil cause infertilidad, realmente sugiere firmemente que mantener un peso saludable durante la infancia puede influir en el potencial reproductivo décadas después", dijo la Dra. Evelina Grayver, que revisó los hallazgos. Es directora de salud cardíaca femenina en Northwell Health en Manhasset, Nueva York.

Grayver también dijo que el estudio demostró que cuanto mayor es la mujer y cuanto más tiempo se extiende la obesidad infantil hasta la edad adulta, más afectada se ve la fertilidad.

La obesidad causa inflamación de bajo grado y puede contribuir a la disfunción ovárica. Ambas cosas podrían dificultar quedarse embarazada o mantener un embarazo, añadió.

"Lo muy importante de este estudio es que realmente sugiere que la obesidad infantil debe considerarse un problema de salud a lo largo de la vida, con implicaciones que van más allá de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes hacia la salud reproductiva, mostrando la importancia de un enfoque verdaderamente integrador de la medicina y de la atención sanitaria", dijo Grayver.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la prevención de la obesidad infantil.

FUENTES: JAMA Network Open, 4 de agosto de 2026; Dra. Evelina Grayver, directora, Salud del Corazón de la Mujer, Northwell Health, Manhasset, Nueva York

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