Habló Scaloni antes de dar la lista de Argentina para el Mundial: las dudas, por qué excluyó a Dybala y el caso de Nico Paz

El entrenador habló a días de confirmar los 26 convocados para la Copa del Mundo 2026

Lionel Scaloni brindó una entrevista en la previa del Mundial 2026 y a la espera de la confirmación de la lista de 26 convocados para jugar el torneo en Estados Unidos, repasó varios temas como la ausencia de algunos campeones del mundo, el estilo de juego y la preocupación por el estado físico de Lionel Messi, junto a otros jugadores que llegan al límite.

En cuanto a los criterios del armado de la lista definitiva, Scaloni expresó en diálogo con Dsports que aún hay algunas cuestiones a resolver con su cuerpo técnico: “Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con un jugador que tenemos que resolver en estos días. El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así y estamos tomando los recaudos. Creemos que el rendimiento cuenta y estamos esperando a los últimos días esperando la evolución y tener certezas con los chicos que no vienen bien, pero la idea es no cambiarlos en la lista porque sabemos lo que ello conlleva".

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Por otra parte, sobre la ausencia en la lista preliminar de 55 futbolistas de Paulo Dybala, el entrenador explicó: “Está demás decir que es un gran jugador, ha vuelto de una manera excepcional con su equipo, han entrado en Champions con una aparición muy buena de él. Pero esto es como siempre, que aparecen jugadores jóvenes que van aportando, hay chicos que en esa posición se han consolidado, merecen una oportunidad y hemos tomado la decisión de poner a otros chicos. Es indudable la calidad que él tiene, lo queremos, es un chico espectacular, pero nosotros miramos el presente y lo que nos pueden dar en el futuro otros. Hay otros campeones del mundo que se quedaron afuera. pero esto va día a día y hemos tomado esa decisión".

El entrenador dio los motivos de la ausencia del jugador de la Roma en la lista del Mundial 2026

Sobre Nico Paz, el talentoso futbolista de 21 años que brilla en el Como de Italia y no jugó el último partido por una contusión en la rodilla izquierda, Scaloni manifestó que si el entrenador Cesc Fábregas no lo incluyó en el equipo fue porque no estaba en condiciones. “No hay entrenador de club que piense en la selección y está bien que sea así. Ellos se jugaban entrar a la Champions League y si Nico no jugó es por un tema de que no estaba bien. Le agradezco que haya pensado en la Selección, pero pensó en el Como y que no juegue él porque no estaba en condiciones y estoy seguro que fue así. Esperamos verlo acá, analizarlo y ver qué situación nos vamos a encontrar. Es cuestión de días”, remarcó.

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Acerca de la molestia muscular que sufrió Lionel Messi en el partido de Inter Miami vs Philadelphia, el DT de la Selección contó: “Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas... Lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar que evolución tiene y, sobre todo, ver en los estudios si es realmente así como dicen”, expresó en el adelanto de una entrevista con DSports. “A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No solo con él. La mayoría de todos los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, sostuvo el estratega de Pujato.

El entrenador de la selección argentina se refirió a la dolencia que sufrió el astro rosarino

En cuanto a los nuevos convocados para los amistosos previos ante Honduras e Islandia previos a la Copa del Mundo, Scaloni indicó que tanto Nicolás Capaldo como Agustín Giay e incluso el arquero Santiago Beltrán podrían tener chances de meterse en la nómina de 26 futbolistas. “Más allá de que sean chicos jóvenes y pensando en futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que nos pueden aportar en caso de que pase algo después de que se cierre la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo para poder cambiar”, explicó el campeón del mundo.

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OTRAS FRASES DE LIONEL SCALONI:

- Las chances de repetir el título con Argentina: “He estado en el otro Mundial como entrenador y fui como jugador. Lo que quiero decir es que Argentina va como animador del torneo, más allá de que sea el campeón del mundo. Hay otras selecciones de grandísimo nivel y que pueden ser campeonas. El hecho de que seamos los defensores del título puede dar un condimento, pero no creo que cambie lo que va a hacer Argentina dentro de una cancha o qué va querer hacer, como ser protagonista siempre. Eso no va a cambiar”.

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- Cambios tácticos en el equipo: “Cuando hemos tenido que cambiar en Qatar como contra Holanda lo hicimos. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes roles y otros que pueden aportar más vértigo o ser más verticales. No vamos a cambiar nuestra idea, pero si tiene que suceder lo haremos. La lista está compuesta por un mix de jugadores que pueden aportarnos las dos maneras de jugar aunque el estilo será siempre el mismo de la tenencia de la pelota, mirar el arco rival, someter y recuperar la pelota. Si no tenemos la posesión es aguantar ese momento para volver a atacar”.

- El día que puso en duda su continuidad en la Selección: “Estaba en un momento complicado, no sólo en lo personal. Veníamos de ser campeones del mundo y necesitaba expresarlo e incluso ver la respuesta de todos, charlar con la gente que estaba alrededor nuestro, el cuerpo técnico, algunos jugadores y directivos para ver qué pensaban. Se venían cosas importantes, la Copa América, había que seguir compitiendo, estaba con la guardia no digo baja, pero cuando se te vienen todas esas cosas juntas de haber sido campeón y necesitaba expresarlo. Cuando sos sincero te pueden pasar estas cosas, desde ningún punto de vista esa conferencia de prensa tenía carácter definitivo, pero necesitaba expresarlo y lo venía pensando. Si hubiera perdido también lo hubiera dicho igual porque lo sentía. Y me enseñaron que cuando tenés algo para decir lo que tenés que decir porque te sentís mejor, más allá del ruido. Me dio una sensación de alivio poder expresarlo y fue positivo porque volvimos a ganar la Copa América”.

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El director técnico de la Selección Argentina recordó aquella conferencia en el Maracaná en la que puso en suspenso su continuidad

- El reemplazo de Di María: “Es imposible reemplazarlo, como Messi cuando no esté más. Lo que hay que intentar hacer es convivir, seguir siendo competitivos sabiendo que como el caso de Ángel no está, pero es imposible reemplazarlo, no sólo por su calidad, sino por lo que le generaba a los rivales, es irremplazable. A nosotros nos podía jugar por derecha, por izquierda, pero son cosas que a todos los entrenadores le van pasando, todos van cumpliendo años y nuestra meta como seleccionador es ir mirando abajo, buscar chicos jóvenes que puedan aportar y meter presión a estos grandes jugadores. Ángel es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol argentino. Buscaremos la manera de jugar que sea parecida a cuando él estaba, sin su gambeta y la genialidad que él tenía”.

- Quién habla con Messi: “Yo hablo cada tanto, pero el que más habla es el profe para saber qué está haciendo, tanto él como Rodrigo (De Paul). Yo solamente hablo para temas puntuales o más importantes”.

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- Preocupación por los lesionados: “No es preocupación de cómo lleguen, pero los que han terminado la temporada lesionados vamos a ir a Estados Unidos prácticamente sin estar entrenados. Van a entrenar por primera vez el 1 de junio la mayoría y ojalá que algunos puedan hacerlo y estar disponibles para el primer partido. No son lesiones de gravedad, pero será cuestión de dosificarlos, ir mirándolos y es lo que hay. Sobre todo en algunas posiciones que para nosotros son muy importantes, tenemos que hilar muy fino de quiénes podrían ser los reemplazantes y poder esperar hasta el último momento a ver qué sensaciones nos dan”.

- Qué debe hacer el jugador en los últimos partidos antes del Mundial: “Es muy complejo. He estado en esa situación como jugador antes del 2006 de la lista final. Estaba por jugar la final de la FA Cup con el West Ham, me jugaba un montón y miraba de reojo a la Selección. Me tocaba jugar la final en medio de la decisión de la lista para el Mundial. Es muy difícil no dar el 100, el máximo, el futbolista argentino siempre da la cara por la Selección y por el club. Eso nos hace competitivos como somos, le ponemos el pecho a todo. Después vienen los problemas por querer estar y eso se agradece por el hambre de querer estar siempre que nos ha llevado a lo que hemos logrado. De nuestro lado nunca dijimos no jugués tal o cual partido, si se lo decimos será en vano”.

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- Cómo llega el Dibu Martínez: “Lo que él dice y hace es el fiel reflejo de la confianza que se tiene. Nos ha aportado tanto su nivel competitivo máximo como su nivel de positividad dentro del grupo y lo que hace diariamente en su club y lo que dijo en la final que está pensando en el Mundial es espectacular. Esperemos que llegue bien, que pueda curarse de su lesión y que todos lo esperamos con los brazos abiertos, que es muy importante. En cualquier caso tenemos chicos que también confiamos en ellos, pero Emiliano es fundamental”.

- Las renovaciones en la Selección: “Se tiene que hacer siempre y cuando el que está dentro de la cancha no rinda. Cambiamos o renovamos cuando el que viene de abajo está muy bien y el que está jugando no lo viene haciendo tan bien. Es una señal que siempre hemos hecho y no hemos encontrado en ellos esa baja de tensión, siempre querían más. Entonces no veo por qué cambiarlos. Hemos sido siempre sinceros con ellos y los chicos que están hoy no nos han mostrado no querer estar, no bajar el nivel y así hemos actuado con los que están. Sumados a que la edad de algunos están justos y en el caso de Otamendi compite como si tuviera 30 años. Las cosas están dadas como para que los que estén se lo merezcan”.

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- Aprendizajes de Qatar: “En los Mundiales uno tiene en mente una cosa y a medida que van pasando los partidos y tenés la suerte de ir avanzando te permite ir cambiando. Por eso la decisión de la lista es importante, te permite ir cambiando. Uno puede pensar que son 26 y podés jugar con uno o dos jugadores, por eso estamos esperando hasta el final porque todos pueden ser importantes. En el Mundial anterior hemos utilizado a todos los jugadores de campo y los jóvenes fueron super competitivos. Aprendimos que en una lista de 26 un jugador o dos pueden ser más que importantes”.

- Qué le diría el Scaloni chico de Pujato a este entrenador: “No creería en la situación en la que estoy hoy, sería impensado. Ni en los mejores sueños hubiera pensado ser el técnico de la selección argentina, habiendo hecho 20 o 21 años de fútbol en la Primera División, que también es impensado, una carrera que está más allá de la expectativa que tenía. Pero sí podría decirle que con esfuerzo y trabajo, al final todo lo que hice lo hice con pasión, no tengo noción que mi papá me dijera levantate de la silla o el sofá que tenemos que ir a entrenar. Yo ya estaba preparado, esperaba a mi hermano o a mi viejo arriba del auto. Siempre lo he hecho con una ilusión bárbara y creo que al final eso se paga. Lo peor que uno puede hacer es no intentarlo, siempre cuento que cuando me dijeron para ser el técnico de la Selección no lo dudé ni cinco minutos porque me encantaba y estaba preparado para esa oportunidad. Le diría que todo lo que hizo dio sus frutos”.

- Su continuidad en la Selección: “El otro día estuve hablando con él (Claudio Tapia) y salió este tema. Tanto de nuestra parte como la de él, la predisposición puede estar es máxima y nos sentaremos a hablar. Creo que hablar de una renovación ahora, más allá de que todos queramos seguir, creo que lo importante ahora es el Mundial. Es mucho más importante que ver si un técnico sigue o no, sobre todo en la cabeza de un montón de gente. No creo que haya problema en sentarse a hablar, tenemos la mejor relación con el presidente y ya veremos qué pasa”.