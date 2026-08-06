Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

River Plate se mueve con agresividad dentro del mercado de pases para bajar la masa salarial

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Aunque la mayoría de las miradas se concentra en las incorporaciones, con la llegada de campeones del mundo como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré y la posible incorporación de un jugador de selección como Thiago Almada, River Plate también se destaca en este mercado de pases por el número de salidas. Entre jugadores apartados, cesiones de juveniles para sumar minutos y la partida de futbolistas históricos, el Millonario acumula 20 bajas en lo que va del semestre. No serán las últimas, ya que en los próximos días podrían confirmarse más salidas de peso.

Desde la dirigencia del conjunto de Núñez explicaron que el objetivo de estas maniobras es el de liberarse de varios futbolistas para achicar la masa salarial y así hacer espacio para contrataciones puntuales de jugadores de renombre que den un salto de calidad al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

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LAS 20 SALIDAS DE RIVER PLATE:

Franco Armani

Franco Armani regresó a Atlético Nacional (crédito Atlético Nacional)

El histórico arquero, que perdió terreno tras la irrupción del joven Santiago Beltrán, acordó con la dirigencia de River Plate rescindir su contrato para cumplir un viejo anhelo. El futbolista de 39 años regresó a Atlético Nacional de Colombia, donde es considerado un ídolo.

Lucas Lavagnino

Lucas Lavagnino recaló en Valladolid tras su paso por Independiente

Lucas Lavagnino decidió cerrar su ciclo en River Plate luego de no encontrar continuidad en el club ni en Independiente, donde estaba a préstamo. A sus 21 años, y tras rescindir ambos contratos, el arquero recaló en el Valladolid de España, equipo de la Segunda División, donde llegará con el pase en su poder. River conservará un porcentaje de una futura venta.

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Lavagnino, surgido en las inferiores del club y promovido a la reserva en 2023, integró el plantel de la selección argentina Sub 20 y acumuló dos títulos en la Reserva de River, aunque no llegó a debutar en Primera División.

Andrés Herrera

Columbus Crew adquirió la ficha de Andrés Herrera (Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images)

El lateral derecho, que nunca pudo afianzarse en River Plate luego de llegar desde San Lorenzo, encontró su lugar en Columbus Crew de la Major League Soccer, institución que adquirió el 100 por ciento de su ficha en 1.2 millones de dólares. El Millonario poseía el 70 por ciento de su pase (alrededor de 840 mil dólares).

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En el conjunto de los Estados Unidos, el Yacaré lleva disputados 57 juegos, en los que aportó siete goles y brindó seis asistencias.

Sebastián Boselli

Getafe se hizo con la ficha del jugador uruguayo Sebastián Boselli

El defensor uruguayo tampoco logró asentarse desde su arribo al Millonario (alternó entre marcador central y lateral derecho) y pasó a préstamo por Estudiantes y Getafe. Justamente en el equipo español mostró buenos rendimientos y decidieron adquirir el 60 por ciento de su pase en un monto cercano al millón de euros.

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Paulo Díaz

Paulo Díaz rescindió con River y firmó con Atlanta United

Tras siete años en el club, el chileno era uno de los casos más emblemáticos del éxodo. Su alto salario, renovado hasta 2027, y una lesión crónica en la rodilla izquierda lo ubicaban como prioridad para una salida. Tras acordar la rescisión de su contrato, el defensor firmó con Atlanta United de la MLS.

Ulises Giménez

Ulises Giménez pasó a préstamo a Sarmiento de Junín

Defensor juvenil que perdió terreno en el plantel profesional con la llegada de futbolistas de renombre para la última línea. River optó por cederlo a préstamo para que sume experiencia y minutos fuera del club, con el objetivo de que pueda regresar más maduro en el futuro. Recaló en Sarmiento de Junín por un año y sin opción de compra.

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Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez es nuevo refuerzo de Montevideo City Torque

El joven marcador central de 19 años que se desempeñaba en la Reserva emigró por un año a préstamo y con opción de compra a Montevideo City Torque de Uruguay. En el contrato se estipuló una cláusula de repesca.

Matías Unyicio

Matías Unyicio recaló en Racing de Montevideo

Matías Unyicio, lateral derecho de la Reserva de River, dejó el club para continuar su carrera en Racing de Montevideo, equipo vinculado a Fernando Cavenaghi. El defensor categoría 2007 no tenía contrato profesional y acordó su salida definitiva. River firmó un convenio que le permite conservar un porcentaje de una futura transferencia.

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Elián Giménez

Elián Giménez firmó con Sarmiento tras su salida de River Plate

Elián Giménez cerró su etapa en River Plate tras rescindir su contrato y regresar a Sarmiento de Junín, club donde ya había estado a préstamo en 2025. El mediocampista de 22 años no logró debutar en Primera División y, luego de recuperarse de una lesión de meniscos que lo mantuvo inactivo varios meses, jugó nueve partidos en la Reserva durante el primer semestre de 2026. Ante la falta de oportunidades en el plantel profesional, la dirigencia optó por su desvinculación definitiva y Sarmiento aprovechó para sumarlo nuevamente a su plantel.

Maxi Meza

Maximiliano Meza firmo con Independiente tras rescindir con River Plate

Maxi Meza dejó River Plate tras rescindir su contrato y regresó a Independiente, donde firmó hasta diciembre de 2027. El mediocampista, de 33 años, no fue tenido en cuenta por Eduardo Coudet para el segundo semestre y se convirtió en el primer futbolista de la lista de marginados en encontrar club. Durante su paso por River, Meza estuvo afectado por lesiones que le impidieron consolidarse. Llegó en 2024 desde Rayados de Monterrey, sumó ocho goles y cuatro asistencias, pero nunca logró afirmarse como titular.

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Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River Plate y busca un nuevo destino (REUTERS/Agustin Marcarian)

Juan Fernando Quintero dejó River Plate tras acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo con la dirigencia. El colombiano, de 33 años, se marchó luego de atravesar una situación incómoda en el club, marcada por diferencias deportivas con Eduardo Coudet y una licencia extendida por motivos personales tras su participación con la selección de Colombia en el Mundial 2026. Quintero expresó públicamente que no era prioridad para el entrenador y cuestionó su falta de continuidad, especialmente en la final del Torneo Apertura. En su tercer ciclo en River, disputó 40 partidos, convirtió 5 goles y aportó 10 asistencias.

Santiago Lencina

Santiago Lencina pasó a préstamo al Burgos de España (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Santiago Lencina dejó River Plate para incorporarse al Burgos Club de Fútbol, equipo de la Segunda División de España. El mediocampista se marcha a préstamo, con un cargo económico y una opción de compra. Esta salida, al tratarse de un pase al exterior, le permite a River liberar un cupo para incorporar un refuerzo en esta ventana de transferencias. Lencina formó parte de la nómina de futbolistas apartados y buscará sumar minutos y continuidad en el fútbol europeo.

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Ignacio Zaballa

Tras su salida de River Plate, Ignacio Zaballa firmó con San Lorenzo

Ignacio Zaballa dejó River Plate y continuará su carrera en San Lorenzo. El mediocampista, que no iba a ser tenido en cuenta en la Reserva, se desvinculó del club y se sumó al plantel azulgrana. En su momento, el Millonario le había firmado un contrato con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Tobías Leiva

Tobías Leiva recaló en Rubio Ñu de Paraguay

Tobías Leiva rescindió su contrato con River Plate y continuará su carrera en Rubio Ñu de Paraguay. El mediocampista, que había regresado al club tras su paso por Estudiantes de Río Cuarto, quedó libre y optó por buscar oportunidades en el fútbol paraguayo. Esta decisión se tomó ante la falta de lugar en el plantel profesional y la intención de sumar minutos en otro equipo. Pese a que ya no tendrá vínculo con el jugador, el Millonario se quedará con el 40% de su pase pensando en una futura venta.

Leonel Jaime

Leonel Jaime tuvo un prometedor inicio en Peñarol de Uruguay

Leonel Jaime dejó River Plate para sumarse a Peñarol de Uruguay a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. El delantero, de 20 años, ya se consolidó como una de las revelaciones del equipo dirigido por Diego Aguirre, aportando tres asistencias en sus primeras tres presentaciones. El acuerdo entre los clubes incluyó dos cláusulas principales: si juega al menos 360 minutos en el primer semestre, el Millonario no podrá ejecutar una repesca a fin de año; además, si el futbolista disputa 10 o más partidos durante el préstamo, Peñarol no deberá abonar ninguna penalidad, ya que el objetivo es que sume rodaje.

Bautista Dadín

Bautista Dadín, nuevo refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata

Luego de un paso poco fructífero en Independiente Rivadavia de Mendoza, el Millonario decidió romper el préstamo con la Lepra mendocina para cederlo por 18, sin cargo ni opción de compra, a Aldosivi de Mar del Plata.

Ian Subiabre

Ian Subiabre firmó a préstamo en Tigre

Ian Subiabre, uno de los borrados por River Plate, se marchó para jugar a préstamo en Tigre durante 12 meses, con la posibilidad de extender el vínculo por seis meses más. El acuerdo incluye una opción de compra y una cláusula que impide que el delantero enfrente a River en competencias oficiales.

Maxi Salas

Maxi Salas, tras ser borrado en River, firmó con Independiente Rivadavia (@RiverPlate)

Maxi Salas dejó River Plate y se sumó a Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero fue cedido a préstamo por una temporada, con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares. Salas, quien integraba el grupo de jugadores apartados del plantel principal, buscará continuidad en el equipo mendocino, que lidera la tabla anual de la Primera División y compite en octavos de final de la Copa Libertadores.

Alex Woiski

Alex Woiski rescindió su contrato tras figurar en la lista de borrados de River Plate

Alex Woiski rescindió su contrato con River Plate y quedó en libertad de acción. El extremo, que formaba parte del grupo de futbolistas apartados del plantel profesional, finalizó así su vínculo con el club tras no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y buscará nuevos desafíos en su carrera.

Oswaldo Valencia

Oswaldo Valencia firmó con Villa Mitre de Bahía Blanca

Oswaldo Valencia rescindió su contrato con River Plate y se incorporó a un Villa Mitre, club del Federal A. El delantero, que integraba la Reserva, decidió buscar rodaje y continuidad en el fútbol del ascenso argentino luego de no tener lugar en el plantel profesional de River.

Los “borrados” que aún buscan un nuevo destino

Se aguardan por más salidas dentro de River Plate antes del cierre del mercado de pases

El Millonario sigue activo en su búsqueda por depurar el plantel y en su nómina aún se encuentran algunos nombres de peso dentro de la lista de marginados.

Germán Pezzella: el campeón del mundo cuenta con un sondeo desde los Emiratos Árabes Unidos.

Fabricio Bustos: tiene algunos sondeos desde el fútbol mexicano.

Matías Galarza Fonda: tras su buen desempeño en el Mundial con la selección de Paraguay, su representante asegura que cuenta con una oferta de un grande de la Serie A de Italia.

Giuliano Galoppo: tiene ofertas del fútbol argentino, pero prioriza emigrar al fútbol europeo.

Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil es la institución que más interesada se mostró en contar con sus servicios.

Kendry Páez: Chelsea estudia un nuevo préstamo para el ecuatoriano. Tiene pretendientes en el fútbol belga y turco.

Matías Viña: River Plate negocia romper de manera anticipada el vínculo con el marcador de punta uruguayo, mientras Flamengo estudia el escenario para una nueva cesión a otra institución .