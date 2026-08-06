La diabetes tipo 2 podría empeorar la menopausia

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MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con diabetes tipo 2 podrían enfrentar un momento más difícil con la menopausia, según un nuevo estudio.

En todas las etapas de la menopausia, las mujeres con diabetes tipo 2 reportaron síntomas peores en comparación con aquellas sin diabetes, según informaron hoy los investigadores en la revista Menopause.

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"Las mujeres del grupo diabético informaron de un número significativamente mayor de síntomas menopáusicos y una mayor gravedad general de los síntomas que el grupo no diabético", escribió el equipo de investigación liderado por You Lee Lang de la Universidad Eulji en Corea del Sur.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 300 mujeres de entre 40 y 64 años que viven en Corea del Sur. El estado de diabetes de la mujer se basó en los resultados de análisis de sangre y se utilizó un cuestionario de síntomas de la menopausia para medir sus síntomas.

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De las mujeres, 220 tenían diabetes o eran prediabéticas, frente a 76 sin diabetes, según los investigadores.

De media, las mujeres con diabetes tenían un número medio más alto de síntomas de la menopausia , algo por encima de 20, frente a menos de 16 en las mujeres sin diabetes, según el estudio.

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La gravedad de sus síntomas también fue mayor, casi 37 puntos frente a los 26 puntos entre las mujeres sin diabetes.

"Este estudio demuestra que las mujeres con diabetes pueden experimentar una mayor carga de síntomas de la menopausia", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, en un comunicado de prensa.

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Estos vínculos podrían desempeñar un papel particular en los sofocos, que los médicos denominan síntomas vasomotores, dijo Faubion.

"Investigaciones previas también han demostrado que los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia [un equilibrio poco saludable de grasas en la sangre], se asocian con síntomas vasomotores más frecuentes, y las mujeres con una mayor carga de síntomas vasomotores tienden a tener un perfil de riesgo cardiometabólico menos favorable", añadió Faubion, que no participó en el estudio.

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Tanto los investigadores como Faubion afirmaron que los resultados indican que el manejo de la menopausia debería integrarse en la atención de la diabetes para mujeres de mediana edad.

"Estos hallazgos no solo ponen de manifiesto la necesidad de reconocer y abordar los síntomas de la menopausia en mujeres con diabetes, sino que también subrayan la transición menopausia como una oportunidad importante para identificar y gestionar los factores de riesgo cardiovascular en todas las mujeres", dijo Faubion.

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Más información

La Universidad Estatal de Ohio tiene más información sobre la menopausia y la diabetes.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 5 de agosto de 2026; Menopausia, 5 de agosto de 2026