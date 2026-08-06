La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

Vinicius Junior se encuentra en plenas negociaciones por la renovación de su contrato con el Real Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

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Pocas situaciones contractuales generan tanta expectativa en el fútbol europeo como la de Vinícius Júnior. El delantero del Real Madrid tiene vínculo hasta junio de 2027, las conversaciones para extenderlo avanzan sin resolverse y el Arsenal aguarda en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. Este miércoles, el brasileño añadió un elemento que nadie esperaba.

La cuenta de Instagram del brasileño amaneció este miércoles sin ninguna publicación ni foto de perfil, en medio de las negociaciones que el delantero mantiene con el Merengue para extender su contrato. El movimiento generó repercusión inmediata dado el momento en que se produjo.

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Hasta el momento, ni el jugador ni su entorno ofrecieron explicaciones sobre lo ocurrido: no quedó claro si se trató de una eliminación voluntaria del contenido o de un acceso no autorizado a la cuenta. Lo que sí se confirmó es que su perfil en la red social X no registró ninguna modificación.

La llamativa decisión de Vinícius Júnior con sus redes sociales

El contexto en el que se produjo el hecho alimentó las especulaciones. Vinícius tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027 y las conversaciones para una posible renovación llevan varios meses sin cerrarse. El club habría mejorado su propuesta salarial para acercarse a las pretensiones del entorno del delantero, mientras que este también habría moderado algunas de sus exigencias iniciales. Aun así, las diferencias entre las partes no se resolvieron y el acuerdo sigue pendiente.

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En ese escenario, el Arsenal de Inglaterra aparece como uno de los clubes con mayor interés en el brasileño en caso de que no prospere la renovación con el conjunto merengue. La presencia de un pretendiente de esa envergadura añade presión a unas negociaciones que el Real Madrid busca resolver antes de que el vínculo entre en su último año.

Vinícius se reincorporó el lunes a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección de Brasil en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México. Su regreso al trabajo diario coincidió, por lo tanto, con la semana en que su situación contractual volvió a ocupar el centro de la atención.

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No existe ninguna confirmación de que el vaciado de su Instagram esté vinculado con su futuro en el club. La posibilidad de que responda a una estrategia comercial o a un anuncio próximo también forma parte de las hipótesis que circulan, aunque ninguna fue confirmada por el jugador ni por quienes lo representan.