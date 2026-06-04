5 alimentos económicos y con mucha proteína que los nutricionistas no dejan de recomendar

Encontrar fuentes de proteína accesibles y saludables es clave para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin gastar de más. Existen diversas comidas con proteína barata que permiten cubrir las necesidades nutricionales diarias, aportando también otros nutrientes esenciales y adaptándose a distintos presupuestos.
Estas alternativas, recomendadas por especialistas, facilitan una dieta variada y completa, ideales tanto para personas activas como para familias que priorizan el ahorro sin resignar calidad alimentaria. Aumentar la ingesta de proteínas sin afectar el bolsillo es posible gracias a opciones clásicas como los huevos.
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En ese sentido, los expertos destacan: huevos, pechuga de pollo o de pavo, cuajada, requesón y proteína de suero en polvo. Cada una aporta un perfil nutricional diferente y se adapta a distintos presupuestos, hábitos de consumo y objetivos alimentarios, desde ganar masa muscular hasta mantener una dieta equilibrada sin grandes inversiones.
Estos alimentos aportan proteína y tienen un precio accesible, lo que los convierte en una elección tanto para quienes buscan ganar músculo como para quienes desean mantener una dieta equilibrada.
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1. Huevos
Los huevos no solo aportan proteínas, sino también vitaminas, minerales y antioxidantes. Según un estudio publicado en la revista Nutrients, por cada 100 gramos de huevo entero se obtienen entre 12 y 18 gramos de proteína, facilitando alcanzar el requerimiento diario sin recurrir a productos costosos.
Una estrategia consiste en sumar claras adicionales a las comidas, incrementando así tanto la cantidad como la calidad proteica del plato. Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas especializada en Genética y Cáncer por la Universidad Autónoma de Madrid, destacó en su análisis para Sportlife, que los huevos son una fuente de proteína económica, especialmente valorada en países como India. Este alimento resulta útil en dietas donde el presupuesto es limitado. Su consumo regular permite mantener una alimentación balanceada.
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2. Pechuga de pollo o de pavo
Las pechugas de pollo o de pavo figuran entre las alternativas más accesibles para quienes desean consumir proteína magra a un precio razonable. Al tratarse de carne sin hueso, la proporción de proteína es superior respecto al contenido graso, lo que favorece una dieta equilibrada y adecuada para deportistas o personas que buscan mantener su masa muscular. Según un estudio publicado en Food & Nutrition Research, por cada 100 gramos de pechuga de ave, el aporte proteico se sitúa entre 27 y 31 gramos, por lo que se ubican entre las opciones de proteínas económicas.
Elegir pechuga de pollo o pavo permite cubrir las necesidades diarias de proteínas sin elevar considerablemente el gasto en alimentación. Estos productos se preparan con facilidad y su inclusión en múltiples recetas, lo que facilita su consumo regular. Además, su bajo contenido en grasa los convierte en una recomendación habitual para quienes buscan mejorar la composición corporal. La pechuga de ave es una opción para incorporar más proteínas a la dieta.
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3. Cuajada y su aporte proteico
La cuajada aporta aproximadamente 10 gramos de proteína por cada 100 gramos y es una alternativa láctea económica para sumar proteínas a la dieta. Según un estudio publicado en el Journal of Dairy Science, preparada habitualmente en casa, la cuajada se obtiene al colar leche fermentada a través de una muselina, eliminando parte de la lactosa y concentrando el contenido proteico.
La variedad espesa de cuajada es la que más proteínas aporta, por lo que se recomienda para aumentar el consumo diario sin grandes inversiones. Su textura y sabor permiten incorporarla fácilmente en múltiples platos, aportando nutrientes sin modificar excesivamente el perfil calórico de la dieta. La cuajada puede prepararse en casa, lo que incrementa su atractivo para quienes priorizan el control de ingredientes y el ahorro económico.
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4. Requesón: elaboración casera y beneficios
El requesón, conocido también como paneer en India, puede elaborarse fácilmente en casa a partir de leche entera, cuajada y un agente ácido como vinagre o zumo de limón. Este producto lácteo aporta proteínas y es asequible para la mayoría de los consumidores. Según un estudio publicado en Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, por cada 100 gramos, el requesón contiene entre 10 y 12 gramos de proteína, siendo una alternativa válida para aquellos que buscan variedad en sus fuentes proteicas.
Al igual que otros productos lácteos, el requesón no está recomendado para personas con intolerancia a la lactosa. Su elaboración casera permite controlar los ingredientes, lo que resulta atractivo para quienes buscan maximizar el valor nutricional de sus comidas. Además, el requesón puede incorporarse tanto en preparaciones dulces como saladas, lo que permite usarlo en la dieta cotidiana.
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5. Proteína de suero en polvo para vegetarianos
La proteína de suero en polvo se presenta como una alternativa, especialmente indicada para quienes siguen una dieta vegetariana o requieren un aporte proteico elevado. Existen numerosas marcas en el mercado que ofrecen productos con contenido de proteína, junto con vitaminas y minerales añadidos. Según un estudio publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition, por cada 30 gramos de polvo, el aporte de proteína oscila entre 22 y 24 gramos, facilitando el cumplimiento de las recomendaciones diarias sin necesidad de consumir grandes volúmenes de alimentos sólidos.
Se recomienda optar por aquellas variantes con menor cantidad de aditivos y emulsionantes, priorizando la calidad nutricional del producto final. Este suplemento puede resultar útil para quienes no obtienen suficientes proteínas de fuentes animales o buscan practicidad en su nutrición cotidiana.
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