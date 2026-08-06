Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Una imagen de satélite muestra una mancha de petróleo junto al Caroline Bezengi, un buque sujeto a sanciones frente a la costa de la gobernación de Dhofar, en Omán (REUTERS)

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Una fuga de petróleo procedente de un petrolero presuntamente vinculado a la denominada “flota fantasma” de Rusia amenaza una extensa zona marina frente a la costa sur de Omán, cerca de una reserva natural protegida. Organizaciones ambientalistas advirtieron que el derrame se expandió hasta cubrir unos 600 kilómetros cuadrados, mientras expertos alertaron sobre el riesgo de una catástrofe ambiental de mayor magnitud si la embarcación se rompe por completo.

Imágenes satelitales verificadas por AFP muestran una extensa mancha de petróleo que se extiende desde un buque encallado desde hace más de un mes cerca de la isla al-Qibliyyah, integrante del archipiélago de al-Hallaniyat, una zona que Omán declaró reserva marina el año pasado por su elevada biodiversidad.

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La embarcación identificada como Caroline Bezengi cargó un millón de barriles de petróleo crudo el 11 de mayo en la terminal rusa de Sheskharis, sobre el mar Negro, según datos de la firma Kpler. El buque todavía transportaba esa carga cuando emitió su última señal de localización un mes después.

La organización Greenpeace sostuvo que la superficie afectada aumentó de unos 20 kilómetros cuadrados el 24 de julio hasta aproximadamente 600 kilómetros cuadrados el 4 de agosto, de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales.

“Con el petróleo aparentemente todavía en fuga y el buque encallado en un lugar de difícil acceso, el riesgo de un desastre ambiental aún mayor sigue siendo grave”, declaró a AFP Nina Noelle, integrante de Greenpeace.

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La especialista también advirtió que las consecuencias podrían ser “graves y duraderas” para el ecosistema de la región.

La embarcación identificada como Caroline Bezengi cargó un millón de barriles de petróleo crudo el 11 de mayo en la terminal rusa de Sheskharis, sobre el mar Negro, según datos de la firma Kpler (REUTERS)

El investigador ambiental Wim Zwijnenburg, de la organización neerlandesa PAX, coincidió con la estimación sobre la magnitud del derrame y alertó sobre el escenario más crítico. “Una ruptura completa del buque puede provocar una catástrofe ambiental regional, que afecte tanto la vida de las comunidades pesqueras de Omán como la biodiversidad marina y de las islas”, afirmó.

Zwijnenburg también subrayó la necesidad de una intervención inmediata. “La intervención oportuna y el rescate del petrolero son esenciales para evitar un escenario peor”, sostuvo.

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Las advertencias se concentran sobre la reserva marina de las islas al-Hallaniyat, donde habitan especies de alto valor ecológico. Según Greenpeace, la contaminación amenaza arrecifes de coral, praderas marinas y hábitats costeros que sirven de refugio para tortugas marinas en peligro, aves migratorias y mamíferos marinos.

Noelle explicó que las tortugas utilizan las playas de estas islas para anidar y depositar sus huevos, mientras numerosas aves marinas se reproducen en el archipiélago. Además, las aguas cercanas albergan la rara ballena jorobada del mar Arábigo.

La especialista también recordó que incluso los derrames de menor magnitud pueden provocar daños persistentes. “La contaminación por petróleo en las islas Hallaniyat amenaza los arrecifes de coral, las praderas marinas y los hábitats costeros que sostienen tortugas marinas en peligro, aves marinas migratorias y mamíferos marinos”, señaló.

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Además, agregó: “Incluso derrames de petróleo relativamente pequeños pueden permanecer durante años en los sedimentos marinos y comprometer la resiliencia ecológica de este ecosistema marino protegido”.

Las advertencias se concentran sobre la reserva marina de las islas al-Hallaniyat, donde habitan especies de alto valor ecológico (REUTERS)

El incidente se produjo lejos del estrecho de Ormuz, una zona que registró numerosos ataques contra petroleros durante la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación sobre el origen de las explosiones que sufrió el buque.

La empresa de seguridad marítima Vanguard Tech informó a AFP que el 6 de junio tres explosiones sacudieron la embarcación e inundaron varios compartimentos, entre ellos la sala de bombas y el compartimiento del sistema de gobierno.

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La compañía precisó que tanto el motor principal como el sistema de dirección quedaron fuera de servicio y confirmó que toda la tripulación estaba localizada. No informó la causa de las explosiones ni indicó si el buque sufrió un ataque.

Según sitios especializados de seguimiento marítimo revisados por AFP, el Caroline Bezengi emitió su última transmisión de radio el 11 de junio, cuando navegaba frente a la costa de Yemen. Posteriormente dejó de transmitir su señal del sistema AIS, utilizado para identificar y localizar embarcaciones.

Las imágenes del programa europeo Copernicus sugieren que el barco quedó encallado frente a la isla al-Qibliyyah entre el 18 y el 23 de junio. Su tamaño, forma y color de cubierta coinciden con observaciones satelitales previas del Caroline Bezengi.

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En febrero, el Reino Unido sancionó al buque por su presunta participación en el transporte de petróleo ruso. Expertos sostienen que Rusia recurrió a una red de petroleros antiguos, con estructuras societarias opacas, para mantener sus exportaciones de crudo pese a las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

El incidente se produjo lejos del estrecho de Ormuz, una zona que registró numerosos ataques contra petroleros durante la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación sobre el origen de las explosiones que sufrió el buque (REUTERS/Stringer)

Para Greenpeace, este caso refleja los riesgos asociados a esa denominada flota fantasma. “Las sanciones están siendo eludidas mediante petroleros antiguos y con mantenimiento deficiente, lo que pone en riesgo las costas y los ecosistemas marinos”, concluyó Noelle.

La Organización Marítima Internacional informó a AFP que “actualmente ofrece asistencia a Omán”, aunque no brindó más detalles sobre las tareas en desarrollo. Las autoridades omaníes no respondieron a la solicitud de comentarios formulada por la agencia.

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(Con información de AFP)