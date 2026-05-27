Presunto jefe de red criminal panameña es ubicado en pleno centro de Madrid

Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, fue capturado en Madrid tras una alerta internacional gestionada por Interpol Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de una semana de que las autoridades panameñas golpearan a la pandilla Bagdad-Santa Eduviges con la captura de siete de sus presuntos integrantes durante la Operación Combate, los organismos de seguridad sumaron un nuevo golpe contra la organización criminal.

La Policía Nacional de España capturó en Madrid a Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado por las autoridades panameñas como uno de los principales cabecillas de esta estructura con presencia en Panamá Este.

PUBLICIDAD

La captura se produjo en la Plaza de Santa Ana, en el centro de Madrid, tras una alerta internacional gestionada por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

Las autoridades españolas localizaron y arrestaron a Valencia Escobar, quien permanecía fuera del país mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con la pandilla. Ahora, Panamá iniciará los trámites para solicitar su extradición y llevarlo ante los tribunales nacionales.

PUBLICIDAD

Durante la Operación Combate fueron aprehendidas siete personas, entre ellas alias “Rungito”, señalado como otro supuesto líder de la estructura. Tomada de la Policía Nacional

Alias “El Abogado” era uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas que desembocaron el pasado 22 de mayo en la Operación Combate, desarrollada simultáneamente en Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Durante ese operativo fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas a Bagdad-Santa Eduviges, entre ellas alias “Rungito”, identificado por las autoridades como otro de los supuestos líderes de la agrupación.

PUBLICIDAD

Las investigaciones sostienen que la estructura mantenía control e influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirige las pesquisas junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

PUBLICIDAD

La captura de Valencia Escobar se suma a otro importante antecedente registrado en España relacionado con la pandilla Bagdad. En febrero de 2023, la Policía Nacional española arrestó en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a quien identificó como el líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado entonces por las autoridades como una de las organizaciones criminales panameñas más activas en el tráfico internacional de drogas y armas.

Las investigaciones sostienen que la estructura mantenía control e influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego. IMAGEN DE ARCHIVO EUROPA PRESS

Según la investigación española, ese cabecilla había permanecido prófugo desde 2021, cuando se desarrollaron operaciones contra la organización.

PUBLICIDAD

Las pesquisas se iniciaron a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre la posible presencia del líder criminal en territorio español y sobre actividades vinculadas al ingreso de grandes cantidades de cocaína al mercado europeo.

Los investigadores españoles concluyeron que parte de las operaciones de blanqueo de capitales se realizaban mediante el contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su comercialización en España.

PUBLICIDAD

Además, detectaron mecanismos para transformar fondos ilícitos en criptomonedas. Como resultado de esa investigación fueron detenidas diez personas, se bloquearon 92 cuentas bancarias, se inmovilizaron 39 inmuebles valorados en más de $1.5 millones y se decomisaron vehículos vinculados a la organización.

La reiterada aparición de miembros de Bagdad en investigaciones internacionales refleja el alcance que las autoridades atribuyen a esta estructura criminal. En Panamá, los organismos de seguridad consideran que la organización opera a través de células territoriales que mantienen disputas por el control de plazas de microtráfico y otras actividades ilícitas en sectores de Panamá y Colón.

PUBLICIDAD

Las investigaciones relacionan a Bagdad-Santa Eduviges con homicidios, tráfico de drogas, robos y posesión ilegal de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pandilla volvió a ocupar titulares recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de Bagdad. Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Las autoridades panameñas sostienen que buena parte de los homicidios registrados en el país están asociados a disputas entre organizaciones criminales por el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al microtráfico. En las últimas semanas, varios asesinatos ocurridos a plena luz del día en avenidas de la capital han sido atribuidos a conflictos entre grupos rivales.

PUBLICIDAD

El presidente José Raúl Mulino ha defendido la estrategia de seguridad de su administración y ha reiterado su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

El mandatario sostiene que la ofensiva contra las pandillas continuará mediante inteligencia, allanamientos, capturas y decomisos dirigidos a debilitar las estructuras criminales.

Mientras avanzan los trámites para la extradición de alias “El Abogado”, las autoridades consideran que su captura representa uno de los golpes más importantes contra la célula Bagdad-Santa Eduviges desde el inicio de las investigaciones en marzo de 2023.