La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos (REUTERS)

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La FIFA pidió disculpas a sus 211 asociaciones miembro por los errores cometidos en la gestión de la propuesta, ya retirada, para vender una participación de una nueva entidad de derechos comerciales vinculada al Mundial, mientras su dirigencia ratificó el respaldo al presidente Gianni Infantino tras una reunión de crisis celebrada este miércoles en Rabat, Marruecos.

El encuentro contó con la participación de Infantino, del secretario general Mattias Grafstrom y de integrantes del Consejo de Administración de la organización. Al término de la reunión, la entidad informó que su conducción reafirmó el apoyo pleno al presidente y reconoció que la gestión de la iniciativa “debió ser diferente”.

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En un comunicado, la FIFA precisó que también envió una carta a los integrantes del Consejo y a las 211 asociaciones nacionales para ofrecer disculpas por los errores y anunciar una revisión del proceso.

Además, sostuvo que, tras el retiro definitivo de la propuesta, la organización “ya no tolerará ataques contra su integridad, su buena gobernanza y el debido proceso” y que adoptará “todas las medidas necesarias para proteger su reputación”.

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La reunión se realizó después de que la semana pasada la FIFA retiró un proyecto que contemplaba la venta del 20% de una nueva sociedad encargada de gestionar derechos comerciales a inversores privados. La operación buscaba recaudar alrededor de 4.200 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

El encuentro contó con la participación de Infantino, del secretario general Mattias Grafstrom y de integrantes del Consejo de Administración de la organización (AP)

La iniciativa generó fuertes cuestionamientos debido a la participación de una empresa con vínculos familiares con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provocó críticas de la UEFA y de otros actores del fútbol internacional, que cuestionaron la gobernanza de la FIFA y la falta de consultas antes de impulsar el proyecto.

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La disculpa pública constituyó un reconocimiento de que existieron errores en la forma en que se impulsó la propuesta, considerada el desafío más importante para el liderazgo de Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016.

El retiro del plan tampoco logró reducir las críticas. La UEFA sostuvo que Infantino intentó “vender el alma del fútbol” y afirmó que ya no confía en su conducción, una situación que proyectó incertidumbre sobre su aspiración de obtener un cuarto mandato durante el Congreso de la FIFA previsto para marzo en Marruecos.

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Algunas federaciones europeas retiraron su respaldo al dirigente suizo-italiano. A esas señales se sumaron cuestionamientos de altos funcionarios de la propia FIFA.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también criticó este miércoles la conducción de Infantino tras conocer que asesores de alto nivel no participaron en el análisis de la propuesta. “No tengo confianza en el señor Infantino”, declaró Carney ante periodistas. Agregó que no informar a altos ejecutivos y a otros integrantes del directorio sobre una propuesta de esa magnitud “debería ser fatal” para cualquier líder.

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La UEFA sostuvo que Infantino intentó “vender el alma del fútbol” y afirmó que ya no confía en su conducción, una situación que proyectó incertidumbre sobre su aspiración de obtener un cuarto mandato durante el Congreso de la FIFA previsto para marzo en Marruecos (AP)

Según informaron dos fuentes a Reuters, Grafstrom también envió una comunicación interna al personal de la FIFA en la que lamentó la “triste y reprochable serie de acontecimientos” que derivó en el abandono definitivo del proyecto.

En esa carta escribió: “Las personas, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados pasan. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial continúan”.

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Sus palabras coincidieron con las expresadas la semana pasada por el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien afirmó que los empleados fueron “engañados” respecto del plan y lo definió como el proyecto de una sola persona.

La crisis también provocó la renuncia del asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, mientras que el director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, aseguró que no participó en la elaboración de la iniciativa y calificó su retiro como “absolutamente necesario”.

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El ex futbolista portugués Luis Figo pidió la renuncia de Infantino, mientras que la vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, afirmó a Reuters que la controversia llevó el liderazgo del presidente de la FIFA a un punto crítico.

Infantino permaneció durante la última semana en Marruecos, uno de los países organizadores del Mundial de 2030. La federación marroquí ratificó públicamente su respaldo al dirigente, en momentos en que busca consolidar apoyos antes de la elección presidencial.

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La crisis también provocó la renuncia del asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, un Congreso Extraordinario podría convocarse si al menos 43 asociaciones miembro presentan una solicitud formal por escrito.

Hasta el momento, Qatar, Kuwait, Líbano, Sri Lanka, Indonesia y Filipinas expresaron su apoyo a Infantino. En África, dirigentes de distintas federaciones también enviaron mensajes de respaldo, aunque la Confederación Africana de Fútbol (CAF) todavía no fijó una posición oficial.

Por su parte, European Leagues, organización que representa a más de 1.300 clubes europeos, reclamó que la FIFA no continúe tomando “decisiones unilaterales” que afecten a clubes, jugadores y aficionados. También cuestionó el plazo de apenas cuatro semanas otorgado para analizar otra propuesta destinada a ampliar el Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones.

El presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Hussein, quien compitió en dos oportunidades por la presidencia de la FIFA, acusó a la organización de “chantaje” al sostener que ofreció ayuda para resolver problemas a cambio de respaldar a Infantino.

“No lo apoyamos antes y desde luego no lo apoyaremos ahora”, escribió el dirigente en redes sociales.

Finalmente, un portavoz de la FIFA rechazó versiones según las cuales Infantino prometió la sede de la final del Mundial de 2030. “Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha realizado alguna promesa en relación con la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La decisión será tomada por la FIFA en el momento oportuno”, señaló el vocero.

(Con información de REUTERS)