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Estos son los alimentos que causan gases e inflamación a pesar de ser saludables

Aunque tienen nutrientes valiosos, algunos productos naturales pueden provocar hinchazón en personas sensibles debido a componentes difíciles de digerir

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inflamación estomacal
Hay formas sencillas de disfrutar los beneficios de una alimentación variada mientras se disminuyen los gases causados por ciertos compuestos presentes en alimentos cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos alimentos reconocidos por sus beneficios nutricionales pueden provocar molestias digestivas como gases e inflamación.

Aunque forman parte de una dieta equilibrada, ciertos vegetales, leguminosas y frutas contienen compuestos que el cuerpo digiere de forma parcial, lo que favorece la producción de gases intestinales.

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Identificar estos alimentos y entender cómo afectan a cada persona resulta clave para mantener el bienestar digestivo sin sacrificar una alimentación saludable.

Ilustración acuarelada de un intestino humano estilizado en verde, que contiene medias manzanas, peras, uvas, trozos de miel, burbujas y gotas de agua azul.
Las leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos contienen oligosacáridos que generan gases intestinales al ser fermentados por bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que causan gases e inflamación a pesar de ser saludables

Algunos alimentos considerados saludables pueden causar gases e inflamación en ciertas personas, principalmente por su contenido de fibra, azúcares fermentables o ciertos almidones. De acuerdo con información de Cleveland Clinic, entre los más comunes se encuentran:

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  • Leguminosas Frijoles, lentejas, garbanzos y chícharos contienen oligosacáridos que el cuerpo no digiere completamente y que las bacterias del intestino fermentan, produciendo gases.
  • Brócoli, coliflor y col (familia de las crucíferas) Estos vegetales aportan fibra y compuestos sulfurosos que pueden causar inflamación y flatulencias.
  • Ajo y cebolla Contienen fructanos, un tipo de carbohidrato difícil de digerir que puede provocar gases e hinchazón.
  • Productos integrales y cereales altos en fibra El pan integral, la avena y otros granos enteros aportan fibra insoluble que puede incrementar la producción de gases, sobre todo si se consume en grandes cantidades o si no se está acostumbrado.
  • Lácteos El yogur, la leche y el queso pueden causar gases e inflamación en personas con intolerancia a la lactosa.
  • Manzanas, peras y duraznos Estas frutas contienen sorbitol y fibra, que pueden generar gases en algunas personas.
  • Alcachofa y espárragos Ricos en fibra y ciertos azúcares fermentables, pueden provocar hinchazón.
  • Nueces y semillas Aunque son saludables, a algunas personas les cuesta digerir su fibra y grasa, lo que puede causar malestar abdominal.

Estos efectos varían según la sensibilidad de cada persona y la cantidad consumida. Si los síntomas son frecuentes, conviene consultar a un especialista en nutrición o salud digestiva.

Primer plano de una sartén con brócoli verde y trozos de ajo cocinándose sobre una llama azul en una estufa de gas, con vapor visible.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir gases e inflamación al comer alimentos

Para prevenir gases e inflamación al consumir alimentos que suelen causar estas molestias, considera las siguientes recomendaciones:

  • Incrementa la fibra de forma gradual Si no estás acostumbrado a una dieta alta en fibra, aumenta la cantidad poco a poco para que tu sistema digestivo se adapte.
  • Mastica despacio y con calma Comer rápido o hablar mientras masticas puede hacer que tragues aire, lo que incrementa la formación de gases.
  • Remoja y enjuaga leguminosas Deja en remojo los frijoles, lentejas o garbanzos varias horas antes de cocinarlos y cambia el agua para reducir compuestos que generan gases.
  • Cocina bien los alimentos Cocer bien las verduras, granos y leguminosas facilita su digestión y reduce su potencial para causar inflamación.
  • Evita bebidas gaseosas y chicles El refresco, agua mineral y masticar chicle pueden aumentar la cantidad de aire que tragas.
  • Prueba porciones pequeñas Empieza con porciones reducidas de alimentos que suelen causar gases y observa cómo reacciona tu cuerpo.
  • Identifica tus alimentos detonantes Lleva un registro de lo que comes y cuándo aparecen las molestias para saber cuáles alimentos te afectan más.
  • Considera opciones bajas en FODMAP Si eres sensible, consulta con un especialista sobre la dieta baja en FODMAP, que elimina temporalmente ciertos carbohidratos fermentables.
  • Consulta a un profesional Si las molestias son frecuentes o severas, acude con un médico o nutriólogo para descartar intolerancias o problemas digestivos.

Estas prácticas ayudan a disfrutar una dieta balanceada minimizando el malestar por gases e inflamación.

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