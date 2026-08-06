Cómo una imagen de la Virgen de Luján se transformó en símbolo de fe y solidaridad en medio del horror de Nagasaki

Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas de fisión nuclear que desataron una reacción en cadena (Archivo DEF)

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A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el cielo sobre la ciudad japonesa de Hiroshima no se oscureció: se volvió implacablemente blanco. En una fracción de segundo, una fuerza hasta entonces desconocida para la creación humana liberó una temperatura superior a los cuatro mil grados centígrados sobre la superficie terrestre. Aquel destello, bautizado por sus creadores con la ironía trágica del nombre Little Boy, no solo desintegró una ciudad comercial y militar; inauguró la era en la que la humanidad descubrió que poseía los medios para redactar su propio apocalipsis.

Hiroshima quedó reducida a una meseta de escombros humeantes, cenizas y silencio. Quienes sobrevivieron a la onda expansiva inicial no parecían seres humanos, sino sombras errantes. La piel se desprendía de sus cuerpos como telas viejas; la sed insoportable empujaba a cientos de heridos a lanzarse a las aguas contaminadas del río Ota, donde sus cadáveres flotaron durante días. Los edificios de madera y papel desaparecieron en llamaradas instantáneas; las estructuras de hormigón armado, como el famoso Pabellón de la Promoción Industrial, quedaron convertidas en esqueletos retorcidos. En las escaleras de piedra de los bancos, el calor extremo grabó para siempre las sombras oscuras de las personas que descansaban en el momento del impacto: una impronta fotográfica del horror impreso sobre el granito.

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Sin embargo, el cáliz del sufrimiento no se había agotado. La diplomacia y la guerra siguieron su curso implacable y, apenas tres días después, la tragedia volvió a llamar a las puertas del Imperio del sol naciente.

El 9 de agosto de 1945, las nubes pesadas sobre la ciudad industrial de Kokura salvaron a sus habitantes. El bombardero B-29, bautizado Bockscar, cambió de rumbo hacia su objetivo secundario: Nagasaki. A las 11:02 de la mañana, la bomba atómica Fat Man fue arrojada sobre el valle de Urakami, en el norte de la ciudad.

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Nagasaki no era una ciudad cualquiera en el mapa espiritual de Asia. Desde el siglo XVI, con la llegada de san Francisco Javier, la región se había convertido en el corazón palpitante del cristianismo japonés. En Urakami residía la comunidad de los Kakure Kirishitan (los “cristianos ocultos”), familias que durante más de dos siglos y medio de brutal persecución por parte del shogunato Tokugawa mantuvieron viva la fe católica en la clandestinidad, sin sacerdotes, bautizando a sus hijos en secreto y transmitiendo el Evangelio de generación en generación. Cuando la libertad religiosa fue finalmente restaurada en el siglo XIX, los fieles de Urakami construyeron con sus propias manos la catedral más grande del Lejano Oriente: la Catedral de Santa María de Urakami. Levantada ladrillo a ladrillo durante tres décadas, sus dos imponentes torres de bloques rojos dominaban el valle.

"Hibaku no Maria" (la Virgen María bombardeada) fue hallada entre las ruinas de la Catedral de Urakami tras el bombardeo de Nagasaki. La estatua original era una talla de madera inspirada en una pintura de Murillo, de la que sólo quedó la cabeza quemada. Hoy es considerada un símbolo de la resiliencia de la comunidad cristiana perseguida durante siglos en Japón (EFE/ Antonio Hermosín)

Aquel jueves 9 de agosto, la bomba atómica detonó a tan solo 500 metros del templo. En ese instante, varios sacerdotes escuchaban confesiones y la nave central estaba concurrida por fieles que se preparaban para la fiesta de la Asunción de la Virgen María. La explosión destruyó la catedral por completo. Las estatuas de los santos cayeron decapitadas, los muros colapsaron sobre los devotos y las campanas de bronce que habían llamado a la oración durante décadas se fundieron en el barro. De los 12.000 católicos que habitaban el barrio de Urakami, más de 8.500 murieron al instante. La mayor concentración católica de Japón quedó devastada en un parpadeo.

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Entre las cenizas del infierno de Urakami emergió la figura gigante y serena del doctor Takashi Nagai. Nacido el 3 de febrero de 1908 en Matsue, Nagai era un brillante médico, radiólogo y catedrático de la Universidad de Medicina de Nagasaki. Criado en la tradición sintoísta y educado en el materialismo científico ateo, su vida dio un vuelco definitivo durante sus años universitarios al profundizar en los Pensamientos de Blaise Pascal y al conocer a Midori Moriyama, una piadosa mujer descendiente de aquellas antiguas familias de cristianos ocultos. Cautivado por la fe viva de Midori y por el testimonio silencioso de la comunidad de Urakami, Nagai se convirtió al catolicismo y se bautizó en 1934 con el nombre de Pablo, en honor al mártir san Pablo Miki. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Nagai ya sufría los embates del trabajo sin protección en la radiología de la época: le habían diagnosticado una leucemia en estadio terminal y le pronosticaban apenas tres años de vida.

El 9 de agosto de 1945, Takashi Nagai se encontraba en su puesto de trabajo en el hospital universitario de Nagasaki, a unos 700 metros del epicentro de la detonación. La estructura de hormigón del hospital lo salvó de una muerte instantánea, aunque sufrió graves cortes por cristales. A pesar de estar severamente herido y desangrándose, reorganizó de inmediato al personal sobreviviente y dedicó los siguientes tres días sin descanso a atender a los miles de víctimas que llegaban abrasadas.

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Al tercer día, cuando pudo regresar al sitio donde estuvo su hogar en el barrio de Urakami, solo encontró ruinas carbonizadas. En lo que había sido la cocina de su casa, halló los restos reducidos a cenizas de su esposa Midori. A su lado, brillaba entre los escombros un rosario de metal parcialmente fundido. Nagai recogió los restos de su amada en una caja de latón y los enterró en el cementerio destruido. sus dos hijos pequeños, Makoto y Kayano, habían salvado sus vidas al estar bajo el cuidado de su abuela en las montañas antes del ataque.

Lejos de ceder al odio o a la desesperanza, Takashi Nagai interpretó el horror desde una perspectiva mística y transformadora. Retirado en una diminuta choza de madera de apenas dos tatamis que construyó sobre las ruinas de su hogar —a la que bautizó Nyoko-an (“Lugar donde te amas a ti mismo como a tu prójimo”)—, dedicó los últimos años de su vida a escribir incansablemente.

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Desde la Argentina se organizó una muestra de solidaridad. Eva Perón impulsó el envío de ayuda para las víctimas del ataque atómico: se mandó a Nagasaki comida, medicinas, y además, ella, personalmente, envió dos imágenes de la Virgen de Luján: una para la comunidad católica y otra para el dr. Takashi Nagai

Desde su lecho de enfermo, confinado por la leucemia y los efectos de la radiación, redactó obras cumbre como Las campanas de Nagasaki y El rosario de Nagasaki. En sus escritos, Nagai ofreció una profunda reflexión teológica y humana: lejos de ver la bomba como una maldición, llamó a su pueblo a no buscar la venganza, sino a transformar ese dolor en un holocausto por la paz mundial, convirtiéndose en el “San Francisco de Nagasaki”. Sus libros se transformaron en superventas instantáneos en un Japón devastado y espirituales guías de reconstrucción moral.

La conmovedora historia del “médico santo de Nagasaki” y la tragedia del pueblo católico de Urakami no tardaron en cruzar los océanos. A finales de la década de 1940, la noticia del sufrimiento de Japón y la figura de Takashi Nagai resonaron con fuerza en la Argentina.

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En ese contexto, la Argentina atravesaba los años del gobierno de Juan Domingo Perón, con un marcado protagonismo de Eva Perón y la labor social de su Fundación. La ayuda humanitaria argentina hacia los países devastados por la Segunda Guerra Mundial fue amplia, abarcando envíos de alimentos, ropa y medicinas a Europa y Asia. Pero con el pueblo de Nagasaki se gestó un vínculo espiritual sumamente particular.

Conmovidos por las noticias de la destrucción de la catedral de Urakami y la historia del médico católico que escribía verdaderos himnos de fe desde su choza, desde la Argentina se organizó una muestra de solidaridad tan profunda como simbólica. Eva Perón, sensible a las causas de los desposeídos y devota de la fe católica, impulsó el envío de ayuda y consuelo para las víctimas del ataque atómico en Japón.

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Como gesto de fraternidad y esperanza entre dos pueblos unidos por el dolor y la fe, se envió a Nagasaki comida, medicinas, y demás materiales que pudieran servir ante el horror desencadenado desde el cielo. Pero también Eva Perón, personalmente, envió dos imágenes de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, junto con dos cartas manuscritas por ella, una para la comunidad católica y otra para el Dr. Takashi Nagai. La advocación de Luján —la pequeña imagen de arcilla que en 1630 decidió quedarse a orillas del río Luján para ser consuelo de los humildes y caminantes— viajó miles de kilómetros hacia la tierra destruida del sol naciente.

La catedral de Urakami, que debió reconstruirse por completo, en el 80º aniversario del bombardeo de la ciudad de Nagasaki, en el suroeste de Japón, el 9 de agosto de 2025 (REUTERS/Issei Kato)

Una de las imágenes de la Virgen de Luján llegó a manos de la comunidad de Urakami y otra a las manos del propio doctor Takashi Nagai en su humilde refugio de Nyoko-an. Para el sabio radiólogo y para los sobrevivientes católicos, recibir la imagen de la Madre de Dios bajo la advocación argentina representó un verdadero bálsamo en medio de la desolación, más allá de las toneladas de ayuda material enviada. Representaba la certeza de que, en el punto más distante del planeta, en la pampa austral, había corazones que rezaban por ellos y reconocían su martirio.

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Nagai, que falleció el 1 de mayo de 1951 rodeado de un aura de santidad venerada por cristianos, budistas y shintoístas por igual, guardó con profundo amor y gratitud los gestos provenientes de la Argentina. Aquella Virgen de Luján se transformó en un símbolo permanente de comunión espiritual, estuvo junto a él hasta su muerte como la demostración de que la fe y la caridad humana son capaces de florecer incluso sobre la tierra arrasada por el fuego atómico.

Hoy, a ocho décadas de aquellos días de agosto que cambiaron para siempre la historia humana, el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki nos sigue interpelando. Pero entre el horror inconmensurable y las sombras impresas en el granito, emerge con fuerza imperecedera la memoria del doctor Takashi Nagai, la reconstruida catedral de Urakami y aquellas imágenes de la Virgen de Luján enviada desde la Argentina por Eva Perón, recordándonos que, aun en la noche más oscura de la humanidad, la luz de la fe, la solidaridad y el amor al prójimo jamás puede ser destruida.