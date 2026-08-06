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7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

Tras el 1-0 en el estadio de Huracán, el entrenador valoró el trabajo colectivo, elogió a los juveniles Flores y Delgado, y se refirió a la posible incorporación del delantero ecuatoriano

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Rodolfo Arruabarrena se mostró muy confirme en la conferencia de prensa tras la victoria de Boca Juniors sobre Estudiantes de La Plata y reivindicó el trabajo colectivo del equipo como la clave del triunfo. “Hicimos un partido serio. Tuvimos bastante concentrados en el aspecto defensivo, y ofensivamente creamos bastantes situaciones, manteniendo un orden táctico”, afirmó el Vasco en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize venció 1-0 con un gol de Santiago Ascacíbar ante su exclub.

El técnico valoró especialmente el resultado desde el plano anímico. “Necesitábamos este triunfo, pudimos mantener el arco en cero y sobre todo repetir y sumar más buenos minutos ante un rival que juega Copa Libertadores, que sabe a lo que juega, con un DT que conozco muy bien y plantea muy bien los partidos”, sostuvo Arruabarrena. Con este resultado, Boca llegó a 4 puntos en el Grupo A del Torneo Clausura 2026, luego de haber debutado con una derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra y de haber igualado 2-2 con Newell’s en Rosario.

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El DT reconoció que el equipo no fue impecable durante los 90 minutos. En el primer tiempo, Álvaro Montero debió responder con dos intervenciones consecutivas ante los remates de Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo para sostener el cero en su valla. “En alguna salida nos pudo complicar, pero en líneas generales fue un buen triunfo”, admitió el entrenador. El gol llegó en el tiempo adicionado de la primera etapa, cuando Lautaro Blanco habilitó la aparición de Ascacíbar al primer palo para vencer a Fabricio Iacovich, que reemplazó a Fernando Muslera por un cuadro gripal.

A pesar de la victoria, Arruabarrena no bajó las exigencias. “La excelencia nunca está, voy a seguir exigiendo. Tenemos que ser regulares en un campeonato muy irregular, hay que aprovechar a encontrar un buen funcionamiento al margen de los nombres y acostumbrarse a ganar, que es lo que impone este club”, señaló. En ese marco, ponderó la actuación de los juveniles del plantel y destacó que el triunfo no alcanza para conformarse. “Conseguimos un buen triunfo pero no nos podemos quedar con esto, no es suficiente”, advirtió.

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Uno de los puntos centrales de la conferencia fue Leonel Flores, figura del partido con dos llegadas al arco rival en el complemento. Arruabarrena reveló que lo seguía desde antes de llegar al club. “Yo estando afuera veo la cantera de Tigre y la Boca donde he estado para tratar de llevarme alguno, eso hacía, y sabía lo que nos podía dar Leo”, contó. Y agregó: “Esperemos que el hincha se sienta identificado con este equipo”.

El técnico también se refirió a Milton Delgado, una de las figuras del partido por su despliegue y su capacidad para conducir las transiciones. “El Chelito es motorcito, pierde pocas pelotas y enseguida las recupera. Es inteligente, sabe cubrir los espacios que puede dejar un compañero”, lo describió. Sobre Camilo Rey Domenech, quien ingresó en el tramo final por Leandro Paredes, trazó una distinción de perfiles: “Camilo Rey Domenech lo mismo, es más cinco. El Chelito lo veo más intermedio y de interior”. De ambos rescató su origen en las divisiones inferiores: “Me pone contento que sean del predio, pero se lo ganan ellos demostrando y teniendo hambre, yo no regalo nada”.

La cuestión del liderazgo dentro del plantel también tuvo su espacio. Arruabarrena destacó a Paredes como capitán natural, aunque dejó en claro que la conducción no se reduce a un solo jugador. “Leandro es nuestro capitán, dentro del campo por experiencia y jerarquía, pero cualquiera puede ser capitán. Javi García dentro del grupo es una persona muy importante, lo tuve hace 15 años y ha crecido muchísimo”, señaló. “En este caso tenemos a un jugador que reúne todas las virtudes que tiene que tener un capitán, como Leandro Paredes”, cerró sobre el mediocampista, quien antes de retirarse le entregó la cinta a Delgado.

Sobre el mercado de pases y la posible llegada del delantero ecuatoriano Enner Valencia, el DT prefirió no dar precisiones. “Hablo de los jugadores cuando están, es un mercado siempre difícil para Boca también. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos y estoy tranquilo en ese sentido”, afirmó. Y aclaró: “Se han nombrado varios jugadores, esperemos poder concretar algo y si no, seguir con lo que tenemos, yo confío en este plantel”.

El próximo desafío del Xeneize será ante Vélez Sarsfield, al que Arruabarrena describió como “un muy buen equipo con gente que conozco enfrente”. La agenda apretada también fue tema de la conferencia: el técnico reconoció que la falta de tiempo de entrenamiento lo obliga a reemplazar el trabajo físico con análisis táctico. “En esa carencia de trabajo, busco calidad y muchas veces lo reemplazo por un video o charla. Jugamos muy seguido, lo sabemos y los chicos están bien, cansados y es normal”, explicó.

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