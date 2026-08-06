Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Mario Pergolini contó que acordó con Marcelo Tinelli mantener en reserva que sus hijos iban al mismo colegio (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

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La rivalidad televisiva entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli es uno de los capítulos más comentados de la historia de los medios argentinos. Pero detrás de esa disputa pública hubo un episodio que muy pocos conocían: los dos conductores acordaron en secreto no revelar que sus hijos asistían al mismo colegio, para evitar que el establecimiento se convirtiera en un punto de atracción para el público y los medios. La anécdota la contó el propio Pergolini en el programa Otro día perdido (ElTrece), y sorprendió a todos los presentes.

El conductor arrancó el relato con una descripción del colegio al que llevaba a sus hijos, una institución que con el tiempo fue sumando familias conocidas del ambiente artístico. “Al colegio al que fuimos empezaron a ir gente conocida. Éramos pocos, pero muy reservados. Iba el hijo de Julián Weich, por ejemplo, y a fin de año era medio un Luna Park”, recordó Pergolini, dibujando el contexto de un espacio que intentaba mantener cierta normalidad pese a la concentración de figuras públicas.

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Fue en ese marco que las autoridades del colegio lo llamaron para avisarle sobre una nueva incorporación. El detalle que Pergolini subrayó fue la forma en que recibió la noticia: no como un comunicado general, sino como un aviso personalizado, casi como si su reacción importara. “Yo era medio picante”, admitió antes de reproducir el diálogo. “Me llamaron y me dijeron: ‘Una pareja va a traer a una de sus hijas al colegio’. Yo me preguntaba por qué me avisaban a mí, y me dijeron: ‘No, porque a lo mejor te gustaría saber quién viene al colegio’. Y era Marcelo Tinelli”, relató.

Las autoridades del colegio llamaron a Mario Pergolini para avisarle que Marcelo Tinelli llevaría a una de sus hijas a la misma institución

La respuesta del colegio dejaba implícita una pregunta que nadie formuló en voz alta: ¿tendría Pergolini algún problema con eso? El conductor no aclaró cuál fue su reacción inmediata, pero sí explicó lo que ocurrió después. Tinelli y él hablaron y llegaron a un acuerdo que tenía toda la lógica del mundo desde el punto de vista de los padres, aunque resultara llamativo viniendo de dos personas que durante años habían protagonizado uno de los enfrentamientos más seguidos de la televisión argentina. “Hablamos con Marcelo y dijimos que no íbamos a decir nada porque iba a haber gente esperando en el colegio y era un lugar de los chicos”, contó Pergolini.

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El pacto funcionó durante un tiempo, pero la discreción tenía un límite inevitable: el primer acto de fin de año. Fue ahí donde la coexistencia de ambos en el mismo espacio se volvió imposible de ocultar. Pergolini describió la escena con precisión: el patio del colegio, las familias reunidas y el momento en que él y Tinelli se encontraron cara a cara. “Para toda la gente estábamos peleados hasta la muerte. Llega el primer día de la familia donde se juntan todos y nadie se lo esperaba. Nos encontramos los dos en el patio y escuché un ‘uhhh’”, reprodujo, imitando la reacción de los presentes ante una imagen que contradecía años de narrativa mediática sobre su supuesta enemistad.

Pergolini relató que el encuentro con Tinelli en el patio del colegio provocó sorpresa entre las familias por la supuesta enemistad entre ambos

La anécdota del colegio llega en un momento en que la relación entre Pergolini y Tinelli vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez en clave de humor. Hace apenas unas semanas, durante una visita de los integrantes de Paren la Mano a Infobae Mundial, Tinelli fantaseo en voz alta con la posibilidad de enfrentarse a Pergolini en un ring de boxeo, en el marco de Párense de Manos, la velada organizada por ese colectivo de streaming. “No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”, lanzó Tinelli, entre risas y con el tono de chicana que caracteriza sus intercambios públicos con su histórico rival.

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La respuesta de Pergolini no tardó. Desde su programa No preguntes por Rusia, el conductor recogió el comentario y lo devolvió con la misma moneda. “Tuve un desafío”, introdujo, antes de aclarar su postura: “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años”. La frase cerró cualquier posibilidad de concretar el combate y mantuvo el intercambio dentro del territorio del entretenimiento, sin tensión real.

Mario Pergolini rechazó la pelea con Marcelo Tinelli y afirmó que no se subiría a un ring (Video: Instagram)

Tinelli siguió el juego y comentó el video en el que Pergolini declinaba la invitación. “JAJAJA te quiero Mario”, escribió, con un corazón rojo. El gesto resumió en pocas palabras el estado actual de una relación que, según contó Luquitas Rodríguez en esa misma visita a Infobae Mundial, es cordial y fluida. Rodríguez, integrante de Paren la Mano, aclaró que Tinelli le preguntó si necesitaban el permiso de Pergolini para participar en otros espacios, a lo que él respondió con ironía: “Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”. Y agregó que incluso hablaron recientemente por el cumpleaños del conductor. “Hay buena onda”, sintetizó.

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La velada Párense de Manos tendrá una nueva edición en diciembre, con una cartelera de entre nueve y diez peleas confirmadas. El combate entre Tinelli y Pergolini, descartado por el propio Pergolini, no figurará en esa grilla.