Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

La ceremonia se realizó en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima ante unas 50.000 personas. A las 8:15 de la mañana, la hora exacta en que un bombardero estadounidense B-29 lanzó la bomba atómica sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, los asistentes guardaron un minuto de silencio al sonar la campana de la paz

Varias personas oran ante el cenotafio dedicado a las víctimas del bombardeo atómico antes de la ceremonia conmemorativa del aniversario del ataque, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, el jueves 6 de agosto de 2026, en el oeste de Japón. (Mizuki Sakai/Kyodo News vía AP)
Varias personas oran ante el cenotafio dedicado a las víctimas del bombardeo atómico antes de la ceremonia conmemorativa del aniversario del ataque, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, el jueves 6 de agosto de 2026, en el oeste de Japón. (Mizuki Sakai/Kyodo News vía AP)
Guardar

Japón conmemoró este jueves el 81º aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Hiroshima con un llamado a abandonar la disuasión nuclear, mientras el alcalde Kazumi Matsui advirtió que justificar esas armas y recurrir a la fuerza puede conducir a una nueva tragedia como la ocurrida en 1945.

La ceremonia se realizó en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima ante unas 50.000 personas, entre ellas representantes de alrededor de 120 países y regiones, incluidos Estados Unidos e Irán. A las 8:15 de la mañana, la hora exacta en que un bombardero estadounidense B-29 lanzó la bomba atómica sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, los asistentes guardaron un minuto de silencio mientras sonó la campana de la paz.

PUBLICIDAD

Durante su declaración de paz, el alcalde Kazumi Matsui cuestionó a las principales potencias por mantener conflictos armados y por sostener la posesión de armas nucleares bajo el argumento de la disuasión.

“Restar importancia a la inhumanidad de las armas nucleares y aceptar el uso de la fuerza para perseguir la propia prosperidad entraña el riesgo de ciclos de represalias violentas que, en última instancia, podrían desembocar en otro Hiroshima o Nagasaki”, afirmó.

Matsui también sostuvo que numerosos dirigentes políticos continúan respaldando esa estrategia militar. “Demasiados líderes políticos aún consideran la disuasión nuclear un enfoque realista y legitiman la violencia, lo que simplemente aleja aún más un mundo sin armas nucleares”, expresó durante el acto oficial.

PUBLICIDAD

El alcalde además exhortó a cada ciudadano a conocer las lecciones de la historia y actuar para impedir que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pronuncia un discurso durante una ceremonia conmemorativa con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico, celebrada en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, en Hiroshima, al oeste de Japón, el 6 de agosto de 2026. (REUTERS/Issei Kato)
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pronuncia un discurso durante una ceremonia conmemorativa con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico, celebrada en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, en Hiroshima, al oeste de Japón, el 6 de agosto de 2026. (REUTERS/Issei Kato)

La ceremonia se desarrolló en un contexto marcado por el debate sobre la política de defensa de Japón. La primera ministra Sanae Takaichi participó por primera vez en el acto desde que asumió el cargo y manifestó que su gobierno mantendrá “un enfoque realista” para alcanzar un mundo donde nunca se utilicen armas nucleares, dentro del marco del tratado de las Naciones Unidas destinado a impedir la proliferación de ese armamento.

Las declaraciones de la jefa de gobierno coincidieron con las especulaciones sobre una posible revisión de la política de seguridad japonesa cuando el Ejecutivo presente nuevos documentos de defensa más adelante este año.

Takaichi respalda revisar los tres principios no nucleares adoptados por Japón tras la Segunda Guerra Mundial. En particular, defendió la posibilidad de eliminar el tercero, que establece que el país no permitirá la introducción de armas nucleares en su territorio.

Durante la ceremonia, la primera ministra señaló que Japón mantiene esos tres principios de la posguerra, aunque no expresó un compromiso para conservar esa política en el futuro.

El debate genera preocupación entre los sobrevivientes de los bombardeos atómicos, quienes consideran que aumenta el respaldo internacional a las armas nucleares como herramienta de disuasión. Esa inquietud también alcanza al propio gobierno japonés.

Unos escolares depositan flores con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, en Hiroshima (oeste de Japón), el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Issei Kato
Unos escolares depositan flores con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico, en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, en Hiroshima (oeste de Japón), el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Issei Kato

Japón permanece bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos y en reiteradas oportunidades solicitó garantías de Washington sobre el mantenimiento de ese compromiso y una protección reforzada. En ese marco, el gobierno japonés rechazó la petición de los sobrevivientes para firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares o participar en sus reuniones como observador.

El ataque del 6 de agosto de 1945 destruyó gran parte de Hiroshima y dejó 140.000 muertos. Tres días después, una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki, donde murieron 70.000 personas.

Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945, hecho que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y también a casi medio siglo de expansión militar japonesa en Asia.

Ocho décadas después de aquellos acontecimientos, el número de sobrevivientes continúa en descenso. Según los datos difundidos durante la conmemoración, permanecen con vida 91.105 hibakusha, cerca de una cuarta parte del total original. Su edad promedio supera los 86 años.

Los sobrevivientes también expresan preocupación por el paso del tiempo y por la posibilidad de que desaparezca el recuerdo directo de los bombardeos. Muchos de los hibakusha más jóvenes eran niños muy pequeños cuando ocurrió el ataque y conservan recuerdos limitados de aquella jornada.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

HiroshimaJapónEstados UnidosBomba atómicaBomba nuclearSanae TakaichiÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Imágenes satelitales verificadas por la agencia AFP muestran una extensa mancha de petróleo que se extiende desde un buque encallado desde hace más de un mes cerca de la isla al-Qibliyyah, integrante del archipiélago de al-Hallaniyat, una zona que Omán declaró reserva marina el año pasado por su elevada biodiversidad

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

“El capitán de un petrolero informó haber oído dos explosiones mientras transitaba” por la vía marítima, publicó en redes sociales UKMTO sobre el incidente que ocurrió unos 16 kilómetros al sureste de Kumzar

La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Durante una visita al enclave, Eyal Zamir afirmó ante las tropas que las fuerzas actuarán por iniciativa propia para evitar nuevas amenazas en la frontera, en referencia a la ofensiva de 2023

El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

El presidente Masud Pezeshkian defendió la autoridad del sucesor de Ali Khamenei y aseguró que sigue ejerciendo el liderazgo del país, pese a su prolongada ausencia de la vida pública

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

El régimen de Teherán aseguró que analiza los mensajes enviados por Washington y reclamó garantías para evitar un nuevo quiebre del proceso diplomático

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Abelardo de la Espriella explica por qué 11 países europeos fueron invitados después a la posesión presidencial

Gobierno de Abelardo de la Espriella explica por qué 11 países europeos fueron invitados después a la posesión presidencial

Lotería del Valle resultados miércoles 5 de agosto: números ganadores del último sorteo

Milei relega la empatía e insiste con su modelo: crece el riesgo de profundizar en una agenda antipopular

La Liga de Intendentes gana adhesiones y reclama frenar la interna entre Kicillof y CFK para evitar una ruptura

El Gobierno comienza a organizar la visita del Papa León XIV: la primera reunión y el operativo de seguridad

INFOBAE AMÉRICA

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

El Fondo Monetario Internacional advierte que el 69.6% de Honduras vive en pobreza y respalda una estrategia hasta 2046

Cinco escritores imaginan Vaca Muerta: adelanto del libro que se entrega gratis en la FED

ENTRETENIMIENTO

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor