Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

Decenas de familias regresaron a sus hogares en Guatemala tras dejar los albergues por la erupción del Volcán de Fuego. (Infobae América)

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Bajo el intenso sol que volvió a iluminar el cielo, decenas de familias que habían huido de sus viviendas ante el riesgo de la fuerte erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, finalmente dejaron los albergues y regresaron a sus hogares.

Registros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), revelaron que fueron albergadas más de 1,600 personas provenientes de 18 comunidades afectadas en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

La mayoría permaneció en un refugio temporal ubicado en la plaza central de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, luego de que el Volcán de Fuego mantuviera una actividad de riesgo durante 50 horas, desde su inicio el pasado lunes 3 de agosto.

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Un día después de la mayor actividad, las calles regresaron a la normalidad. Las personas realizaban su vida cotidiana, mientras que el intenso sol iluminaba el día.

Este video presenta vistas del Volcán de Fuego en Guatemala, observado desde San Juan Alotenango, con emisiones de material visible. Las imágenes incluyen calles, edificaciones y una cruz de piedra. Adicionalmente, se documenta la presencia de grupos de las familias del caserío El Porvenir que regresan a su hogares después de estar albergadas.

El volcán permanecía cubierto. Observar el cráter era imposible. Sin embargo, en el trayecto aún se veían las columnas de lava que bajaban dejando focos de humo en algunos puntos.

Mientras tanto, las familias retornaron a sus hogares, luego de estar albergadas en los sitios seguros. Al regresar, autoridades de la Conred les llevaron alimentos para aliviar la situación que aún enfrentan.

San Juan Alotenango concentró a la mayoría de los evacuados mientras el Volcán de Fuego mantuvo 50 horas de actividad de riesgo. (Infobae América)

Un recuerdo de terror

Dejar sus hogares no fue fácil. Muchos tenían temor de dejar sus viviendas, debido a la alta criminalidad del sector y el miedo a perder sus pertenencias.

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Sin embargo, el recuerdo de terror de la frenética erupción de 2018 que soterró por completo la comunidad de San Miguel Los Lotes y dejó más de 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas, permitió que muchas familias optaran por refugiarse y seguir las recomendaciones de las autoridades

Lucía Calachij, residente del caserío El Porvenir, narró a Infobae que la erupción del volcán fue potente. “Estuvo tirando fuego, como un metro para arriba se miraba. Hubo bastante caída de ceniza”, dijo. Al final, toda su familia decidió irse para el albergue.

Lucía Chalachij, residente del caserío El Porvenir, cuenta cómo vivió la nueva erupción del Volcán de Fuego y por qué decidió dejar los albergues temporales habilitados por la emergencia.

Familias separadas

Recordar a más de 15 familiares fallecidos en 2018 hizo que la familia de Vilma Sicán, quien tiene más de 20 años de vivir en El Porvenir, decidiera en la madrugada del martes 4 de agosto, tomar a sus hijas y huir hacia el albergue.

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Pero no se fueron todos los integrantes de su familia. Su esposo decidió quedarse en la residencia. Este caso se repitió en la mayoría de los hogares. Las mujeres y los niños se refugiaron, pero los hombres se quedaron a cuidar las viviendas.

“Mi esposo se quedó por la casa. Ya toda la gente se fue huyendo y la mayoría de los hombres se quedaron... Estábamos preocupados por él. Mis hijas me decían: ‘Llámele a mi papá’, porque él de aquí (El Porvenir) no miraba el Volcán porque todo se nubló. Mi esposo no sabía si era neblina o el ceniza, pero ya se sentía el azufre”, manifestó Sicán.

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Vilma Sicán, identificada como residente del Caserío El Porvenir, narra cómo su esposo se quedó en su vivienda a cuidar sus pertenencias, pese a la intensidad de la erupción del Volcán de Fuego.

Entre el temor de perder su cosas y de los estruendos del Volcán, las personas no pudieron dormir en paz. “Yo me quedé con pena, me sentía mal y estaba triste, porque ellos se queda para cuidar las casas, yo les estuvo va de llamar y llamar. Se miraba todo oscuro”, comentó Nora Pérez, quien tiene 60 años de residir en el área.

Entre la costumbre y la fe

Pero no todos se fueron. La costumbre de convivir todos los días con la actividad volcánica del coloso hizo que algunos decidieran quedarse. “No había mayor necesidad. Estuvimos viendo si empeoraba, pero si no pasaba a más, nos quedábamos. Estamos acostumbrados. Conocemos cuando él empeora”, comentó Irma, quien tiene 54 años de vivir en el sector.

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Irma, una mujer que lleva toda su vida viviendo cerca del Volcán de Fuego en Guatemala, decidió no irse a ningún albergue, pese al riesgo.

Por su parte, Magna Sipac afirmó que no fueron a los albergues, porque no querían dejar la “casa sola”, ya que en 2018 cuando evacuaron, hubo varios robos de viviendas, debido a que no quedó seguridad en el sector, aunque reconoció que sí tuvo miedo de que algo más ocurriera. “Se veía que las láminas temblaban un poco”, narró.

Magda Sipac, residente del caserío El Porvenir, caserío ubicado en las faldas del volcán de Fuego en Guatemala, narró que no quisieron dejar su residencia debido a la inseguridad.

Soyla Verónica, con más de 45 años de vivir en el área, tampoco quiso ir al refugio, pero no por la inseguridad, sino por fe. Está convencida de la protección del ser supremo sobre El Porvenir.

“Dios dijo que este lugar no va a ser tocado y nosotros creemos que así va a ser, porque Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse de su palabra. Le clamamos bastante a él que al ratito se calmó, porque Dios es bastante grande con misericordia para nosotros”, comentó a Infobae la mujer.

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Soyla Verónica, residente del caserío El Porvenir, comenta que su fe permitió que ella y su familia decidieran no albergarse, pese a la violenta erupción del volcán de Fuego en Guatemala.

La costumbre ha generado que varias personas vean la actividad volcánica como algo normal y de poco riesgo. Esa es la historia de Juan Francisco Tzun, residente desde hace 66 años de San Juan Alotenango.

“Nosotros ya estamos acostumbrados, no ha llegado a mayor cosa acá. No le dimos tanta importancia, todos dormimos en nuestra casa”, comentó.

Según dijo, ha visto varias “tragedias del volcán” cuando tenía 14 años el volcán hizo una gran erupción que la ceniza llegó como a un pie de grosor. En esa oportunidad, se perdieron todos los cultivos. Su familia perdió 9 cuerdas de frijol sembrado.

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Juan Francisco Tzun, residente de San Juan Alotenango desde hace 66 años, compartió su testimonio sobre las erupciones del Volcán de Fuego en Guatemala que le ha tocado presenciar.

Aparente calma

En tanto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que después de 50 horas de actividad, el Volcán de Fuego regresó a sus parámetros normales.

No obstante, advirtieron que todavía existen amenazas, no sólo por una nueva explosión intensa, sino porque el material volcánico acumulado durante las últimas horas, mismos que podrían generar lahares o dispersión de ceniza.

Ante ello, la CONRED ha recomendado a las autoridades mantener el monitoreo permanente de los boletines del INSIVUMEH y a la población pidió no acercarse a las barracas, ni permanecer en área consideradas de riesgo.