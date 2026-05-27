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El llamativo mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de una salida de River Plate

El mediocampista colombiano utilizó sus redes sociales para dirigirse a los simpatizantes del Millonario

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Primer plano de Juan Fernando Quintero con la camiseta blanca y roja de River Plate, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ven sus tatuajes en el brazo
Juan Fernando Quintero le envió un mensaje a los hinchas de River Plate en medio de los rumores de una posible salida del club (Foto Baires)

Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores más queridos por los simpatizantes de River Plate, sorprendió a los aficionados al publicar un mensaje en sus redes sociales que reavivó la incertidumbre sobre su futuro en el club. En medio de versiones que apuntan a una posible salida tras sus pocos minutos en la final ante Belgrano de Córdoba y su ausencia en la convocatoria de esta noche, el mediocampista colombiano eligió comunicarse de manera directa con los hinchas y dejó abierta la puerta a diferentes interpretaciones sobre el rumbo de su carrera en el equipo de Núñez.

El mensaje apareció luego de que se confirmara que Quintero no integró la lista de concentrados para el encuentro frente a Blooming por la Copa Sudamericana, situación que incrementó los rumores sobre su continuidad. “Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas, mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando la pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo, JF10”, escribió el jugador en una historia de Instagram.

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La ausencia de Quintero en el partido frente al conjunto boliviano se produjo pocos días después de la derrota de River Plate en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, un resultado que provocó malestar y especulaciones sobre el futuro de varios integrantes del plantel. La situación del colombiano fue una de las más discutidas, sobre todo porque su participación en la final se limitó a apenas unos minutos y porque en las instancias previas del torneo tampoco había tenido protagonismo destacado.

Primer plano de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River Plate, franja roja, llevando una mano a la boca. Se ve el logo de Betano y el escudo del club
El mensaje de Juan Fernando Quintero a los hinchas de River Plate en su cuenta de Instagram

La historia reciente de Quintero en el club muestra un cambio en su rol desde la llegada de Eduardo Coudet como entrenador. Mientras que bajo la dirección de Marcelo Gallardo era considerado una pieza fundamental, con el actual técnico su presencia en el campo disminuyó de forma considerable.

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En los días previos a la final, la información oficial del club indicó que el colombiano entrenó de manera diferenciada por una sinovitis en la rodilla. Esta versión fue luego rectificada por el cuerpo médico, que aclaró que la medida respondía a una precaución y no a una lesión. Estas idas y vueltas en la comunicación institucional contribuyeron a un clima de confusión, ya que la imagen de Quintero durante el precalentamiento, vestido con pantalones largos y zapatillas, reforzó la idea de que no se encontraba en plenitud física.

El representante del futbolista, Rodrigo Riep, agregó una dosis de incertidumbre al admitir que existía la posibilidad de una transferencia en el próximo mercado de pases. A pesar de que Quintero mantiene contrato vigente con River Plate, la opción de un traspaso a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos comenzó a sonar con fuerza entre los rumores, aunque sin confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas.

El mensaje publicado por el propio Quintero no incluyó aclaraciones sobre su futuro inmediato ni sobre las versiones de una posible salida. Al contrario, eligió destacar la necesidad de unidad en el grupo y el apoyo a los hinchas, en un tono que buscó reforzar el vínculo con la parcialidad riverplatense.

Vale destacar que en el conjunto millonario se avizoran tiempos de cambio, ya que será el primer mercado de pases con el Chacho Coudet como entrenador y con Pablo Longoria como nuevo director deportivo. Ante este escenario, además de ir a buscar En nombres rutilantes como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gio Simeone, se espera una importante depuración dentro del plantel. Más allá de la incertidumbre que se generó alrededor de la figura de Juanfer Quintero, entre los candidatos a emigrar figuran Ezequiel Centurión, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, entre otros.

En lo que respecta a lo futbolístico, los de Núñez buscarán esta noche ante Blooming de Bolivia asegurarse el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana, lo que les permitiría avanzar de manera directa a los octavos de final y no tener que disputar los playoffs con un tercero proveniente de la Copa Libertadores. River Plate lidera su zona con 11 unidades, dos más que Carabobo de Venezuela, que a la misma hora visitará a Bragantino de Brasil (siete puntos). Los bolivianos, ya elimiandos, cierran el grupo con una unidad.

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