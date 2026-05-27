Salud

Cuáles son los 8 alimentos que pueden favorecer la producción de dopamina y ayudar a mantener la concentración

Un informe de GQ recopiló las recomendaciones de especialistas sobre hábitos cotidianos vinculados con el rendimiento mental y el equilibrio energético, además de advertir sobre el impacto de los ultraprocesados y los largos períodos sin comer

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Primer plano de mesa de madera con salmón, yogur con semillas, lentejas, plátanos, medio aguacate, taza de té verde y trozos de chocolate oscuro.
Los especialistas remarcan que ningún alimento provoca un aumento instantáneo de dopamina, pero la alimentación correcta ayuda a un cerebro más estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de energía sostenida, concentración y bienestar mental ocupa cada vez más espacio en las conversaciones sobre salud. En ese escenario, la dopamina se convirtió en una de las sustancias más mencionadas por especialistas y usuarios de redes sociales.

Su vínculo con la motivación, el placer y la respuesta a las recompensas despertó interés sobre los factores que pueden influir en su regulación, especialmente la alimentación.

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Un informe publicado por la revista GQ reunió las recomendaciones de expertos en salud acerca de los alimentos que aportan nutrientes relacionados con la producción de dopamina en el cerebro.

Los especialistas aclararon que ningún producto provoca un aumento instantáneo de este neurotransmisor, aunque ciertos hábitos alimentarios sí pueden contribuir a mantener un funcionamiento cerebral más estable.

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Hombre de mediana edad con gafas estudiando en un escritorio con un portátil abierto, libros, una lámpara y tazas de café.
La dopamina desempeña un rol clave en la motivación, la concentración y la regulación del bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo clínico Darren O’Reilly explicó a GQ que la dopamina está más relacionada con la motivación y que participa en funciones como iniciar tareas, mantener la atención y responder a estímulos gratificantes. También indicó que las dificultades no suelen estar asociadas únicamente a niveles bajos de dopamina, sino a problemas de regulación.

Según el especialista, las personas con TDAH suelen experimentar más cambios bruscos en la energía y en la sensibilidad a las recompensas. “El TDAH no se trata solo de niveles bajos de dopamina, sino de cómo se regula y de la sensibilidad de cada persona a la recompensa”, señaló.

El impacto de la alimentación sobre el cerebro

El cerebro requiere una gran cantidad de energía para sostener sus funciones diarias. De acuerdo con el análisis, utiliza cerca del 20% de la ingesta calórica diaria del organismo, por lo que necesita un aporte constante de nutrientes.

La farmacéutica Hira Malik explicó a la revista estadounidense que los alimentos vinculados con la dopamina no aportan directamente este neurotransmisor. Su función consiste en suministrar componentes que el organismo utiliza para producirlo. “Ningún alimento por sí solo transformará repentinamente tu estado de ánimo, tu motivación o tus antojos”, afirmó.

alimentos, alimentación, sueño-VisualesIA
Un patrón alimentario equilibrado, combinado con descanso adecuado y manejo del estrés, puede contribuir al funcionamiento cerebral cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malik remarcó que el patrón general de alimentación, descanso y manejo del estrés resulta más importante que un alimento específico. También advirtió sobre el consumo frecuente de productos ultraprocesados y con grandes cantidades de azúcar, debido a su efecto sobre los circuitos de recompensa del cerebro.

Además, indicó que saltarse comidas o pasar demasiadas horas sin comer puede favorecer caídas bruscas de glucosa y aumentar el deseo de consumir alimentos rápidos y muy estimulantes.

Los ocho alimentos destacados por los expertos

Entre las recomendaciones incluidas por los expertos aparecen productos ricos en tirosina, un aminoácido relacionado con la producción de dopamina, junto con nutrientes como hierro, magnesio, zinc, vitamina B6 y ácidos grasos omega-3.

1. Pescados grasos y alimentos ricos en proteínas

Los expertos señalaron que las proteínas aportan aminoácidos esenciales para la función cerebral. Los pescados grasos, además, contienen omega-3, asociado con procesos neurológicos y cognitivos.

Un surtido de pescado en tabla de madera: salmón, caballa, sardinas en aceite, anchoas, con limón y hierbas. Un vaso de aceite y ensalada al fondo.
Los pescados grasos aportan omega-3 y aminoácidos esenciales vinculados con funciones cognitivas y procesos neurológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Yogur y alimentos fermentados

El yogur y otros fermentados fueron incluidos por su contenido de tirosina y por su capacidad para reducir el estrés oxidativo, un fenómeno que puede afectar la actividad de los neurotransmisores.

3. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza aportan magnesio, zinc y tirosina. El zinc, según el informe, participa en la regulación de la producción de dopamina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las semillas de calabaza reúnen zinc, magnesio y tirosina, nutrientes relacionados con la regulación de la dopamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Lentejas

Las lentejas contienen folato, fibra y carbohidratos complejos. Estos componentes ayudan a evitar fluctuaciones rápidas del azúcar en sangre y las caídas de energía asociadas a los antojos.

5. Bananas

El artículo destacó que las bananas poseen vitamina B6, nutriente necesario para convertir la tirosina en dopamina y serotonina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las bananas contienen vitamina B6, necesaria para la producción de dopamina y serotonina en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Palta

La palta combina grasas saludables, folato, vitamina B6 y tirosina. Los especialistas indicaron que estas grasas también favorecen el transporte de nutrientes hacia el cerebro.

7. Té verde

El té verde contiene cafeína y L-teanina, una combinación asociada con la concentración y el estado de alerta. Además, sus polifenoles pueden favorecer la disponibilidad de dopamina.

Té herbal, jengibre, canela, diente de león, naranja, infusión natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El té verde reúne cafeína y L-teanina, una combinación asociada con el estado de alerta y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Chocolate negro

El chocolate negro aporta tirosina y flavanoles de cacao, compuestos relacionados con el flujo sanguíneo cerebral. El informe también mencionó sustancias químicas presentes en el cacao vinculadas con la relajación y la permanencia de la dopamina en el cerebro.

Horarios regulares y menos ultraprocesados

Los especialistas consultados por GQ remarcaron que el horario de las comidas también influye sobre la regulación energética y la sensación de motivación. El sistema de recompensa cerebral muestra mayor actividad durante la mañana y las primeras horas de la tarde, momento en el que muchas personas experimentan un descenso de energía y buscan bebidas energéticas o alimentos azucarados.

O’Reilly sostuvo que el problema suele relacionarse con la búsqueda constante de gratificaciones inmediatas. “La dieta afecta el nivel basal en lugar de provocar cambios rápidos”, explicó.

Malik añadió que las rutinas sostenidas tienen un papel central en el bienestar diario. “No se trata de la perfección ni de buscar ‘superalimentos’ específicos, sino de crear rutinas diarias que beneficien a tu cuerpo de forma constante”, afirmó.

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