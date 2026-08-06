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¿Podría el aire que respiras estar desencadenando brotes dolorosos de artritis?

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MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- ¿Podría el aire que respiras estar empeorando tu artritis?

Un artículo publicado hoy en Annals of the Rheumatic Diseases sugiere que la exposición a la contaminación atmosférica por partículas finas puede desencadenar brotes.

Las personas con artritis reumatoide expuestas a niveles más altos de contaminación atmosférica por partículas finas --conocidas como PM2.5-- presentaban una enfermedad más activa y un mayor riesgo de brotes dolorosos.

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Un equipo liderado por Sung Cheol Jung , de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, siguió a más de 1.000 pacientes durante cuatro años, comparando los niveles de contaminación del aire con la actividad de la enfermedad registrada en más de 12.000 consultas ambulatorias.

De los seis principales contaminantes atmosféricos, la materia de partículas finas mostró el vínculo más fuerte con el empeoramiento de los síntomas.

El aumento del riesgo fue especialmente notable tras más de dos semanas de mayor exposición.

Estas diminutas partículas pueden viajar desde los pulmones hasta el torrente sanguíneo, donde pueden desencadenar moléculas dañinas que pueden provocar estrés celular, daño en el ADN e inflamación, según los investigadores.

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Indicaron que se necesitan más estudios para determinar si mejorar la calidad del aire puede reducir la actividad de la artritis reumatoide.

Pero basándose en estos hallazgos, los autores recomiendan que las personas con artritis reumatoide eviten la exposición prolongada a mala calidad del aire, especialmente cuando los niveles de PM2,5 son altos.

El Dr. Jeffrey Sparks , del Mass General Brigham/Brigham and Women's Hospital en Boston, escribió un editorial que acompañó el estudio.

"Este es uno de los estudios más grandes que utiliza métodos robustos para vincular contaminantes atmosféricos con la actividad de la artritis reumatoide", escribió.

"Teniendo en cuenta el aumento de los niveles de contaminantes atmosféricos, estos resultados tienen importantes implicaciones clínicas, biológicas y para la salud pública", continuó el editorial. "También refuerzan que los inhalantes pueden tener implicaciones amplias para el riesgo y progresión de la artritis reumatoide y quizás de otras enfermedades autoinmunes."

Más información

La Fundación de Artritis tiene más información sobre artritis reumatoide.

FUENTE: HealthDay TV, 5 de agosto de 2026

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