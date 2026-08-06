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Con lluvia y nieve, un temporal provocó inundaciones y la suspensión de clases en varias ciudades de la Patagonia

Algunos municipios debieron interrumpir el tránsito en rutas debido a las dificultades para circular. Hubo cortes de luz y calles inundadas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias al menos hasta el fin de semana

La ciudad de Zapala, al igual que otras tantas, atraviesan un temporal de nieve y lluvia que ya provocó cortes de luz, anegamiento de calles y suspensión de clases. Las escena muestra la intensidad de la nevada y las dificultades para circular por ese tramo (Video X: @lfsur)

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Un temporal de lluvia y nieve afectó esta semana a múltiples ciudades de la Patagonia y la Cordillera, dejando calles anegadas, cortes de energía eléctrica, rutas interrumpidas y cancelación de clases en distintos distritos de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

En Río Gallegos las precipitaciones comenzaron durante la madrugada del martes y generaron inundaciones en varios barrios. Los sectores más afectados fueron San Benito y Evita, donde las calles quedaron cubiertas de agua y los vecinos debieron buscar vías alternativas para ingresar a sus domicilios. Esta situación también complicó la circulación en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 11.

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Operación de drenaje en un camino anegado por las intensas lluvias en el sur
Las autoridades desplegaron operativos de asistencia en distintos barrios para bajar el agua de las calles (Municipio de Río Gallegos)

En el barrio Los Cauquenes, los residentes reportaron interrupciones en el suministro eléctrico desde las primeras horas del día. Según informó La Opinión Austral, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) trabajó para restablecer el servicio con cuadrillas municipales recorriendo distintos barrios para desagotar, limpiar drenajes y acondicionar las calles para mejorar la ciurculación.

En Neuquén, el impacto del temporal fue más amplio. Las localidades de Zapala, Las Lajas, Aluminé y Villa Pehuenia registraron sectores sin suministro eléctrico por la acumulación de nieve sobre el tendido. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que sus equipos trabajaron de forma permanente para normalizar el servicio, aunque las condiciones climáticas dificultaban el avance de las tareas.

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Incluso, en el video que ilustra esta nota se observa las dificultades de los vehículos para circular por una ruta de la ciudad de Zapala.

Operación de drenaje en un camino anegado por las intensas lluvias en el sur
Algunas instituciones educativas suspendieron las clases (Municipio de Río Gallegos)

Según consignó LM Neuquén, Vialidad Nacional dispuso el corte total de varios tramos de las rutas nacionales 22 y 40. El tránsito entre Cutral Co y Zapala quedó interrumpido hasta nuevo aviso, al igual que los tramos Zapala-Junín de los Andes y Zapala-Las Lajas.

Sobre la Ruta 40, entre Las Lajas y Chos Malal, se estableció un corte nocturno total entre las 22 y las 8 para prevenir accidentes por congelamiento de la calzada.

Un montón de piedras en primer plano, una cinta de peligro, una gran extensión de agua estancada, varias casas y un vehículo en el fondo
Un área residencial muestra calles cubiertas por agua estancada, una imagen que se repetía en otros barrios (Foto: laopinionaustral)

A la situación se sumaron más de 1.200 camiones que quedaron varados para cruzar hacia Chile. El temporal también obligó a suspender las clases presenciales en los distritos escolares V y VI, en localidades como Centenario, Añelo, San Patricio del Chañar y Chos Malal entre las afectadas. Incluso la suspensión se extendió hasta este jueves para los estudiantes del turno mañana.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) también determinó un cese de actividades presenciales en sus sedes del área Confluencia “en resguardo de la seguridad de estudiantes, docentes y nodocentes”, según indicó el organismo.

Calles anegadas por las lluvias
Las tareas de los equipos se extendieron durante la tarde del miércoles (Municipio de Cipolletti)

En Cipolletti, Río Negro, el municipio activó su Comité de Emergencia ante las lluvias registradas desde la madrugada del miércoles. Los operativos incluyeron camiones para extracción de agua en la calle 13 bis, en la intersección de Juventud y Desarrollo, y sobre la calle 2 de Agosto.

Se realizaron tareas de bacheo en puntos como Sarmiento y Teniente Ibáñez, Belgrano y Lavalle, y Córdoba y París, entre otras arterias. Asimismo, el muncicipio se puso a disposición de los vecinos que requieran asistencia pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o al 147.

Calles anegadas por las lluvias
Utilizaron camiones para extracción de agua a limpieza de cámaras y desagües (Municipio de Cipolletti)

Respecto a Mendoza, el personal de la Coordinación Operativa del Corredor Internacional ejecutó un operativo de asistencia a los habitantes de Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca, localidades de Alta Montaña afectadas por el temporal en la cordillera. Las familias recibieron mercadería, garrafas de gas, colchones y frazadas, según confirmó el portal Mendozapost.

El contexto que motivó el operativo es la acumulación de nieve y el temporal persistente que mantienen cerrado el paso fronterizo Sistema Cristo Redentor desde hace 22 días consecutivos.

Zona residencial con calles anegadas
Algunos barrios quedaron sin luz (Foto: laopinionaustral)

El SMN mantiene alerta amarilla por lluvia para el Alto Valle, con precipitaciones acumuladas previstas de entre 10 y 20 milímetros, valores que podrían superarse de forma puntual. De acuerdo con lo constatado por LM Cipolletti, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) precisó que el ingreso de aire frío y húmedo sostendrá lluvias y chaparrones en los valles durante este jueves, con una mejora esperada para la tarde a partir del ingreso de viento del oeste. El viernes retornarán el frío, el viento y la inestabilidad, y para el fin de semana se anticipan heladas.

Una alerta naranja por nevadas fue emitida por el SMN para los sectores cordilleranos de Malargüe y San Rafael en Mendoza, donde se esperan entre 40 y 70 centímetros de nieve acumulada, reducción de visibilidad y probabilidad de viento blanco.

En tanto, una alerta amarilla permanece vigente para la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, con previsión de acumulados de nieve de entre 20 y 40 centímetros, vientos del oeste entre 60 y 80 km/h y posibles ráfagas que en los niveles más altos podrían llegar a los 100 km/h.

El organismo nacional del clima pronosticó para la zona cordillerana de Neuquén —incluyendo sectores ya afectados como Aluminé, Zapala y el este de Loncopué— acumulaciones de nieve entre 10 y 40 centímetros y ráfagas de viento superiores a los 90 km/h.

Protección Civil recomendó a la población retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua, desenchufar artefactos eléctricos expuestos a la humedad y extremar la precaución al circular en bicicleta o moto por la pérdida de adherencia en las esquinas.

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