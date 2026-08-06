Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

La actriz compartió su felicidad por componer a la diva en los años 90 en la biopic de La One. Los mensajes que le dejaron Griselda Siciliani y Graciela Borges

La actriz compartió una imagen en la que aparece caracterizada como la diva en los años 90 (Video: Instagram)

Guardar

Leticia Brédice interpreta a Susana Giménez en la serie Moria, producción de Netflix centrada en la vida de Moria Casán, cuyo estreno está programado para el 14 de agosto. A pesar de la estricta confidencialidad que caracteriza a la plataforma respecto a sus contenidos, se difundieron las primeras imágenes de la actriz personificando a la conductora durante la década del 90 y principios de los 2000.

En una publicación en Instagram, Brédice compartió su agradecimiento: “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, acompañando el texto con una fotografía caracterizada como Giménez en ese período.

PUBLICIDAD

Lady, mujer rubia con vestido negro, cinturón dorado y negro, medias y zapatos de tacón, posa en un salón con suelo de madera, mueble y espejos
Leticia Brédice como Susana Giménez durante los 90 (Netflix)

La intérprete expresó también su aprecio y compromiso con el papel: “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias Gracias Gracias. Siempre”, según publicó en la misma red social.

La composición de Brédice recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo. Entre los reconocimientos, se destaca el de Griselda Siciliani, quien encarna a Moria Casán en la misma época representada en la serie, y que comentó: “¡La rompiste!”. Brédice respondió: “Te adoro a vos”, agradeciendo el elogio.

PUBLICIDAD

Otras figuras del ambiente artístico, como Graciela Borges, cercana tanto a Susana Giménez como a Leticia Brédice, expresó: “Te amamos Letu, te abrazamos fuerte, como siempre”. Nancy Dupláa sumó un “Bravo, Leti!”, mientras que Iliana Calabró escribió: “¡Cuánto te admiro!”. Entre los mensajes de respaldo y admiración se sumaron también los de Natalia Oreiro, Jean Pierre Noher, María Carámbula, Pepe Ochoa y Daniel Ambrosino.

Leticia Brédice como Susana Giménez, Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione y Joaquín Ferreira será Luis Vadalá (Video: Netflix)

La llegada de Moria, la serie argentina que reconstruye la vida de Moria Casán, marca un hito en la ficción nacional. El estreno global está programado para el 14 de agosto, fecha elegida para celebrar los 80 años de la artista, quien se involucra activamente como narradora y protagonista de su propia historia.

La serie, creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, propone un recorrido único por las distintas etapas de la vedette y figura central del espectáculo argentino. Tres actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— asumen el desafío de interpretarla en sus momentos clave, desde sus inicios en la revista hasta su consolidación televisiva y cultural.

En Moria, el espectador se encontrará con un mapa de relaciones personales, sentimentales y profesionales que delinean la trayectoria de la diva. Figuras como Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi, y dos versiones de Susana Giménez —una a cargo de Micaela Riera para los años 80, y otra por Leticia Brédice para la década siguiente—, acompañan la narración y profundizan en la dinámica artística y afectiva de ese universo.

Póster de la serie "Moria". Cuatro retratos estilizados de dos mujeres con pelucas y maquillaje. Texto: "UNA SERIE DE NETFLIX", "HECHO EN ARG", "MORIA", "SOLO EN NETFLIX", "14 DE AGOSTO"
Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en distintas etapas de una serie que se estrenará el 14 de agosto en Netflix (Netflix)

La serie explora los vínculos de la protagonista con referentes del teatro de revistas y la televisión. Entre ellos aparecen Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, y Javier Pedersoli en el papel del productor teatral Carlos Rottemberg. En palabras de la sinopsis oficial, la ficción se concibe como “un homenaje a la cultura popular argentina” y como el retrato de “una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia”.

Además de Sofía Gala, Siciliani y Roth —encargadas de mostrar los matices de la artista en diferentes tiempos—, la producción suma a María Fernanda Callejón como la amiga de toda la vida, Zeta, y a Eloy Rossen como Galo, mano derecha de Moria.

Se conocieron imágenes de la biopic de la diva (Video: Netflix)

La recreación de las alianzas y conflictos incluye a Rafael Ferro en el rol de Carlos Sexton, Joaquín Ferreira como Luis Vadalá —recordado romance de los años 90— y Luis Machín interpretando a Carlos A. Petit, el empresario teatral y director que la “descubrió y la llevó al teatro”, según la presentación de la producción.

La narrativa de la serie se apoya no solo en la reconstrucción de hechos, sino en la mirada de la propia Moria sobre su historia. En el tráiler, Sofía Gala se presenta con la estética de los años iniciales y enuncia: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”. Por su parte, Cecilia Roth y Griselda Siciliani aportan registros diferenciados del personaje en etapas de transformación y exposición pública.

Temas Relacionados

Leticia BrédiceSusana GiménezMoria CasánMoriaNetflix

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

El conductor reveló que ambos acordaron mantener en reserva que compartían escuela para evitar revuelo de familias y cámaras, una escena inesperada en plena época de rivalidad televisiva entre las dos figuras

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

La conductora dio una versión mucho más áspera de la ruptura y aseguró que el cantante demoró varios días en hablar, mientras la artista esperaba una charla con un sentido totalmente distinto

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Con cuatro décadas de oficio, el artista dejó su marca en una extensa labor escénica y cinematográfica

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Nahuel Pennisi reveló los insólitos nombres de sus amigos imaginarios de la infancia: “Se quedaban conmigo constantemente”

El cantante sorprendió al relatar un episodio íntimo de su niñez, cuando inventó cinco compañeros invisibles que lo acompañaban al explorar lugares solo

Nahuel Pennisi reveló los insólitos nombres de sus amigos imaginarios de la infancia: “Se quedaban conmigo constantemente”

La calidez de Tini Stoessel al ser sorprendida por sus fanáticos en París: autógrafos, fotos y sonrisas

La cantante frenó a la salida de su hotel para saludar durante varios minutos a quienes la esperaban, en un encuentro grabado por sus seguidores que se volvió viral por su cercanía y buena onda

La calidez de Tini Stoessel al ser sorprendida por sus fanáticos en París: autógrafos, fotos y sonrisas

DEPORTES

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

El destino que tendrá la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Nahuel Pennisi reveló los insólitos nombres de sus amigos imaginarios de la infancia: “Se quedaban conmigo constantemente”

INFOBAE AMÉRICA

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

El Fondo Monetario Internacional advierte que el 69.6% de Honduras vive en pobreza y respalda una estrategia hasta 2046

Cinco escritores imaginan Vaca Muerta: adelanto del libro que se entrega gratis en la FED

La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

Muerte por implantes mamarios: el caso de la oficial de Policía de Nueva York fallecida en Santo Domingo abre debate de cirugías estéticas