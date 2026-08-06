De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

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Tras el éxito de Del otro lado en 2025 y consagrarse con el Martín Fierro Digital de Oro 2026, el reconocido periodista presenta un ciclo de entrevistas semanales para explorar las consecuencias psicológicas, el silencio y la reconstrucción personal de quienes tocaron el pico de la fama y luego salieron del foco mediático.

Luis Novaresio presenta La vida después, una nueva serie de entrevistas originales de Infobae Studio que indaga en la realidad de aquellos personajes que fueron protagonistas de un fenómeno masivo y posteriormente salieron de la escena pública. El ciclo, que tendrá frecuencia semanal y estrenará su primer episodio este viernes 7 de agosto en el canal oficial de YouTube de Infobae, propone un espacio de conversación profunda para entender cómo se reconstruye la identidad cuando las luces se apagan.

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Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, entrega a Luis Novaresio el Martín Fierro Digital de Oro 2026 (RS Fotos)

Tras el impacto de Del otro lado —ciclo donde entrevistó a personas atravesadas por historias de resiliencia y superación—, Novaresio consolidó su liderazgo en las plataformas digitales. Este recorrido tuvo su máximo reconocimiento al ser galardonado con el Martín Fierro Digital de Oro 2026 y la estatuilla a Mejor Periodista. Ahora, su nueva búsqueda narrativa se orienta a explorar el tramo vital que inicia cuando la atención mediática se desvanece por completo.

A diferencia de los formatos tradicionales que reviven el morbo, el objetivo central de esta propuesta es explorar la dimensión humana detrás del mito. ¿Qué ocurre tras el estallido de un éxito desmedido o un hito viral? ¿Cómo se adapta una persona a la rutina cotidiana lejos de la validación constante de las redes sociales? “Todos nos acordamos del pico de éxito, del escándalo, del titular de tapa. Pero nadie pregunta qué pasa después”, sintetiza Novaresio sobre el eje conceptual del programa.

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Cada episodio abordará el contraste entre el fenómeno del pasado y el presente silencioso del invitado. El abanico de perfiles incluirá desde personajes icónicos de la cultura pop y “memes humanos”, hasta artistas tras un desvanecimiento del reconocimiento público, una “cancelación” o un fracaso mediático, pasando por deportistas de élite retirados y figuras que debieron rearmar su vida laboral lejos de las cámaras.

Luis Novaresio en "Del Otro Lado", con Ivan Davidovich de invitado

Este nuevo programa tiene como objetivo explorar la humanidad de quienes se hicieron virales o fueron protagonistas de hechos mediáticos masivos y luego perdieron la atención del público. ¿Qué pasó con ellos después del pico de fama? ¿Cuál es el costo psicológico de la exposición? ¿Quiénes son hoy?

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Cada episodio será una charla íntima en un estudio despojado, donde el periodista, con la capacidad de escucha y empatía que lo caracteriza, indagará en la reconstrucción de la identidad, el duelo por la pérdida de la mirada externa constante y las estrategias para encarar la vida cotidiana en el anonimato. Testimonios directos de quienes, tras haber sido figuras inconfundibles que marcaron la agenda, hoy transitan su vida en un entorno más silencioso.

Con este lanzamiento, Infobae Studio refuerza su compromiso con el periodismo narrativo de alta calidad, apostando por el análisis de los fenómenos culturales y la empatía en tiempos de hiperexposición digital. Historias humanas que trascienden el hecho noticioso puntual y la urgencia del minuto a minuto.

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Luis Novaresio: "Contaremos historias reales de los que tocaron el cielo con las manos y tuvieron que aprender a caminar con los pies en la Tierra” (Foto: Jaime Olivos)

Como bien lo resume el propio Novaresio: “¿Qué se hace cuando se apagan las cámaras y se van los likes? ¿Cómo se reconstruye la vida en el anonimato? En La vida después contaremos historias reales de los que tocaron el cielo con las manos y tuvieron que aprender a caminar con los pies en la Tierra”.

La propuesta invita a reflexionar sobre el impacto de la fama efímera y abre el debate con la audiencia: ¿A quiénes te gustaría volver a ver frente a cámara? ¿Qué personajes considerás que deberían estar en este nuevo ciclo? Podés dejar tus comentarios en las redes de Infobae.

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