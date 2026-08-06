Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

La actriz compartió una imagen en la que aparece caracterizada como la diva en los años 90 (Video: Instagram)

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Leticia Brédice interpreta a Susana Giménez en la serie Moria, producción de Netflix centrada en la vida de Moria Casán, cuyo estreno está programado para el 14 de agosto. A pesar de la estricta confidencialidad que caracteriza a la plataforma respecto a sus contenidos, se difundieron las primeras imágenes de la actriz personificando a la conductora durante la década del 90 y principios de los 2000.

En una publicación en Instagram, Brédice compartió su agradecimiento: “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, acompañando el texto con una fotografía caracterizada como Giménez en ese período.

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Leticia Brédice como Susana Giménez durante los 90 (Netflix)

La intérprete expresó también su aprecio y compromiso con el papel: “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias Gracias Gracias. Siempre”, según publicó en la misma red social.

La composición de Brédice recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo. Entre los reconocimientos, se destaca el de Griselda Siciliani, quien encarna a Moria Casán en la misma época representada en la serie, y que comentó: “¡La rompiste!”. Brédice respondió: “Te adoro a vos”, agradeciendo el elogio.

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Otras figuras del ambiente artístico, como Graciela Borges, cercana tanto a Susana Giménez como a Leticia Brédice, expresó: “Te amamos Letu, te abrazamos fuerte, como siempre”. Nancy Dupláa sumó un “Bravo, Leti!”, mientras que Iliana Calabró escribió: “¡Cuánto te admiro!”. Entre los mensajes de respaldo y admiración se sumaron también los de Natalia Oreiro, Jean Pierre Noher, María Carámbula, Pepe Ochoa y Daniel Ambrosino.

Leticia Brédice como Susana Giménez, Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione y Joaquín Ferreira será Luis Vadalá (Video: Netflix)

La llegada de Moria, la serie argentina que reconstruye la vida de Moria Casán, marca un hito en la ficción nacional. El estreno global está programado para el 14 de agosto, fecha elegida para celebrar los 80 años de la artista, quien se involucra activamente como narradora y protagonista de su propia historia.

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La serie, creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, propone un recorrido único por las distintas etapas de la vedette y figura central del espectáculo argentino. Tres actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— asumen el desafío de interpretarla en sus momentos clave, desde sus inicios en la revista hasta su consolidación televisiva y cultural.

En Moria, el espectador se encontrará con un mapa de relaciones personales, sentimentales y profesionales que delinean la trayectoria de la diva. Figuras como Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi, y dos versiones de Susana Giménez —una a cargo de Micaela Riera para los años 80, y otra por Leticia Brédice para la década siguiente—, acompañan la narración y profundizan en la dinámica artística y afectiva de ese universo.

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Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en distintas etapas de una serie que se estrenará el 14 de agosto en Netflix (Netflix)

La serie explora los vínculos de la protagonista con referentes del teatro de revistas y la televisión. Entre ellos aparecen Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, y Javier Pedersoli en el papel del productor teatral Carlos Rottemberg. En palabras de la sinopsis oficial, la ficción se concibe como “un homenaje a la cultura popular argentina” y como el retrato de “una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia”.

Además de Sofía Gala, Siciliani y Roth —encargadas de mostrar los matices de la artista en diferentes tiempos—, la producción suma a María Fernanda Callejón como la amiga de toda la vida, Zeta, y a Eloy Rossen como Galo, mano derecha de Moria.

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Se conocieron imágenes de la biopic de la diva (Video: Netflix)

La recreación de las alianzas y conflictos incluye a Rafael Ferro en el rol de Carlos Sexton, Joaquín Ferreira como Luis Vadalá —recordado romance de los años 90— y Luis Machín interpretando a Carlos A. Petit, el empresario teatral y director que la “descubrió y la llevó al teatro”, según la presentación de la producción.

La narrativa de la serie se apoya no solo en la reconstrucción de hechos, sino en la mirada de la propia Moria sobre su historia. En el tráiler, Sofía Gala se presenta con la estética de los años iniciales y enuncia: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”. Por su parte, Cecilia Roth y Griselda Siciliani aportan registros diferenciados del personaje en etapas de transformación y exposición pública.

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